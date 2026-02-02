Ilyen nincs: úgy elmenekült a tiszás politikus a kérdések elől, hogy még a szimpatizánsait is hátrahagyta (VIDEÓ)

Látványos „taktikai visszavonulást” mutatott be Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltje: Trentin Balázs a Hír TV riporterének kérdései elől menekülve inkább összecsomagolta a pultját, majd sietve távozott – írja a Magyar Nemzet.

A felvételek tanúsága szerint Trentin Balázs addig maradt a helyszínen, amíg a Hír Tv riportere szóba nem hozta Csercsa Balázs nevét, valamint az előre lezsírozott előválasztások ügyét.