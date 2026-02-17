Az NKE RTK dékánja került az európai rendőrképzés élére

Hajmeresztő jelenet a sajtótájékoztatón: a Bloomberg újságírója bemutatott Orbánnak és Rubiónak (VIDEÓ)
A kinevezés a tudományos és vezetői pálya elismerése mellett Magyarország számára stratégiai jelentőségű szerepet is jelenthet.
Kovács Gábor r. vezérőrnagy, az NKE Rendészettudományi Karának dékánja került az Európai Rendőrakadémiák Szövetsége AEPC élére. A kinevezés a tudományos és vezetői pálya elismerése mellett Magyarország számára stratégiai jelentőségű szerepet is jelenthet az európai rendészeti együttműködésben, különösen úgy, hogy a vezérőrnagy korábban alelnökként már részt vett a szervezet irányításában.
A január 1-jétől hivatalban lévő elnök a Bonum Publicum egyetemi magazin következő számában megjelenő interjújában arról beszél, hogy az AEPC 30. évfordulójához méltó, nagyszabású eseményre készülnek. „A kar által ötödik alkalommal megszervezett Law Enforcement Research and Science Szimpóziumunkkal összehangolt AEPC éves konferencia nem csupán a tudományos életnek ad lendületet, hanem diplomáciai és szakmai szempontból is fontos, és jól szolgálja a Ludovika nemzetközi elismertségét” fogalmaz, majd hozzáteszi, hogy
Magyarország hangja erősebben hallatszik majd az európai térben”.
Az 1996-ban alapított AEPC olyan hálózatot működtet, amely az európai rendőrképző intézményeket fogja össze uniós tagságtól függetlenül, és a rendészeti oktatás koordinációjára, a „jó gyakorlatok” megosztására, valamint a kutatások gyakorlati hasznosítására épít. A szervezetet gyakran rugalmasabb, szélesebb földrajzi lefedettségű együttműködésként írják le az uniós CEPOL mellett, Izlandtól Grúziáig.
Kovács Gábor elnöksége alatt hangsúlyos lehet a rendőri vezetőképzés modernizálása és a technológiai innovációk, például a mesterséges intelligencia rendészeti alkalmazásának beépítése az oktatásba. Az RTK dékánjának szerepvállalása az NKE számára is új lehetőségeket nyithat a partnerintézményi kapcsolatok, közös képzések és csereprogramok erősítésére.
Nyitókép forrása: rtk.uni-nke.hu
