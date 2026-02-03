Ft
02. 03.
magyar péter kampány országjárás miniszterelnök választás orbán viktor

Így szántja fel Orbán Vikor az országot – itt a miniszterelnök menetrendje

2026. február 03. 21:40

Az országjárás mellett folytatódnak a háborúellenes gyűlések, rövidesen pedig érkezik az évértékelő.

2026. február 03. 21:40
null

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán arról írt, Orbán Viktor miniszterelnök felszántja az országot

heti több helyszínen is fórumot tart, ő is teljes erőbedobással beszáll a mozgósításba. 

Hétfőn Mórahalmon és Mártélyon, kedden Komáromban és Oroszlányban járt, ahol a helyiekkel találkozott és világossá tette számukra a választás tétjét – húzta alá a szakértő.

Deák arra is rámutatott, beszédes, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a tavalyi kudarcok után idén abbahagyta az országjárást, pedig 

a választás előtti hetekben van ennek a legnagyobb szerepe, hiszen a mozgósításon múlik a választás eredménye.

A szakértő hozzátette, hogy Orbán Viktor kisebb országjáró eseményei mellett párhuzamosan hétvégénte a háborúellenes gyűléseken is felszólal majd. Február 7-én Szombathelyen találkozhatnak majd vele a szimpatizánsok, majd február 14-én megtartja az évértékelő beszédét, mely műfajt ő teremtett meg Magyarországon, majd az ellenzéki politikusok igyekeztek lemásolni ezt is – olvasható a posztban.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

