Ft
Ft
7°C
0°C
Ft
Ft
7°C
0°C
02. 17.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 17.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
nke kovács gábor nke rendészettudományi kar európai rendőrakadémiák szövetsége dékán magyarország

Az NKE RTK dékánja került az európai rendőrképzés élére

2026. február 17. 21:44

A kinevezés a tudományos és vezetői pálya elismerése mellett Magyarország számára stratégiai jelentőségű szerepet is jelenthet.

2026. február 17. 21:44
null

Kovács Gábor r. vezérőrnagy, az NKE Rendészettudományi Karának dékánja került az Európai Rendőrakadémiák Szövetsége AEPC élére. A kinevezés a tudományos és vezetői pálya elismerése mellett Magyarország számára stratégiai jelentőségű szerepet is jelenthet az európai rendészeti együttműködésben, különösen úgy, hogy a vezérőrnagy korábban alelnökként már részt vett a szervezet irányításában.

A január 1-jétől hivatalban lévő elnök a Bonum Publicum egyetemi magazin következő számában megjelenő interjújában arról beszél, hogy az AEPC 30. évfordulójához méltó, nagyszabású eseményre készülnek. „A kar által ötödik alkalommal megszervezett Law Enforcement Research and Science Szimpóziumunkkal összehangolt AEPC éves konferencia nem csupán a tudományos életnek ad lendületet, hanem diplomáciai és szakmai szempontból is fontos, és jól szolgálja a Ludovika nemzetközi elismertségét” fogalmaz, majd hozzáteszi, hogy

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
Tovább a cikkhezchevron

Magyarország hangja erősebben hallatszik majd az európai térben”.

Az 1996-ban alapított AEPC olyan hálózatot működtet, amely az európai rendőrképző intézményeket fogja össze uniós tagságtól függetlenül, és a rendészeti oktatás koordinációjára, a „jó gyakorlatok” megosztására, valamint a kutatások gyakorlati hasznosítására épít. A szervezetet gyakran rugalmasabb, szélesebb földrajzi lefedettségű együttműködésként írják le az uniós CEPOL mellett, Izlandtól Grúziáig.

Kovács Gábor elnöksége alatt hangsúlyos lehet a rendőri vezetőképzés modernizálása és a technológiai innovációk, például a mesterséges intelligencia rendészeti alkalmazásának beépítése az oktatásba. Az RTK dékánjának szerepvállalása az NKE számára is új lehetőségeket nyithat a partnerintézményi kapcsolatok, közös képzések és csereprogramok erősítésére.

Nyitókép forrása: rtk.uni-nke.hu

 

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!