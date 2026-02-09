Ft
police. hu nógrád vármegye budapest

Íme a bűntérkép: keresse meg lakhelyét, megtudhatja, mekkora veszély fenyegeti

2026. február 09. 12:48

Míg Budapest a harmadik helyre csúszott a rangsorban, addig az észak-magyarországi régió több mutatóban is az élre került.

2026. február 09. 12:48
null

Heves vármegye vált az ország bűnügyileg leginkább fertőzött területévé – írja az Infostart egy rendőrségi statisztikák alapján készült friss elemzésre hivatkozva. A police.hu fertőzöttségi térképének 2024. december 30. és 2025. december 30. közötti adatai alapján a bűnözés súlypontja eltolódott a fővárosból a vidéki vármegyék felé. 

Míg Budapest a harmadik helyre csúszott a rangsorban, addig az észak-magyarországi régió több mutatóban is az élre került. 

A bűnözési mutatók jelentős területi különbségeket mutatnak: a legveszélyesebb és a legbiztonságosabb térségek között hatszoros a szorzó.

A 100 ezer főre vetített összes bűncselekmény száma alapján az alábbi vármegyékben a legintenzívebb a bűnözés.

  1. Heves vármegye: 1945 eset
  2. Nógrád vármegye: 1937 eset
  3. Budapest: 1925 eset
  4. Csongrád-Csanád vármegye: 1919 eset
  5. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye: 1879 eset

A statisztikák szerint Hevesben naponta átlagosan 5–6 bűncselekményt követtek el az elmúlt évben. A növekedés hátterében elsősorban a vagyon elleni bűncselekmények, ezen belül a lopások és csalások állnak.

A legbiztonságosabb térségeknek továbbra is a déli és nyugati járások számítanak: a Mórahalmi járásban (502) és a Gyomaendrődi járásban (574) regisztrálták a legkevesebb jogsértést.

Borítókép: MTI/Belügyminisztérium

 

Korrupt Kornél
2026. február 09. 13:21
csipkejozsika 2026. február 09. 13:09 Olvashatnál a szollidaríítási alapról, hogy ne égesd le magad ebben is.
csipkejozsika
2026. február 09. 13:09
simakutya 2026. február 09. 12:55 libsi budapestiek lopnak mint az állat" Ez jó hír, akkor a szartúró falucskádnak nem kell részesülni a 100 milliárd ft os szolidaritási adóból amit budapest fizet.👍
csipkejozsika
•••
2026. február 09. 13:05 Szerkesztve
A statisztikák szerint Hevesben naponta átlagosan 5–6 bűncselekményt követtek el az elmúlt évben. A növekedés hátterében elsősorban a vagyon elleni bűncselekmények, ezen belül a lopások és csalások állnak." Vajon miért ,a jólét rákényszeríti őket a lopásra?🤦‍♂️😁 Vagy csak azt teszik kicsiben amit a magyar kormány nagyban?🤦‍♂️😁😜 schadl ügye, hogy halad?🤦‍♂️ Nagyon unatkozhat a balatoni nyaralóban.Már meglátogathatná valaki.
Szamóca bácsi
2026. február 09. 13:01
'24-ben jelentősen megugrott a regisztrált bűncselekmények száma (178e -> 233e). jó lenne olvasni valami elemzést, ami ennek a mélyére ás némi háttér kutatás alapján (pl. számít-e, hogy itt _regisztrált_ bűncselekményekről van szó)
