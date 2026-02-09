Íme a bűntérkép: keresse meg lakhelyét, megtudhatja, mekkora veszély fenyegeti

Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye
Míg Budapest a harmadik helyre csúszott a rangsorban, addig az észak-magyarországi régió több mutatóban is az élre került.
Heves vármegye vált az ország bűnügyileg leginkább fertőzött területévé – írja az Infostart egy rendőrségi statisztikák alapján készült friss elemzésre hivatkozva. A police.hu fertőzöttségi térképének 2024. december 30. és 2025. december 30. közötti adatai alapján a bűnözés súlypontja eltolódott a fővárosból a vidéki vármegyék felé.
A bűnözési mutatók jelentős területi különbségeket mutatnak: a legveszélyesebb és a legbiztonságosabb térségek között hatszoros a szorzó.
A 100 ezer főre vetített összes bűncselekmény száma alapján az alábbi vármegyékben a legintenzívebb a bűnözés.
A statisztikák szerint Hevesben naponta átlagosan 5–6 bűncselekményt követtek el az elmúlt évben. A növekedés hátterében elsősorban a vagyon elleni bűncselekmények, ezen belül a lopások és csalások állnak.
A legbiztonságosabb térségeknek továbbra is a déli és nyugati járások számítanak: a Mórahalmi járásban (502) és a Gyomaendrődi járásban (574) regisztrálták a legkevesebb jogsértést.
