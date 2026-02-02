Ft
tisza politikus hír tv tisza párt magyar péter trentin balázs

Ilyen nincs: úgy elmenekült a tiszás politikus a kérdések elől, hogy még a szimpatizánsait is hátrahagyta (VIDEÓ)

2026. február 02. 22:03

Válaszadás helyett a látványos távozást választotta Magyar Péter jelöltje.

2026. február 02. 22:03
Látványos „taktikai visszavonulást” mutatott be Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltje: Trentin Balázs a Hír TV riporterének kérdései elől menekülve inkább összecsomagolta a pultját, majd sietve távozott – írja a Magyar Nemzet.  

A felvételek tanúsága szerint Trentin Balázs addig maradt a helyszínen, amíg a Hír Tv riportere szóba nem hozta Csercsa Balázs nevét, valamint az előre lezsírozott előválasztások ügyét.

Ezt követően a politikus látványosan megszakította a beszélgetést, szó szerint szedte a sátorfáját, és elhagyta a helyszínt – írja a lap.

A Hír TV videójához fűzött kommentár szerint az eset jól mutatja, hogyan viszonyul a Tisza Párt jelöltje a neki nem tetsző kérdésekhez. A csatorna ironikusan így fogalmazott: 

A képviselet új definíciója a Tisza-szótár szerint: menekülj, ha kérdeznek!"

Képernyőkép: Hír Tv

totumfaktum-2
2026. február 02. 22:31
Jellemtelen és szánalmas.
regi-nyarakon21
2026. február 02. 22:21
Most szaladt el egy csapat fiatal önök miatt.- pont úgy hazudik, mint peti. 3 öreg lézengett a pult körül. A jelölt meg petihez hasonlóan nem a kérdésre válaszol, hanem a riportert sértegeti és oktatja ki. Szép csapat ez a tisza:)
hidegenhagy
2026. február 02. 22:19
Persze hogy menekül a tiszás, még véletlenül elárulja a programjukat Magyarország kifosztásáról.
