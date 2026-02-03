Kiderült a titok: a sajátjaikat is átverték, ezért profilozta és alázta meg a Tisza Párt a jelentkezőket

A vezető elemző szerint a Tisza Párt vezetésében a jelöltek kiválasztásánál nem a kompetencia volt a szempont, hanem a lojalitás.

Úgy véli, nem történt valódi demokratikus választás, Budapestről irányították a folyamatot, diktátumszerűen, belülről nevezték ki az indulókat. Ezt egyébként megerősíti Csercsa Balázs kitálalása is, aki a párt egyházügyi munkacsoportjának vezetője volt.

Pindroch Tamás jelezte: már az is kérdéses, voltak-e egyáltalán valódi meghallgatások, mert ha voltak is, azok eredménye nem tükröződik a jelöltállításban. Mindezek fényében ugyanis az rajzolódik ki, hogy Magyar Péterék még a saját választóikat is becsapják, emiatt hiteltelenné váltak a Tisza-szigetek tagjai előtt is. Szerinte felmerül a kérdés:

vajon mennyire lesznek elkötelezettek a párt aktivistái, ha olyan jelölteket „tukmáltak rájuk”, akiket nem is ismertek vagy akiket alkalmatlannak tartanak?

Csatári Ernő példája is azt mutatja, már a kampány előtt belső konfliktusokhoz vezethet, ami sem a kampány előtt, sem a kampány közben nem kedvező.