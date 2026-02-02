Ft
gazdaság Ukrajna Orbán Viktor

„Kigondoltuk, vállaltuk, megcsináltuk” – Orbán Viktor elárulta, hogyan kerül rengeteg pénz a tárcánkba februárban

2026. február 02. 08:21

Két nagyon fontos lépésről számolt be a miniszterelnök.

Orbán Viktor hétfő reggeli Facebook-posztjában a februári gazdasági intézkedéseket emelte ki, hangsúlyozva: 

„Kigondoltuk, vállaltuk, megcsináltuk. Február az a hónap, amikor érdemes várni a postást és a banki értesítéseket.”

A miniszterelnök szerint több jelentős juttatás érkezik az emberekhez: a minimálbér 11 százalékkal nő, a nyugdíjasok megkapják a 13. havi nyugdíjat, valamint a 14. havi nyugdíj első részletét.

Kiemelte továbbá, hogy a kétgyermekes, 40 év alatti anyák először kapják meg adómentesen a bérüket, és bevezetik a megduplázott családi adókedvezményt. A miniszterelnök szerint mindezeket a támogatásokat két lépés teszi lehetővé: 

Az első lépés: ne küldd el a pénzed Ukrajnába. Második lépés: maradjon is így!”

„Ehhez egy dolog kell: Fidesz, a biztos választás” – zárta a bejegyzést Orbán Viktor. 

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 15 komment

..--..
2026. február 02. 10:34
-zsoltkom- " Ehhez egy dolog kell: Fidesz, a biztos választás " A képen, ahogy Orbán egy picit elkancsalodik, oda van írva: Orbán Viktor 2 órája. Elbeszélték vele a múltját és vele a jövőjét... a rövidség érvényességét. A népbiztos választás elmarad... Népbiztosok Tanácsa ideje lejárt. Ez a biztos választás.
Válasz erre
0
0
NovaTerra
2026. február 02. 10:12
Áfa csökkentésnek jobban örülnék, az legalább mindenkit érintene. Mielőtt valaki nekem ugrik, hogy jaj benyeli a vállalkozó. Ha azt lehet ellenőrizni, hogy 10%-nál nagyobb haszonnal ne adják el a terméket, akkor azt is, hogy betartsák az áfa csökkentést.
Válasz erre
1
0
..--..
2026. február 02. 09:59
-zsoltkom- Most nem azért várom Orbán bukását, hogy jól megbűnhődjön, na jó azért is. De a kampányaiban annyi erős bizonyosságot állít magukról, hogy többségben vannak, hogy most aztán igazán nyernek, hogy élvezet lesz mondatról mondatra visszakérdezni, mire gondolt, amikor kimondta: „Kigondoltuk, vállaltuk, megcsináltuk”
Válasz erre
0
0
Ízisz
•••
2026. február 02. 09:19 Szerkesztve
Z. "Picnic Niki 2026. február 02. 08:47 "hogyan kerül rengeteg pénz a tárcánkba februárban" HITELBŐL, HITELBŐL, HITELBŐL, HITELBŐL, HITELBŐL Amit majd a jövő nemzedékei törlesztenek" Válasz erre 👆 Ízisz Picnic Niki 2026. február 02. 09:18 Z. Mutass egyetlen országot, aki nem vesz, vett fel hitelt!!! Amelyiknek nincs semmilyen tartozása!!! Az Unió és országai -kivéve minket- most fog felvenni akkora hitelt az ukránoknak, amit még a dédunokák is fizetni fognak!!! És még továbbiak várhatók!!! Az ukránok eltartása hitelbő, az jó hitel???, te nagyon hülye büdös pofájú!!! 💯❗🤬
Válasz erre
2
0
