Kiderült az igazság: Magyar Péter hatalmas pofont kapott, hiába járta a vidéket

A magyarok közel fele Orbán Viktort tartja a legalkalmasabb kormányfőnek, miközben Magyar Péter ennél jóval kevesebb választó bizalmát élvezi, és a két jelölt közti különbség a kampány hajrájához közeledve sem látszik mérséklődni. A választás politikai értelemben miniszterelnök-választás is, hiszen bár jogi értelemben pártlistákra és egyéni jelöltekre szavaznak az állampolgárok, a döntés ténylegesen arról is szól, ki vezesse az országot.
A Nézőpont januári kutatása négy megnevezett jelölt közül kérdezte a választókat, és a választókorúak 46 százaléka a hivatalban lévő miniszterelnököt nevezte a legalkalmasabbnak. Magyar Pétert, a Tisza Párt vezetőjét a megkérdezettek 35 százaléka sorolta az első helyre, ami a korábbi méréshez hasonló képet mutat. A felmérés felidézi, hogy októberben is 11 százalékpontos volt a különbség a két politikus között, novemberben pedig átmenetileg 15 százalékpontra nőtt az előny.
A kutatás szerint Orbán Viktor támogatottsága különösen erős az idősebbek és a falvakban élők körében.
A hatvan év feletti, 2,5 millió választó 57 százaléka, a községekben élő 2,3 millió választó 58 százaléka tartja őt a legalkalmasabb kormányfőnek, ami a szöveg értelmezése szerint azt jelzi, hogy Magyar Péter kistelepüléseket célzó országjárása nem hozott áttörést ebben a csoportban.
A négy jelöltet tartalmazó rangsorban külön említést kap a Demokratikus Koalíció elnöke, akit a választók 4 százaléka támogat a miniszterelnöki alkalmassági versenyben, és a szöveg ezt úgy értelmezi, hogy a párt parlamenti küszöbének elérésére vonatkozó remény akár megalapozott is lehet. Ugyancsak 4 százalék támogatja Toroczkai László miniszterelnöki ambícióit, miközben a kutatások alapján a Mi Hazánk a DK-val szemben így is biztos bejutónak tűnhet, vagyis a párt bázisa nem kizárólag a miniszterelnök-jelölt személyéhez kötődik.
A felmérésben a megkérdezettek 11 százaléka nem tudott vagy nem akart választani a négy név közül, így a legalkalmasabb miniszterelnök személyét illetően bizonytalanok aránya is érdemi. Összességében a januári adatok alapján Orbán Viktor előnye Magyar Péterrel szemben változatlanul jelentős, különösen az idősebb és a falusi választói csoportokban, miközben a kisebb pártok jelöltjei alacsony, 4 százalékos támogatottsági szinten állnak, és a választók több mint tizede nem nevezett meg preferált kormányfőt.
