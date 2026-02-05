Exkluzív felvételek: rocksztároknak kijáró fogadtatást kapott Orbán Viktor a Mandiner Klubestjén

Orbán Viktor: A meló fogja eldönteni ezt a választást (VIDEÓ)
Azok, akik szenvedélyesen szeretik a hazájukat, többségben vannak – mondta Orbán Viktor a Mandiner Klubest rendezvényén.
Az esemény során egy váratlan vendég is megjelent a színpadon.
Mint arról beszámoltunk, Magyarország sorsát illetően rendkívül komoly témákat is érintett Orbán Viktor miniszterelnök a Mandiner Várkert Bazárban rendezett telt házas, alapvetően derűs hangulatú Klubestjén. „Az ellenzék rendszerváltást akar, és ők ebben az esetben igazat mondanak, így valójában sorsot választunk április 12-én, mert ha lejövünk a nemzeti rendszerről, akkor szinte lehetetlen lesz lejönni a brüsszeli rendszerről” – közölte Orbán Viktor.
Ezt is ajánljuk a témában
Azok, akik szenvedélyesen szeretik a hazájukat, többségben vannak – mondta Orbán Viktor a Mandiner Klubest rendezvényén.
A miniszterelnök a közösségi oldalán megosztott egy exkluzív felvételekből összeállított videót, amelyhez ennyit írt: „Na, ilyen egy valódi közösség!” Ebből a nézők bepillantást nyerhetnek a kulisszák mögötti világba, ahonnan Orbán Viktor színpadra lépett.
A kormányfőt rocksztároknak járó fogadtatásban részesítette a publikum.
Még tartott az esemény, amikor egy váratlan vendég is odalépett az est főszereplőjéhez a közönség soraiból, hogy közös képet készíthessen a magyar miniszterelnökkel.
Ezt is ajánljuk a témában
Kedélyesen sétált be a miniszterelnök a Várkert Bazárba.
Fotó: Mandiner/Ficsor Márton