Ft
Ft
8°C
1°C
Ft
Ft
8°C
1°C
02. 05.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 05.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
budapest műhely wintermantel zsolt karácsony gergely budapest

Karácsonyék mindent megtettek azért, hogy kátyúkba fulladjon Budapest

2026. február 05. 21:09

Katasztrofális állapotban vannak Budapest útjai: naponta akár ezer új kátyú is keletkezhet az elhanyagolt hálózaton. Wintermantel Zsolt, a Budapest Műhely önkormányzati szakértője a Mandinernek beszélt a probléma lényegéről és eredőjéről is: elmondta például, miért (lenne) fontosabb a felújítás a kátyúzásnál.

2026. február 05. 21:09
null

A budapesti utakon hemzsegő kátyúk betömése csak tüneti kezelést jelenthet – például – annak érdekében, hogy kevesebb baleset és gépjármű-meghibásodás történjen a rossz minőségű utakon – figyelmeztetett Wintermantel Zsolt. A Budapest Műhely vezető szakértője szerint a hosszútávú és jó megoldás ehelyett az lenne, ha „az utak folyamatosan karban lennének tartva, illetve megfelelő ütemben fel lennének újítva – és így nagyságrendileg kevesebb kátyú keletkezne”.

A szakértő rávilágított: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két új témát hoz be a Tisza Párt a kampányba – ez végzetes hiba lehet

Két új témát hoz be a Tisza Párt a kampányba – ez végzetes hiba lehet
Tovább a cikkhezchevron

Karácsony Gergelyék szerencséje eddig az volt, hogy az elmúlt években nem volt igazi tél, ezért nem mutatkozott meg teljes valóságában a szükséges útfelújítások és karbantartások hiánya sem. 

Most azonban, hogy beköszöntött az extrémnek ugyan nem nevezhető, ám elmúlt évekhez képest valóban keményebb tél, a hideg és csapadékos időjárás, óriási problémák formájában jelentkezik az utak évek óta tartó elhanyagoltsága.

Ezt is ajánljuk a témában

Napról napra reménytelenebb a helyzet

Ilyen körülmények között 

minden egyes nappal exponenciálisan romlik az utak állapota” 

– világított rá Wintermantel Zsolt. A már meglévő úthibákba ugyanis belefolyik, beleszivárog a víz, amit az áthaladó autók még inkább a hézagokba, lyukakba préselnek. „Erre megérkezik a fagy, a vízből keletkező jég pedig tovább repeszti a burkolatot, ezáltal még nagyobb, még mélyebb lesz az úthiba” – vázolta a szakértő a probléma lényegét.

Kijelentette: Budapest útjai katasztrofális állapotban vannak. 

Mára „visszajutottunk a 2000-es évek környékére, a Demszky Gábor-féle Budapest szintjére”, amikor a tarthatatlan helyzet miatt a taxisok kezdeményezték: minden autós dudáljon egyet, amikor kátyúra fut. 

„Demszky Gábor főpolgármester nagyon cinikus módon csatlakozott is ehhez a felhíváshoz” – idézte fel Wintermantel Zsolt, párhuzamot vonva a mai városvezetés hozzáállásával. 

Karácsony Gergelyék részéről 

Facebook-posztolás és másokra mutogatás van, miközben érdemi munkát nem végeznek a helyzet megoldása érdekében”.

A szakértő úgy gondolja: a mára megállíthatatlannak tűnő kátyúprobléma megelőzhető lett volna, ha Karácsonyék 2019 végén, 2020-ban nem kezdik el visszavágni az útkarbantartásra és útfelújításra szánt korábbi összeget. 

„Ez a keret 2019-ben, a Tarlós István-féle városvezetés utolsó évében még 20 milliárd forint volt – jól mutatja a tendenciát, hogy tavaly négymilliárd, idén pedig alig 1,6 milliárd. Hangsúlyozom: ez nem a kátyúzásra, vagyis a már említett tüneti kezelésre, hanem útfelújításra szánt összeg” – figyelmeztetett. 

Wintermantel Zsolt közlekedési szakemberként azt tudná javasolni Budapest vezetésének: ne csökkentsék tovább az útfelújításra, karbantartásra szánt összeget, és mielőbb, akár az önként vállalt feladatokról csoportosítsanak át pénzt, rendkívüli kerettel növeljék meg a Budapest Közút kátyúzásra illetve gyors útkarbantartásra fordítható büdzséjét. Mindezt – hívta fel a figyelmet – 

Karácsony Gergely akár két ülés között, saját hatáskörben is elrendelheti – persze csak ha akarja. 

„Ha ezeket a problémákat most nem orvosolják, mindez a későbbiekben nagyságrendileg többe fog kerülni” – szögezte le.

Sokba kerülhetnek a dühös autósok

A fővárosi főútvonalak, a közösségi közlekedés által használt utak karbantartása Budapest feladata, az alsóbb, kisebb forgalmú utak pedig kerületi tulajdonban lévén – a kerületeké. Kevés autós van azzal tisztában, hogy amennyiben az úthibáknak „köszönhetően” valamilyen károsodás keletkezik az autóban – például sérül a gumi, a felni vagy meghibásodik a futómű –, akkor (bizonyos dokumentációs feltételek teljesülése esetén) 

kártérítési igénnyel élhet az út kezelője felé.

Wintermantel Zsolt szerint a rossz minőségű utak miatt újabb és újabb, egyre súlyosbodó költségek terhelik a fővárost nem csak most, de a jövőben is. Nem csak az utak javításának költségei rónak majd egyre súlyosabb terhet a fővárosi önkormányzatra, hanem a kártérítések összege mellett 

jelentkeznek a BKV által üzemeltetett járművek fokozott amortizációból adódó, javítási költségei is. 

„A korábbi években el nem végzett munka hiánya tehát most hatványozottan jelentkezik” – figyelmeztetett Wintermantel Zsolt.

Nyitókép (illusztráció): MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
logoff-mihaly
2026. február 05. 22:44
Ahogy a Bogár mondta, egy senki a semmiből jön, nem mond semmit és nem is csinál semmit.
Válasz erre
0
0
logoff-mihaly
2026. február 05. 22:43
KaróGeji majd ezt is megmagyarázza, hogy miért nem kell semmit csinálni. Különben is, a gazdagoknak nehéz autói vannak és azok likasztják az utat. Aztán ilyenkor hol van az a franyesz brüsszelita segítség? Csak léhűtő buzernyákokat tudnak küldeni, szurkot nem?
Válasz erre
0
0
google-2
2026. február 05. 22:39
Nincs pénz hókotrókra, nincs pénz kátyúzásra, csak Rákosrendezőre telik. Hogy ott se épüljön semmi.
Válasz erre
1
0
nemecsek-3
2026. február 05. 22:18
Érdemes a Thököly utat megnézni.Idegenforgalmi látnivaló. Járni már nem lehet rajta. A szántóföldi dűlőút sztráda hozzá képest. A kátyúk között elvétve feltűnik egy darabka út
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!