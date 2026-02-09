Ft
02. 09.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
jeszenszky zsolt vekker élet politika

„Eltűnt a gerinc az európai politikából” | Jeszenszky Zsolt a Vekkerben

2026. február 09. 08:00

Hit, fegyelem és személyes felelősség – politikai döntések és civilizációs következmények. Beszélgetés Jeszenszky Zsolttal a személyes rendtől Európa jelenlegi állapotáig.

2026. február 09. 08:00
null

A Vekker legújabb adásának vendége Jeszenszky Zsolt

Nézze meg a Vekker teljes adását a Mandiner YouTube-csatornáján!

A „politikai hobbista” beszélt életmódjáról, fegyelemről, önmegtartóztatásról, étrendről és fizikai állóképességről, mint a saját életébe beépített tudatos döntések sorozatáról.

Világossá tette: számára a hit nem kulturális háttér vagy identitásjelvény, hanem napi kapcsolat, amelyből következik az életmódja, és a világlátása is. 

Életfilozófiáját egy világos önmeghatározással zárta: 

Napi kapcsolatom van Istennel”.

-fogalmazott. A hit az ő életében nem vita tárgya, hanem rend, fegyelem és következmények kérdése.

A beszélgetés során előkerült a kontinens helyzete, ahol szerinte nem elsősorban intézményi vagy gazdasági természetűek, nem szakpolitikai hibák halmozódnak, hanem jellembeli hiány mutatkozik meg. Úgy fogalmazott: 

 az európai politikából eltűnt a gerinc, a döntések mögül pedig a személyes felelősség. 

Nyugat-Európát nem átmeneti válságban lévő térségként írta le, hanem olyan civilizációként, amely feladta saját határait – politikai, kulturális és szellemi értelemben egyaránt.

Életmód, hit és politika egy következetesen felépített világlátásban, személyes döntésekből levont civilizációs következtetésekkel.

 

 

