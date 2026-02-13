Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
02. 13.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 13.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
münchen friedrich merz magyar péter kocsis máté

Ebbe belegondolni is szörnyű: Kocsis Máté elárulta, mi a leghátborzongatóbb Magyar Péter drogos bulijában

2026. február 13. 21:35

A Fidesz frakcióvezetője felvetette: „ha a pesti belvárosban ez történik vele, akkor vajon mi történik Berlinben, Strasbourgban vagy Kijevben?”

2026. február 13. 21:35
null

„Magyar Péter zűrös ügyei - válasz a liberális propagandasajtó hisztérikus kérdésére” – ezzel a címmel írt Facebook-bejegyzést Kocsis Máté.

A Fidesz frakcióvezetője kijelentette: „Magasról tojok Magyar Péter magánéletére. Nem érdekel, és látni sem akarom.”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Rejtélyes hálószobai fénykép: az elemző szerint Magyar Péter magára húzta a bajt

Rejtélyes hálószobai fénykép: az elemző szerint Magyar Péter magára húzta a bajt
Tovább a cikkhezchevron

Hozzátette: „A közélete érdekel. Az a kérdés érdekel, hogy 

egy kétarcú és zűrös alak, aki nem ura önmagának, aki magára sem tud vigyázni, vajon miért akar egy országra? Miért akarja, hogy rábízzanak egy egész nemzetet?”

Kocsis Máté arra is kíváncsi volt, „hogy ha a pesti belvárosban ez történik vele, akkor vajon mi történik Berlinben, Strasbourgban vagy Kijevben?”

Ha abban sem tudott józan döntést hozni, hogy kimaradjon egy összekokainozott buliból, vajon hogyan hozhatna józan döntést a háborúból való kimaradásról? 

Lát egy drogbulit, ahol állítólag nem ismer senkit, és ott alszik?” – fogalmazott.

A fideszes politikus úgy összegzett: „Szóval csak az érdekel, hogy egy olyan fogott és zsarolt ember jelentkezik csúcsvezetőnek, aki nem tud nemet mondani, vagy nem tehetné meg, ha az ország érdeke azt kívánná.”

Kocsis Máté végül leszögezte: 

És csak remélni tudom, hogy nem az ukránok zsarolják.”

A Fidesz frakcióvezetője posztja alatt azt kommentelte, 

Inkább ne bízzuk rá az országot!”.

Egy másik hozzászólásban pedig úgy fogalmazott: „És csak óvatosan Münchenben!”.

Kocsis utóbbival arra utalt, hogy Magyar Péter jelenleg a müncheni biztonsági konferencián van, ahol holnap találkozik Friedrich Merz német kancellárral is. Ezzel kapcsolatban a Fidesz frakcióvezetője már küldött egy vitriolos üzenetet a Tisza Párt vezetőjének.

Ezt is ajánljuk a témában

Biztonságpolitikai szakértő: Komoly politikus nem sétál bele ilyen csapdába

A Mandinernek nyilatkozó biztonságpolitikai szakértő hasonló aggályokat fogalmazott meg, mint a Fidesz frakcióvezetője. 

„Egy olyan politikusnak, aki felelős pozícióra, egy ország vezetésére jelentkezik, 

rendelkeznie kell azzal a képességgel, hogy elkerüli az ilyen helyzeteket. 

Nem megy el idegen lakásokba bulizni és pláne nem marad ott, ha látja, hogy a buliban többek is kábítószert fogyasztanak”hangsúlyozta megkeresésünkre Horváth József.

Leszögezte: 

a vezető politikusoknak számtalan ilyen próbálkozást el kell hárítaniuk karrierjük során, akár célzott akciókat is. Tehát észre kell venniük, ha mézesmadzag módszerrel, vonzó nőkkel akarják elcsábítani őket, amivel utólag zsarolhatóakká válnak.

A biztonságpolitikai szakértő szerint ezen a téren Magyar Péter most elég rosszul vizsgázott.

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!