Faktum: Visszatérhet a „merjünk kicsik lenni” politikája? Orbán Anita levezette, miért nem szuverén Magyarország

„Egy fogvatartott ország nem lehet szuverén” – hangzott el Orbán Anita ítélete a Magyar Péterrel folytatott beszélgetésben, ahol a szuverenitás feltételeként több társadalmi mutatót sorolt fel. A szuverenitás klasszikus értelemben ugyanakkor a külső szereplőktől független döntéshozatali és végrehajtási képességet jelenti, nem pedig jóléti indikátorok összegét, így a társadalmi problémák létezése önmagában nem alkalmas a politikai önrendelkezés minősítésére – olvasható a Faktum legújabb elemzésében.

Orbán Anita így fogalmazott: „A szuverenitáshoz szükség van egy erős országra. És ha megnézem a magyarországi számokat, akkor azt látjuk, hogy a felnőtt lakosság 22 százaléka a funkcionális analfabetizmus határát súrolja. Amikor azt látjuk, hogy hazánk fiainak egyötöde él a szegénység alatt, és csak két százaléka a magyaroknak az, aki EU-s átlagszinten keresne. (…) És a várható élettartam 5 évvel van az EU-átlag alatt. (…) Az nem szuverén ország, ahol ezek az adatok vannak. Az egy fogvatartott ország” A 22 százalékos arány becslésként vállalható, de nem számít nemzetközi szélsőértéknek.