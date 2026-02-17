CÖF-CÖKA elnök: A Békemenet azt üzeni, van még egy patrióta mag, egy központ, amely azt hirdeti, békét a világnak, békét a családoknak

Arra a felvetésünkre, hogy a jelek egy soha nem látott, agresszív kampány közeledtére utalnak, Csizmadia László üzenettel reagált: „Azt üzenem mindenkinek, aki a normalitás talaján áll, hogy ne féljen! Az ellenfél célja az, hogy megfélemlítse az embereket, és eltántorítsa őket attól, hogy a saját eszmei világuk szerint nyilvánuljanak meg.”

A CÖF–CÖKA elnöke szerint azonban ezek a próbálkozások nem érnek célt, mivel idehaza kulturált emberek alkotta polgári többség van. „Az a mintegy 20 százaléknyi felhasználó, aki a Facebookon káromkodik, akasztásokat és bosszút emleget, egy olyan társaságot képvisel, amely tovább rontja az eddigi Magyar Péter-jelenség megítélését.”

„Nem félni kell tehát, hanem békésen küzdeni.

A patriótáknak pedig üzenniük kell Európába, hogy Magyarországon létezik egy olyan mag, amelyhez csatlakozva változás érhető el a jelenlegi berendezkedésben.

Lengyelországban is sok víz lefolyt a Visztulán azóta, hogy a helytartót odahelyezték, de ott is változik a helyzet, hiszen Karol Nawrocki elnök keresztény és jobboldali ember. Hasonló folyamatok figyelhetők meg Spanyolországban, a VOX esetében, és Olaszországban is érik a változás” – hozta a biztató példákat Európából.