02. 13.
péntek
02. 13.
péntek
Pécel tisza párt lázár jános provokáció lebukás orbán viktor

Csúnyán lebuktak a tiszások Pécelen, még dicsekedtek is azzal, hogy pénzért provokálnak (VIDEÓ)

2026. február 13. 12:27

„A Tisza Pártnak lejárhatott a Provokátor Prémium előfizetése” – jelentette ki a történtek kapcsán Lázár János.

2026. február 13. 12:27
null

Lázár János építéi és közlekedési miniszter csütörtökön Pécelen tartott fórumot, amelyet ismét tiszás provokátorok zavartak meg. A miniszter ura volt a helyzetnek, és helyretette a rendbontókat. 

Még az esemény napján egy videórészletben arra is felhívták Lázár Facebook-oldalán a figyelmet, hogy 

nem elég, hogy fizetett provokátorok, de még dicsekednek is vele!”

A felvételen az látható, hogy egy helyi hölgy kérdezni szeretne a tárcavezetőtől, de majdnem belefolytják a bekiabálásokkal a szót. Lázár János ezért arra kéri a viselkedni nem tudó fórumozókat, hogy adják meg a tiszteletet a kérdezőnek. 

Ennél a pontnál a péceli nő elmondja a mikronoba, hogy aki a fülébe kiabál, előtte bevallotta, hogy „fizetős”, nem idevalósi. „Őt ezért fizetik” – teszi hozzá.

Erre a miniszter csak annyit reagál: 

valamiből meg kell élni. Beszéljünk Pécelről”.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Ezt is ajánljuk a témában

„Minket nem lehet megfélemlíteni”

Pénteken Lázár még némi kommentárt fűzött a péceli eseményekhez. Mint fogalmazott: 

a Tisza Pártnak lejárhatott a Provokátor Prémium előfizetése, Pécelre csak olyat tudtak küldeni, aki hangosan reklámozta, hogy csak a pénzért jött el”. 

Felidézte, hogy a 39. Lázárinfóra is elkísérték a tiszások és a megbízottjaik, hogy üvöltözéssel zavarják meg a rendet. „Minket azonban nem lehet megfélemlíteni, minket nem lehet megijeszteni, mert mi nem ilyen országot szeretnénk! 

Orbán Viktor és a csendes többség nyugodt ereje lesz az, ami győzelemre viszi a Fideszt áprilisban! 

Én pedig Lázárinfóról Lázárinfóra meggyőzök minden magyart, hogy miért vagyunk 2026-ban is mi a biztos választás” – húzta alá Lázár János.

Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala

 

Összesen 43 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
balbako_
2026. február 13. 14:23
Aki végignézte - én megtettem - láthatta Lázár végig kézben tartotta a dolgokat, a provokátorokról a helyiek kiderítették, hogy utaztatott emberek, aki kérdezett közülük megkapta a választ, de a többség nem kérdezni balhézni ment oda. A helyieket felháborította és a Fidesz szavazótáborát nagyban növelte ez is, meg a győri balhé is. Most az ukrán bűnözőknél felvett kábítószer botrányt próbálják ezekkel a balhékkal felülírni, de mint a lápban a kapálódzás csak gyorsítja a lesüllyedést.
Válasz erre
0
0
ihavrilla
2026. február 13. 14:12
Helyesírás??????????? Belefolytják??????
Válasz erre
0
0
rasputin
2026. február 13. 14:07
Szamóca bácsirasputin 2026. február 13. 13:47 nem nagy kihívás. Jagoda gyéduska. A 4x újra járod a 8 általánost sem tudsz megfinngatni.
Válasz erre
0
1
rasputin
2026. február 13. 14:05
fogas paducrasputin 2026. február 13. 13:45 Magadból csináltál mindeddig hülyét. Ebben tehetséges vagy Menjél már fogász. :))))))))))
Válasz erre
0
2
