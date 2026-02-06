„Mindenért csak az adófizetők tudnak fizetni!” – olyan videó került ki Kapitány Istvánról, amelyet lehetetlen lesz kimagyarázni
A Tisza politikusának leleplező önvallomásához szinte szükségtelen kommentárt fűzni, Menczer Tamás mégis megtette.
Tanulság, hogy néha érdemes olyanokra hallgatni, akik ismerik az SZDSZ-t.
„Értem, hogy az ügynökpolitikusok minden hóbortjukat (elsődlegesen a nyugati tartótisztjeik kiszolgálását) az emberekkel akarnák megfizettetni; ismerem az SZDSZ-t, úgyhogy ezen nem lepődtem meg. Az is természetes, hogy akik nem ismerhették az SZDSZ-t, azok meglepődnek, vagy el se hiszik ezt.
Tanulság, hogy néha érdemes olyanokra hallgatni, akik ismerik az SZDSZ-t, mert rengeteg bajtól, idegességtől, szorongástól és elszegényedéstől kímélhetik így meg magukat. De nem is ez a lényeg ebben a videóban, hanem az, hogy:
Mi olyan kurva vicces ebben a témában, hogy egy mondaton belül háromszor kell hozzá vigyorogni?!
Előbb egy ütődött oklahomai prédikátort küldött ránk a háttérhatalom, most meg egy önelégült, gumifejű angolszász üzletembert, aki tényleg elszínészkedi nekünk a Jockey Ewingot.
Biztos meg fogják enni ezek a mucsai, törött szemüvegű, fogatlan magyarok, hiszen ezek olyan buták, hogy az Isaurának is gyűjtöttek – gondolják. Ráadásként a nem ejtőernyős, hanem tartósan itt állomásoztatott ügynökeik is ciklusról-ciklusra hülyébbek. Aztán megy a csodálkozás, hogy miért van mindig elverve a deep state aktuális magyarországi pártja. Sose hagyjátok abba!”
