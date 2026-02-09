„Eltűnt a gerinc az európai politikából” | Jeszenszky Zsolt a Vekkerben

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: megvan Orbán Viktor és Magyar Péter párharcának egyértelmű győztese
Grafikonra tettük a legfrissebb közvélemény-kutatás eredményét.
Hit, fegyelem és személyes felelősség – politikai döntések és civilizációs következmények. Beszélgetés Jeszenszky Zsolttal a személyes rendtől Európa jelenlegi állapotáig.
A Vekker legújabb adásának vendége Jeszenszky Zsolt.
Nézze meg a Vekker teljes adását a Mandiner YouTube-csatornáján!
A „politikai hobbista” beszélt életmódjáról, fegyelemről, önmegtartóztatásról, étrendről és fizikai állóképességről, mint a saját életébe beépített tudatos döntések sorozatáról.
Világossá tette: számára a hit nem kulturális háttér vagy identitásjelvény, hanem napi kapcsolat, amelyből következik az életmódja, és a világlátása is.
Életfilozófiáját egy világos önmeghatározással zárta:
„Napi kapcsolatom van Istennel”.
-fogalmazott. A hit az ő életében nem vita tárgya, hanem rend, fegyelem és következmények kérdése.
A beszélgetés során előkerült a kontinens helyzete, ahol szerinte nem elsősorban intézményi vagy gazdasági természetűek, nem szakpolitikai hibák halmozódnak, hanem jellembeli hiány mutatkozik meg. Úgy fogalmazott:
az európai politikából eltűnt a gerinc, a döntések mögül pedig a személyes felelősség.
Nyugat-Európát nem átmeneti válságban lévő térségként írta le, hanem olyan civilizációként, amely feladta saját határait – politikai, kulturális és szellemi értelemben egyaránt.
Életmód, hit és politika egy következetesen felépített világlátásban, személyes döntésekből levont civilizációs következtetésekkel.