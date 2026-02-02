Kiderült az igazság: Magyar Péter hatalmas pofont kapott, hiába járta a vidéket

A magyarok közel fele Orbán Viktort tartja a legalkalmasabb kormányfőnek, miközben Magyar Péter ennél jóval kevesebb választó bizalmát élvezi, és a két jelölt közti különbség a kampány hajrájához közeledve sem látszik mérséklődni. A választás politikai értelemben miniszterelnök-választás is, hiszen bár jogi értelemben pártlistákra és egyéni jelöltekre szavaznak az állampolgárok, a döntés ténylegesen arról is szól, ki vezesse az országot.

A Nézőpont januári kutatása négy megnevezett jelölt közül kérdezte a választókat, és a választókorúak 46 százaléka a hivatalban lévő miniszterelnököt nevezte a legalkalmasabbnak. Magyar Pétert, a Tisza Párt vezetőjét a megkérdezettek 35 százaléka sorolta az első helyre, ami a korábbi méréshez hasonló képet mutat. A felmérés felidézi, hogy októberben is 11 százalékpontos volt a különbség a két politikus között, novemberben pedig átmenetileg 15 százalékpontra nőtt az előny.