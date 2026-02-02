Ft
Ft
3°C
-3°C
Ft
Ft
3°C
-3°C
02. 02.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 02.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar péter felmérés Magyar Péter orbán nézőpont

Kiderült az igazság: Magyar Péter hatalmas pofont kapott, hiába járta a vidéket

2026. február 02. 07:07

Most jött a friss kutatás: Orbán Viktor fölénye brutális, a Tisza Párt beragadt.

2026. február 02. 07:07
null

A magyarok közel fele Orbán Viktort tartja a legalkalmasabb kormányfőnek, miközben Magyar Péter ennél jóval kevesebb választó bizalmát élvezi, és a két jelölt közti különbség a kampány hajrájához közeledve sem látszik mérséklődni. A választás politikai értelemben miniszterelnök-választás is, hiszen bár jogi értelemben pártlistákra és egyéni jelöltekre szavaznak az állampolgárok, a döntés ténylegesen arról is szól, ki vezesse az országot.

A Nézőpont januári kutatása négy megnevezett jelölt közül kérdezte a választókat, és a választókorúak 46 százaléka a hivatalban lévő miniszterelnököt nevezte a legalkalmasabbnak. Magyar Pétert, a Tisza Párt vezetőjét a megkérdezettek 35 százaléka sorolta az első helyre, ami a korábbi méréshez hasonló képet mutat. A felmérés felidézi, hogy októberben is 11 százalékpontos volt a különbség a két politikus között, novemberben pedig átmenetileg 15 százalékpontra nőtt az előny.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése
Tovább a cikkhezchevron

A kutatás szerint Orbán Viktor támogatottsága különösen erős az idősebbek és a falvakban élők körében.

A hatvan év feletti, 2,5 millió választó 57 százaléka, a községekben élő 2,3 millió választó 58 százaléka tartja őt a legalkalmasabb kormányfőnek, ami a szöveg értelmezése szerint azt jelzi, hogy Magyar Péter kistelepüléseket célzó országjárása nem hozott áttörést ebben a csoportban.

A négy jelöltet tartalmazó rangsorban külön említést kap a Demokratikus Koalíció elnöke, akit a választók 4 százaléka támogat a miniszterelnöki alkalmassági versenyben, és a szöveg ezt úgy értelmezi, hogy a párt parlamenti küszöbének elérésére vonatkozó remény akár megalapozott is lehet. Ugyancsak 4 százalék támogatja Toroczkai László miniszterelnöki ambícióit, miközben a kutatások alapján a Mi Hazánk a DK-val szemben így is biztos bejutónak tűnhet, vagyis a párt bázisa nem kizárólag a miniszterelnök-jelölt személyéhez kötődik.

Fotó: Nézőpont Intézet

A felmérésben a megkérdezettek 11 százaléka nem tudott vagy nem akart választani a négy név közül, így a legalkalmasabb miniszterelnök személyét illetően bizonytalanok aránya is érdemi. Összességében a januári adatok alapján Orbán Viktor előnye Magyar Péterrel szemben változatlanul jelentős, különösen az idősebb és a falusi választói csoportokban, miközben a kisebb pártok jelöltjei alacsony, 4 százalékos támogatottsági szinten állnak, és a választók több mint tizede nem nevezett meg preferált kormányfőt.

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rocktoberi-2
2026. február 02. 07:40
“A választás politikai értelemben miniszterelnök-választás is, hiszen bár jogi értelemben pártlistákra és egyéni jelöltekre szavaznak az állampolgárok, a döntés ténylegesen arról is szól, ki vezesse az országot.“ Ez így ebben a formában nem igaz. Poloska nem vezetne semmilyen országot. Weber és Pfizer Ursula parancsait hajtaná csak végre.
Válasz erre
1
0
Leó testvér
2026. február 02. 07:38
Azt értem, hogy valaki ellenzéki és kormányváltást akar, de hogy valaki MP-t alkalmasnak tarja miniszterelnöknek, az már meghaladja a felfogóképességemet.
Válasz erre
0
0
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
•••
2026. február 02. 07:23 Szerkesztve
Benézőpont 🤣🤣🤣 Szóval vezet a Tisza. Mindig az ellentétét kell érteni annak, amit egy ruszkibérenc féreg állít.
Válasz erre
0
4
spidxx2
2026. február 02. 07:19
Akkor tegyuk el ezeket a felmereseket es aprilis 13-an lobogtassuk. Tehat Nezopont: 5% Mi Hazank!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!