Ft
Ft
3°C
-4°C
Ft
Ft
3°C
-4°C
02. 03.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 03.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
alapjogokért központ tisza párt magyar péter pindroch tamás

Kiderült a titok: a sajátjaikat is átverték, ezért profilozta és alázta meg a Tisza Párt a jelentkezőket

2026. február 03. 10:09

Itt a válasz: ezért indítottak szerintük is írástudatlan és nárcisztikus jelöltet Magyar Péterék.

2026. február 03. 10:09
null

Nemcsak a választókat, hanem a saját támogatóit is félrevezetheti a Tisza Párt működése – mutatott rá a Magyar Nemzetnek nyilatkozva Pindroch Tamás. A lap vasárnap hozta nyilvánosságra azt a dokumentumot, amely bizonyítja: 

a Tisza profilozta a jelentkezőket, átvilágításuk pedig hiába zárult lesújtó eredménnyel, többen mégis a párt képviselőjelöltjei lesznek az áprilisi választáson. 

Az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint ennek oka, hogy a párt belső működését káosz, szervezetlenség és a demokratikus folyamatok teljes hiánya jellemzi, amit tökéletesen szemléltet Csatári Ernő, a siófoki jelölt kiválasztása is.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Rossz hírt kapott Zelenszkij: egyetlen nap, és mindent elveszíthet az ukrán elnök

Rossz hírt kapott Zelenszkij: egyetlen nap, és mindent elveszíthet az ukrán elnök
Tovább a cikkhezchevron

Pindroch szerint Magyar Péterék ugyan erőt próbálnak mutatni, azonban az országgyűlési képviselőjelöltek elég problémásak, amire a siófoki Csatári Ernő a tökéletes példa. A profilozás eredményeként ugyanis Csatárit narcisztikus személyiségként jellemezték, aki nem tud helyesen írni és összetett módon fogalmazni, emellett a vállalkozó különböző kétes ügyeiről is gyanakodva írtak. 

A vezető elemző szerint a Tisza Párt vezetésében a jelöltek kiválasztásánál nem a kompetencia volt a szempont, hanem a lojalitás. 

Úgy véli, nem történt valódi demokratikus választás, Budapestről irányították a folyamatot, diktátumszerűen, belülről nevezték ki az indulókat. Ezt egyébként megerősíti Csercsa Balázs kitálalása is, aki a párt egyházügyi munkacsoportjának vezetője volt.

Pindroch Tamás jelezte: már az is kérdéses, voltak-e egyáltalán valódi meghallgatások, mert ha voltak is, azok eredménye nem tükröződik a jelöltállításban. Mindezek fényében ugyanis az rajzolódik ki, hogy Magyar Péterék még a saját választóikat is becsapják, emiatt hiteltelenné váltak a Tisza-szigetek tagjai előtt is. Szerinte felmerül a kérdés:

vajon mennyire lesznek elkötelezettek a párt aktivistái, ha olyan jelölteket „tukmáltak rájuk”, akiket nem is ismertek vagy akiket alkalmatlannak tartanak?

Csatári Ernő példája is azt mutatja, már a kampány előtt belső konfliktusokhoz vezethet, ami sem a kampány előtt, sem a kampány közben nem kedvező.

Nyitókép: Facebook/Magyar Péter

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bondavary
•••
2026. február 03. 10:34 Szerkesztve
Végig kell nézni Magyar Péter pályafutását. Hogyan próbáltak, vagy próbáltak-e pártot irányítani, szervezni képes pártvezetőt faragni egy erre alkalmatlan emberből. A mai helyzetet nézve már látható, csak hangulatkeltő hordószónokként használták. Arra volt jó, hogy folyamatos hergeléssel hozzon össze egy olyan tömeget, amelyre alapozva ide lehet ejtőernyőztetni kívülről hozott, a magyar politikától eddig távol lévő, a globalista körök alkalmazásában lévő személyeket. Ezeknek a megjelenése igazolja azt, amit Tarr Zoltán mondott a titkolózás szükségességéről. Hiszen Kármán, Kapitány, Orbán Anita már korábban is megjelenhettek volna, mintegy reprezentálva a Tisza Párt elképzeléseit, de ezt érthetően nem vállalhatták. Meglehet, hogy még Bajnai Gordon is előkerül.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!