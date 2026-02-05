Ft
Orbán Viktor miniszterelnök

Exkluzív felvételek: rocksztároknak kijáró fogadtatást kapott Orbán Viktor a Mandiner Klubestjén

2026. február 05. 09:01

Az esemény során egy váratlan vendég is megjelent a színpadon.

2026. február 05. 09:01
null

Mint arról beszámoltunk, Magyarország sorsát illetően rendkívül komoly témákat is érintett Orbán Viktor miniszterelnök a Mandiner Várkert Bazárban rendezett telt házas, alapvetően derűs hangulatú Klubestjén. „Az ellenzék rendszerváltást akar, és ők ebben az esetben igazat mondanak, így valójában sorsot választunk április 12-én, mert ha lejövünk a nemzeti rendszerről, akkor szinte lehetetlen lesz lejönni a brüsszeli rendszerről” – közölte Orbán Viktor.

A miniszterelnök a közösségi oldalán megosztott egy exkluzív felvételekből összeállított videót, amelyhez ennyit írt: „Na, ilyen egy valódi közösség!” Ebből a nézők bepillantást nyerhetnek a kulisszák mögötti világba, ahonnan Orbán Viktor színpadra lépett.

A kormányfőt rocksztároknak járó fogadtatásban részesítette a publikum.

Még tartott az esemény, amikor egy váratlan vendég is odalépett az est főszereplőjéhez a közönség soraiból, hogy közös képet készíthessen a magyar miniszterelnökkel.

Fotó: Mandiner/Ficsor Márton

