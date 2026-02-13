Csúnyán lebuktak a tiszások Pécelen, még dicsekedtek is azzal, hogy pénzért provokálnak (VIDEÓ)

Lázár János alaposan helyretette a bekiabáló tiszásokat a péceli Lázárinfón (VIDEÓ)
A miniszter szerint a nyugodt erő van többségben Magyarországon és meg fogják nyerni a választásokat.
„A Tisza Pártnak lejárhatott a Provokátor Prémium előfizetése” – jelentette ki a történtek kapcsán Lázár János.
Lázár János építéi és közlekedési miniszter csütörtökön Pécelen tartott fórumot, amelyet ismét tiszás provokátorok zavartak meg. A miniszter ura volt a helyzetnek, és helyretette a rendbontókat.
Még az esemény napján egy videórészletben arra is felhívták Lázár Facebook-oldalán a figyelmet, hogy
nem elég, hogy fizetett provokátorok, de még dicsekednek is vele!”
A felvételen az látható, hogy egy helyi hölgy kérdezni szeretne a tárcavezetőtől, de majdnem belefolytják a bekiabálásokkal a szót. Lázár János ezért arra kéri a viselkedni nem tudó fórumozókat, hogy adják meg a tiszteletet a kérdezőnek.
Ennél a pontnál a péceli nő elmondja a mikronoba, hogy aki a fülébe kiabál, előtte bevallotta, hogy „fizetős”, nem idevalósi. „Őt ezért fizetik” – teszi hozzá.
Erre a miniszter csak annyit reagál:
valamiből meg kell élni. Beszéljünk Pécelről”.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Pénteken Lázár még némi kommentárt fűzött a péceli eseményekhez. Mint fogalmazott:
a Tisza Pártnak lejárhatott a Provokátor Prémium előfizetése, Pécelre csak olyat tudtak küldeni, aki hangosan reklámozta, hogy csak a pénzért jött el”.
Felidézte, hogy a 39. Lázárinfóra is elkísérték a tiszások és a megbízottjaik, hogy üvöltözéssel zavarják meg a rendet. „Minket azonban nem lehet megfélemlíteni, minket nem lehet megijeszteni, mert mi nem ilyen országot szeretnénk!
Orbán Viktor és a csendes többség nyugodt ereje lesz az, ami győzelemre viszi a Fideszt áprilisban!
Én pedig Lázárinfóról Lázárinfóra meggyőzök minden magyart, hogy miért vagyunk 2026-ban is mi a biztos választás” – húzta alá Lázár János.
Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala