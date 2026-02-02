Ilyen nincs: úgy elmenekült a tiszás politikus a kérdések elől, hogy még a szimpatizánsait is hátrahagyta (VIDEÓ)

Kitálalt a Tisza belső embere: nincs több titok, tényleg adót akarnak emelni Magyar Péterék
Magyar Péter azonnal jogi lépésekkel kezdett fenyegetőzni.
Válaszadás helyett a látványos távozást választotta Magyar Péter jelöltje.
Látványos „taktikai visszavonulást” mutatott be Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltje: Trentin Balázs a Hír TV riporterének kérdései elől menekülve inkább összecsomagolta a pultját, majd sietve távozott – írja a Magyar Nemzet.
A felvételek tanúsága szerint Trentin Balázs addig maradt a helyszínen, amíg a Hír Tv riportere szóba nem hozta Csercsa Balázs nevét, valamint az előre lezsírozott előválasztások ügyét.
Ezt követően a politikus látványosan megszakította a beszélgetést, szó szerint szedte a sátorfáját, és elhagyta a helyszínt – írja a lap.
A Hír TV videójához fűzött kommentár szerint az eset jól mutatja, hogyan viszonyul a Tisza Párt jelöltje a neki nem tetsző kérdésekhez. A csatorna ironikusan így fogalmazott:
A képviselet új definíciója a Tisza-szótár szerint: menekülj, ha kérdeznek!"
Képernyőkép: Hír Tv