„Kigondoltuk, vállaltuk, megcsináltuk” – Orbán Viktor elárulta, hogyan kerül rengeteg pénz a tárcánkba februárban

Kiderült az igazság: Magyar Péter hatalmas pofont kapott, hiába járta a vidéket
Most jött a friss kutatás: Orbán Viktor fölénye brutális, a Tisza Párt beragadt.
Két nagyon fontos lépésről számolt be a miniszterelnök.
Orbán Viktor hétfő reggeli Facebook-posztjában a februári gazdasági intézkedéseket emelte ki, hangsúlyozva:
„Kigondoltuk, vállaltuk, megcsináltuk. Február az a hónap, amikor érdemes várni a postást és a banki értesítéseket.”
A miniszterelnök szerint több jelentős juttatás érkezik az emberekhez: a minimálbér 11 százalékkal nő, a nyugdíjasok megkapják a 13. havi nyugdíjat, valamint a 14. havi nyugdíj első részletét.
Kiemelte továbbá, hogy a kétgyermekes, 40 év alatti anyák először kapják meg adómentesen a bérüket, és bevezetik a megduplázott családi adókedvezményt. A miniszterelnök szerint mindezeket a támogatásokat két lépés teszi lehetővé:
Az első lépés: ne küldd el a pénzed Ukrajnába. Második lépés: maradjon is így!”
„Ehhez egy dolog kell: Fidesz, a biztos választás” – zárta a bejegyzést Orbán Viktor.
