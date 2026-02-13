Ebbe belegondolni is szörnyű: Kocsis Máté elárulta, mi a leghátborzongatóbb Magyar Péter drogos bulijában

Kocsis Máté arra is kíváncsi volt, „hogy ha a pesti belvárosban ez történik vele, akkor vajon mi történik Berlinben, Strasbourgban vagy Kijevben?”

Ha abban sem tudott józan döntést hozni, hogy kimaradjon egy összekokainozott buliból, vajon hogyan hozhatna józan döntést a háborúból való kimaradásról?

Lát egy drogbulit, ahol állítólag nem ismer senkit, és ott alszik?” – fogalmazott.

A fideszes politikus úgy összegzett: „Szóval csak az érdekel, hogy egy olyan fogott és zsarolt ember jelentkezik csúcsvezetőnek, aki nem tud nemet mondani, vagy nem tehetné meg, ha az ország érdeke azt kívánná.”

Kocsis Máté végül leszögezte: