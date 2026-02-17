Az NKE RTK dékánja került az európai rendőrképzés élére

Kovács Gábor r. vezérőrnagy, az NKE Rendészettudományi Karának dékánja került az Európai Rendőrakadémiák Szövetsége AEPC élére. A kinevezés a tudományos és vezetői pálya elismerése mellett Magyarország számára stratégiai jelentőségű szerepet is jelenthet az európai rendészeti együttműködésben, különösen úgy, hogy a vezérőrnagy korábban alelnökként már részt vett a szervezet irányításában.

A január 1-jétől hivatalban lévő elnök a Bonum Publicum egyetemi magazin következő számában megjelenő interjújában arról beszél, hogy az AEPC 30. évfordulójához méltó, nagyszabású eseményre készülnek. „A kar által ötödik alkalommal megszervezett Law Enforcement Research and Science Szimpóziumunkkal összehangolt AEPC éves konferencia nem csupán a tudományos életnek ad lendületet, hanem diplomáciai és szakmai szempontból is fontos, és jól szolgálja a Ludovika nemzetközi elismertségét” fogalmaz, majd hozzáteszi, hogy