Vajon kinek az érdeke, hogy kirobbanjon egy ilyen botrány? Legkevésbé a Fideszé. Az elkötelezett, a törzsbázishoz tartozó Fidesz-szavazókat ugyanis nem nagyon kell arról győzködni, milyen ember is Magyar Péter valójában. A kezdetektől árulónak, vállalhatatlan embernek tartjuk őt. Ráadásul ez a fajta, nívó alatti, hálószobás kampányelem inkább lehet visszatetsző a konzervatív, polgári, nemzeti, keresztény ethoszt képviselők táborában, mint a túloldalon.

A tiszásokat pedig egy efféle lejárató hadművelet jól láthatóan nemhogy szétzilálja, de inkább összerántja, ami szintén nem lehet érdeke a Fidesznek. A bizonytalan szavazók viszonyulása egy ilyesfajta botrányhoz elég nehezen kiszámítható, annak esetleges hozadéka teljesen megjósolhatatlan, s emiatt bizony komoly kockázatokat hordoz.

De akkor: cui prodest? Kinek az érdeke, hogy bosszút álljon Magyar Péteren? Lehet akár egy sértett, belső ember. A Tisza-vezér karakterének egyik alappillére az összeférhetetlen, agresszív, lekezelő, másokat bármikor porig alázó viselkedés. Aki dolgozott mellette akár csak egy napot, pontosan tudja, miről beszélek. A Tisza Pártból folyamatosan ki- és elszivárgó konfliktusok, sértett emberek a választások közeledtével szemmel láthatóan egyre sokasodnak, de már a hálószobás fotó elkészítésének idején is lehettek olyanok a belső körben, akiknek elegük lett a gyémánt fokozatú verbális bántalmazó minősíthetetlen stílusából, s úgy érzik, eljött a revans ideje.

Van ám egy még valószínűbb forgatókönyv is. Régi mondás, hogy a politikai árulást szeretik, de az árulókat sohasem. A Magyar Péter-féle, labilis idegrendszerű, megbízhatatlan, kiszámíthatatlan szociopaták hosszú távon bizony komoly kockázatot jelentenek a Tisza Párt nevezetű projektet kifundálók és finanszírozóik számára. Az ilyesfajta alakok ugyanis sohasem csapatjátékosok, kizárólag a saját nagyszerűségük, a saját egójuk és tévedhetetlenségük hajtja őket. Emiatt egészen biztos, hogy sohasem bíztak igazán Magyar Péterben, de használták és szisztematikusan építették a népszerűségét, nagypolitikai céljaik elérése érdekében irányították, befolyásolták - egyebek mellett a mentelmi jogával sakkban tartva, zsarolva őt.

Mára azonban fordulni látszik a kocka. Magyar Péter személyisége a magyar társadalomban egyre megosztóbb, a valós közvélemyénykutatási adatok köszönőviszonyban sincsenek a Tisza által publikált, vágyvezérelt győzelmi jelentésekkel, a párton belüli belső konfliktusok pedig egyre nyomasztóbbak, s azok jó részét éppen a pártelnök vezetési stílusa, vállalhatatlan ügyei és visszataszító viselkedése generálják. S miközben Magyar Péter elszabadult hajóágyúként tombol, a Tisza mögött álló globalista, ukránbarát erők számára túlságosan nagy lett a tét, s igyekeznek minimalizálni a magyarországi választási vereségük kockázatát. Ezért helyezték gyámság alá Magyar Pétert két virtigli globalista ügynökkel – Kapitány István és Orbán Anita személyében -, és ezért húzhatták elő a másfél évvel ezelőtt, a biztonság kedvéért, általuk betárazott, hálószobás, kompromitáló felvételt, amit elképzelhető, hogy végül nyilvánosságra sem kell majd hozzanak, bőven elegendő lehetett azt Magyar Péternek lejátszaniuk, aki látva, hogy milyen megaláztatás várhat rá, előre menekülve húzta magára a vizes lepedőt.