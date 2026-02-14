Az Európai Parlament csak egy a sok közül: így érintheti a drogügy Magyar Péter jövőjét
Kiderült, hogy már nemcsak a mentelmi jogával zsarolható a Tisza Párt elnöke.
A tiszások érdekében is mondom: a Jóisten kímélje meg a hazánkat attól, hogy 2026-ban ezek az erők alakíthassanak kormányt Magyarországon.
„Cui prodest? Azaz: kinek áll érdekében Magyar Péter hálószobás lejáratása? Azoknak, akik nem szeretnek sokat olvasni, megelőlegezem a választ: nem a Fidesznek.
Egyelőre nem sokat tudunk. Látunk egy rendezetlen hálószobát, az éjjeliszekrényen egy tálcán fehér, porszerű anyagot, a képen egy dátummal. Majd látjuk Magyar Péter önleleplező videóját, több ponton sántító, előre menekülő, hiteltelen nagymonológjával. A szekta azonnal nagyüzemben lájkol, rekord mennyiségű komment és megtekintés érkezik, whiskas macska tekintetű asszonyok kapcsolnak reménykedő üzemmódba, igazi macsó férfit, mi több: szexi államférfit látnak bele Magyar Péterbe, aki szerintük nem csak az ország, de a boldogtalan fehérnépek védőszentje is lehetne egy személyben.
Kicsit sem zavarja őket a körúti cselédrevüt övező – Magyar Péter által előadott - vállalhatatlanul kínos kerettörténetet, de még azon sem ütköznek meg, mégis hogyan fordulhat elő egy miniszterelnök-aspiránssal, hogy egy számára állítólag ismeretlen lakásban, drogot fogyasztó vadidegenek gyűrűjében szottyan kedve az exével konszenzuálisan hemperegni. Azzal a nővel, akit két hónappal korábban még aljas zsarolóként aposztrofált és vádolt meg ország-világ előtt.
A formállogika alapszabályai ezúttal sem nyomasztják különösebben a tiszás kommentelőket, akik persze azonnal, vérben forgó szemmel szidják a Fideszt és Orbán Viktort, maffiamódszereket, titkosszolgálatokat orrontva, de Evelin is megkapja a magáét, őt válogatott jelzőkkel, kilóra megvett riherongynak becézgetik. (Egy pillanatra sem jut eszükbe, vajon létezhet-e az az összeg, amennyiért Vogel Evelin egy kisgyermek édesanyaként asszisztálna egy ilyen szégyenteljes, örökre ráégő akcióhoz.)
Mindeközben a »szegény, elárult, áldozatot«, a mártír Magyar Pétert természetesen könnyhullajtva emelik az egekbe a szekta hangadói. (Valószínűleg éppen ugyanazok, akik anno teli szájjal fröcsögtek a Borkai-ügy kapcsán, de ez most mellékes...)
Vajon kinek az érdeke, hogy kirobbanjon egy ilyen botrány? Legkevésbé a Fideszé. Az elkötelezett, a törzsbázishoz tartozó Fidesz-szavazókat ugyanis nem nagyon kell arról győzködni, milyen ember is Magyar Péter valójában. A kezdetektől árulónak, vállalhatatlan embernek tartjuk őt. Ráadásul ez a fajta, nívó alatti, hálószobás kampányelem inkább lehet visszatetsző a konzervatív, polgári, nemzeti, keresztény ethoszt képviselők táborában, mint a túloldalon.
A tiszásokat pedig egy efféle lejárató hadművelet jól láthatóan nemhogy szétzilálja, de inkább összerántja, ami szintén nem lehet érdeke a Fidesznek. A bizonytalan szavazók viszonyulása egy ilyesfajta botrányhoz elég nehezen kiszámítható, annak esetleges hozadéka teljesen megjósolhatatlan, s emiatt bizony komoly kockázatokat hordoz.
De akkor: cui prodest? Kinek az érdeke, hogy bosszút álljon Magyar Péteren? Lehet akár egy sértett, belső ember. A Tisza-vezér karakterének egyik alappillére az összeférhetetlen, agresszív, lekezelő, másokat bármikor porig alázó viselkedés. Aki dolgozott mellette akár csak egy napot, pontosan tudja, miről beszélek. A Tisza Pártból folyamatosan ki- és elszivárgó konfliktusok, sértett emberek a választások közeledtével szemmel láthatóan egyre sokasodnak, de már a hálószobás fotó elkészítésének idején is lehettek olyanok a belső körben, akiknek elegük lett a gyémánt fokozatú verbális bántalmazó minősíthetetlen stílusából, s úgy érzik, eljött a revans ideje.
Van ám egy még valószínűbb forgatókönyv is. Régi mondás, hogy a politikai árulást szeretik, de az árulókat sohasem. A Magyar Péter-féle, labilis idegrendszerű, megbízhatatlan, kiszámíthatatlan szociopaták hosszú távon bizony komoly kockázatot jelentenek a Tisza Párt nevezetű projektet kifundálók és finanszírozóik számára. Az ilyesfajta alakok ugyanis sohasem csapatjátékosok, kizárólag a saját nagyszerűségük, a saját egójuk és tévedhetetlenségük hajtja őket. Emiatt egészen biztos, hogy sohasem bíztak igazán Magyar Péterben, de használták és szisztematikusan építették a népszerűségét, nagypolitikai céljaik elérése érdekében irányították, befolyásolták - egyebek mellett a mentelmi jogával sakkban tartva, zsarolva őt.
Mára azonban fordulni látszik a kocka. Magyar Péter személyisége a magyar társadalomban egyre megosztóbb, a valós közvélemyénykutatási adatok köszönőviszonyban sincsenek a Tisza által publikált, vágyvezérelt győzelmi jelentésekkel, a párton belüli belső konfliktusok pedig egyre nyomasztóbbak, s azok jó részét éppen a pártelnök vezetési stílusa, vállalhatatlan ügyei és visszataszító viselkedése generálják. S miközben Magyar Péter elszabadult hajóágyúként tombol, a Tisza mögött álló globalista, ukránbarát erők számára túlságosan nagy lett a tét, s igyekeznek minimalizálni a magyarországi választási vereségük kockázatát. Ezért helyezték gyámság alá Magyar Pétert két virtigli globalista ügynökkel – Kapitány István és Orbán Anita személyében -, és ezért húzhatták elő a másfél évvel ezelőtt, a biztonság kedvéért, általuk betárazott, hálószobás, kompromitáló felvételt, amit elképzelhető, hogy végül nyilvánosságra sem kell majd hozzanak, bőven elegendő lehetett azt Magyar Péternek lejátszaniuk, aki látva, hogy milyen megaláztatás várhat rá, előre menekülve húzta magára a vizes lepedőt.
A tesztüzemmód zajlik párton belül és kívül is. Ha Magyar Pétert a botrány miatt végül mégis leveszik, simán ráfoghatják az egészet a Fideszre, amivel további – ordas hazugságokon alapuló – ellenszenvet generálhatnak a kormánypártok és Orbán Viktor ellen, Magyar pedig személyesen játszhatja el a kistérségi mártír roppant hálás szerepét, az önfeláldozó szentét, aki »önként« félreállt a közössége és a haza érdekében, miközben Kapitány Jockeyt már fel is kenhetik a globalisták magyarországi helytartójának dicstelen szerepére!
Bármelyik változat is az igaz, lesújtó és egyben felháborító, hogy ezen az infernális nívón tanyázik a ballib-globalista hálózat által dróton rángatott Tisza Párt, és végtelenül elkeserítő, hogy az általuk durván becsapott, megvezetett szimpatizánsaik még lelkesen tapsolnak is mindehhez.
A tiszások érdekében is mondom: a Jóisten kímélje meg a hazánkat attól, hogy 2026-ban ezek az erők alakíthassanak kormányt Magyarországon.”
Nyitókép forrása: AFP/Szentgallay Bálint