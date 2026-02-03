Így szántja fel Orbán Vikor az országot – itt a miniszterelnök menetrendje

a választás előtti hetekben van ennek a legnagyobb szerepe, hiszen a mozgósításon múlik a választás eredménye.

A szakértő hozzátette, hogy Orbán Viktor kisebb országjáró eseményei mellett párhuzamosan hétvégénte a háborúellenes gyűléseken is felszólal majd. Február 7-én Szombathelyen találkozhatnak majd vele a szimpatizánsok, majd február 14-én megtartja az évértékelő beszédét, mely műfajt ő teremtett meg Magyarországon, majd az ellenzéki politikusok igyekeztek lemásolni ezt is – olvasható a posztban.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala