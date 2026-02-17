Ft
tisza párt gilly gyula Magyar Péter baloldal

Baloldal újratöltve: a Gyurcsány-korszak egyik legnagyobb korrupciógyanús ügyében érintett tiszás tanácsadó felesége is jelölt lett

2026. február 17. 18:58

Levitézlett SZDSZ-esek után újra szocialista lendületet vettek Magyar Péterék: most épp a privatizáció-kényszeres baloldaltól jött egy újabb titokzatos háttérember és felesége a Tiszához.

2026. február 17. 18:58
null

A Tisza Párt országgyűlés képviselőjelöltjeként indul Szabó Alexandra, a Gyurcsány-féle privatizációs ügyeskedések egyik szereplőjének, Gilly Gyulának a felesége – derül ki a HírTv Célpont című oknyomozó műsorából.  De ki az a Gilly Gyula és mit keres a Tiszánál?

Privatizációgyanús ügyletek

Gilly Gyula októberben tűnt fel a Tisza környezetében, amikor több szakértővel együtt részt vett az ellenzéki párt váci egészségügyi konferenciáján. A Célpont úgy tudja, a párt egészségügyi munkacsoportjának vezetőjeként foghatja össze a munkát a háttérben.

Gilly neve sokaknak onnan lehet ismerős, hogy 1998-2002 között az Oktatási Minisztérium főosztályvezetője volt, azonban ugyanennek a figurának a neve előkerül a Gyurcsány-korszak egyik súlyos korrupciógyanús ügyletében, az ÁNTSZ-laboratóriumok privatizációjában is. Az országot csődközeli helyzetbe hozó kabinet 2005-ben egymilliárd forintot remélt a magánosításból, de végül mindössze 48 millió forintért adta el az értékes laboratóriumokat.

Gilly Gyula tagja volt az áron alulinak tűnő pályázatot jóváhagyó testületnek, és erősíti a gyanút, hogy üzleti kapcsolatban állt a nyertes cég egyik tulajdonosával, Deák Gáborral. Két évvel később Deák eladta az ÁNTSZ-bizniszre létrehozott cégét bődületes összegért, mintegy másfélmilliárd forintért, vagyis több, mint harmincszor annyiért, mint amenyiért megvette. A slusszpoén, hogy Gilly nem sokkal később ügyvezető lett a céghez tartozó egyik vállalkozásnál.

Igazságosság és kórházbezárások

A Célpont az Ellenpontra hivatkozva rámutat: szakmai álláspontját jól tükrözi, hogy 2017-ben megjelent könyvében arról értekezett: a kórházak számánál fontosabb, hogy az igazságosság elve érvényesüljön az egészségügyben. Ismerős gondolatok ezek, 2010 előtt a baloldal éppen ebből vezette le a kórházbezárások szükségességét. De ismerős a Tisza Párt árnyékéban is, emlékezetes, hogy nemrég Tarr Zoltán beszélt arról, hogy „nem biztos, hogy mindenütt meg kell őrizni azt a darabszámú kórházi ágyat abban a típusú ellátásban....” 

Tiszás egészségügyi szakértő baloldali háttérrel 

Nem meglepő tehát, hogy Gilly erős baloldali háttérrel rendelkezik. Más társaihoz hasonlóan ő is a nemzetközi kapcsolati hálón keresztül került Magyar Péterékhez. 1998 és 2002 között az Oktatási Minisztérium főosztályvezető-helyetteseként a Világbankkal együttműködve dolgozott egy jelentős, 250 millió dolláros felsőoktatási fejlesztési programon. Később kapcsolatba került a német szociáldemokrata Friedrich-Ebert-Stiftunggal (FES) is.

Ezt is ajánljuk a témában

Az Ellenpont arra is felhívja a figyelmet, hogy Magyar Péter új tanácsadója jelenleg az Egyensúly Intézetnél dolgozik, amelyet Boros Tamás és Závecz Tibor ismert baloldali háttéremberek alapítottak, és amelynek a partnerei között több olyan szervezet is megtalálható, amelyek a nemzetközi baloldalhoz kötődnek, így például a Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) és az Atlantic Council.  A család tehát előbb privatizált, majd politizált  – fogalmaz a Célpont riportere.

Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lemez
2026. február 17. 19:53
Orbán gázanita a férjével a hagyó féle nokiás dobozon bukott meg.Utánna mentek külföldre ahol ez sorosnak megtetszett.Jártas ember volt.Ezek akarnak újra visszajönni.Rosszabb mint egy átok.
Válasz erre
0
0
belbuda
•••
2026. február 17. 19:13 Szerkesztve
A Matolcsy-család 500-700 milliárdot lopott el a Nemzeti Bankból,a kormány,a parlament asszisztálása mellett… Erről néhány putrióta gondolat…? 🤨
Válasz erre
0
1
wadcutter
2026. február 17. 19:07
összenő ami összetartozik
Válasz erre
3
1
rasputin
2026. február 17. 19:05
. 1998 és 2002 között az Oktatási Minisztérium főosztályvezető-helyetteseként a Világbankkal együttműködve dolgozott egy jelentős, 250 millió dolláros felsőoktatási fejlesztési programon. Ugye jól tudom hogy 1998-2002 között Orbán kormány volt hatalmon.
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!