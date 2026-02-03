Így szántja fel Orbán Vikor az országot – itt a miniszterelnök menetrendje

Megvan a dátum: kiderült mikor tartja évértékelő beszédét Orbán Viktor
Az eseményt a miniszterelnök Faceook-oldalán élőben követhetik majd az érdeklődők.
Az országjárás mellett folytatódnak a háborúellenes gyűlések, rövidesen pedig érkezik az évértékelő.
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán arról írt, Orbán Viktor miniszterelnök felszántja az országot,
heti több helyszínen is fórumot tart, ő is teljes erőbedobással beszáll a mozgósításba.
Hétfőn Mórahalmon és Mártélyon, kedden Komáromban és Oroszlányban járt, ahol a helyiekkel találkozott és világossá tette számukra a választás tétjét – húzta alá a szakértő.
Deák arra is rámutatott, beszédes, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a tavalyi kudarcok után idén abbahagyta az országjárást, pedig
a választás előtti hetekben van ennek a legnagyobb szerepe, hiszen a mozgósításon múlik a választás eredménye.
A szakértő hozzátette, hogy Orbán Viktor kisebb országjáró eseményei mellett párhuzamosan hétvégénte a háborúellenes gyűléseken is felszólal majd. Február 7-én Szombathelyen találkozhatnak majd vele a szimpatizánsok, majd február 14-én megtartja az évértékelő beszédét, mely műfajt ő teremtett meg Magyarországon, majd az ellenzéki politikusok igyekeztek lemásolni ezt is – olvasható a posztban.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
