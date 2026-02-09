Íme a bűntérkép: keresse meg lakhelyét, megtudhatja, mekkora veszély fenyegeti

Heves vármegye vált az ország bűnügyileg leginkább fertőzött területévé – írja az Infostart egy rendőrségi statisztikák alapján készült friss elemzésre hivatkozva. A police.hu fertőzöttségi térképének 2024. december 30. és 2025. december 30. közötti adatai alapján a bűnözés súlypontja eltolódott a fővárosból a vidéki vármegyék felé.

Míg Budapest a harmadik helyre csúszott a rangsorban, addig az észak-magyarországi régió több mutatóban is az élre került.

A bűnözési mutatók jelentős területi különbségeket mutatnak: a legveszélyesebb és a legbiztonságosabb térségek között hatszoros a szorzó.