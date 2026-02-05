Karácsonyék mindent megtettek azért, hogy kátyúkba fulladjon Budapest

A szakértő úgy gondolja: a mára megállíthatatlannak tűnő kátyúprobléma megelőzhető lett volna, ha Karácsonyék 2019 végén, 2020-ban nem kezdik el visszavágni az útkarbantartásra és útfelújításra szánt korábbi összeget.

„Ez a keret 2019-ben, a Tarlós István-féle városvezetés utolsó évében még 20 milliárd forint volt – jól mutatja a tendenciát, hogy tavaly négymilliárd, idén pedig alig 1,6 milliárd. Hangsúlyozom: ez nem a kátyúzásra, vagyis a már említett tüneti kezelésre, hanem útfelújításra szánt összeg” – figyelmeztetett.

Wintermantel Zsolt közlekedési szakemberként azt tudná javasolni Budapest vezetésének: ne csökkentsék tovább az útfelújításra, karbantartásra szánt összeget, és mielőbb, akár az önként vállalt feladatokról csoportosítsanak át pénzt, rendkívüli kerettel növeljék meg a Budapest Közút kátyúzásra illetve gyors útkarbantartásra fordítható büdzséjét. Mindezt – hívta fel a figyelmet –

Karácsony Gergely akár két ülés között, saját hatáskörben is elrendelheti – persze csak ha akarja.

„Ha ezeket a problémákat most nem orvosolják, mindez a későbbiekben nagyságrendileg többe fog kerülni” – szögezte le.