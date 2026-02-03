Kiderült a titok: a sajátjaikat is átverték, ezért profilozta és alázta meg a Tisza Párt a jelentkezőket

Rossz hírt kapott Zelenszkij: egyetlen nap, és mindent elveszíthet az ukrán elnök
Itt a válasz: ezért indítottak szerintük is írástudatlan és nárcisztikus jelöltet Magyar Péterék.
Nemcsak a választókat, hanem a saját támogatóit is félrevezetheti a Tisza Párt működése – mutatott rá a Magyar Nemzetnek nyilatkozva Pindroch Tamás. A lap vasárnap hozta nyilvánosságra azt a dokumentumot, amely bizonyítja:
a Tisza profilozta a jelentkezőket, átvilágításuk pedig hiába zárult lesújtó eredménnyel, többen mégis a párt képviselőjelöltjei lesznek az áprilisi választáson.
Az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint ennek oka, hogy a párt belső működését káosz, szervezetlenség és a demokratikus folyamatok teljes hiánya jellemzi, amit tökéletesen szemléltet Csatári Ernő, a siófoki jelölt kiválasztása is.
Pindroch szerint Magyar Péterék ugyan erőt próbálnak mutatni, azonban az országgyűlési képviselőjelöltek elég problémásak, amire a siófoki Csatári Ernő a tökéletes példa. A profilozás eredményeként ugyanis Csatárit narcisztikus személyiségként jellemezték, aki nem tud helyesen írni és összetett módon fogalmazni, emellett a vállalkozó különböző kétes ügyeiről is gyanakodva írtak.
A vezető elemző szerint a Tisza Párt vezetésében a jelöltek kiválasztásánál nem a kompetencia volt a szempont, hanem a lojalitás.
Úgy véli, nem történt valódi demokratikus választás, Budapestről irányították a folyamatot, diktátumszerűen, belülről nevezték ki az indulókat. Ezt egyébként megerősíti Csercsa Balázs kitálalása is, aki a párt egyházügyi munkacsoportjának vezetője volt.
Pindroch Tamás jelezte: már az is kérdéses, voltak-e egyáltalán valódi meghallgatások, mert ha voltak is, azok eredménye nem tükröződik a jelöltállításban. Mindezek fényében ugyanis az rajzolódik ki, hogy Magyar Péterék még a saját választóikat is becsapják, emiatt hiteltelenné váltak a Tisza-szigetek tagjai előtt is. Szerinte felmerül a kérdés:
vajon mennyire lesznek elkötelezettek a párt aktivistái, ha olyan jelölteket „tukmáltak rájuk”, akiket nem is ismertek vagy akiket alkalmatlannak tartanak?
Csatári Ernő példája is azt mutatja, már a kampány előtt belső konfliktusokhoz vezethet, ami sem a kampány előtt, sem a kampány közben nem kedvező.
Nyitókép: Facebook/Magyar Péter