Baloldal újratöltve: a Gyurcsány-korszak egyik legnagyobb korrupciógyanús ügyében érintett tiszás tanácsadó felesége is jelölt lett

Gilly Gyula tagja volt az áron alulinak tűnő pályázatot jóváhagyó testületnek, és erősíti a gyanút, hogy üzleti kapcsolatban állt a nyertes cég egyik tulajdonosával, Deák Gáborral. Két évvel később Deák eladta az ÁNTSZ-bizniszre létrehozott cégét bődületes összegért, mintegy másfélmilliárd forintért, vagyis több, mint harmincszor annyiért, mint amenyiért megvette. A slusszpoén, hogy Gilly nem sokkal később ügyvezető lett a céghez tartozó egyik vállalkozásnál.

Igazságosság és kórházbezárások

A Célpont az Ellenpontra hivatkozva rámutat: szakmai álláspontját jól tükrözi, hogy 2017-ben megjelent könyvében arról értekezett: a kórházak számánál fontosabb, hogy az igazságosság elve érvényesüljön az egészségügyben. Ismerős gondolatok ezek, 2010 előtt a baloldal éppen ebből vezette le a kórházbezárások szükségességét. De ismerős a Tisza Párt árnyékéban is, emlékezetes, hogy nemrég Tarr Zoltán beszélt arról, hogy „nem biztos, hogy mindenütt meg kell őrizni azt a darabszámú kórházi ágyat abban a típusú ellátásban....”

Tiszás egészségügyi szakértő baloldali háttérrel

Nem meglepő tehát, hogy Gilly erős baloldali háttérrel rendelkezik. Más társaihoz hasonlóan ő is a nemzetközi kapcsolati hálón keresztül került Magyar Péterékhez. 1998 és 2002 között az Oktatási Minisztérium főosztályvezető-helyetteseként a Világbankkal együttműködve dolgozott egy jelentős, 250 millió dolláros felsőoktatási fejlesztési programon. Később kapcsolatba került a német szociáldemokrata Friedrich-Ebert-Stiftunggal (FES) is.