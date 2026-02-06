Ez gyors volt: Kapitány István akkorát hazudott, hogy még a balos Lakmusz is fennakadt rajta
A hazaköltöző szakember azt mondja, ő nem látja, hogy lennének magyar hazaköltözők. Francesca Rivafinoli írása.
A magyarokat húsz évvel ezelőtt sem lehetett átverni, most sem fog menni.
Meglepődtem, mikor kedvelt háziorvosom íróasztalán egy dagadt zacskónyi aprópénzt, temérdek százforintost vettem észre. 2007-et írtunk, amikor a napjainkban a Tisza mellett ismét felbukkanó Mihályi Péternek, a vizitdíj „atyjának” köszönhetően guberálásra kényszerítették a háziorvosokat, hogy aztán a közeli közértben naponta beváltsák a zacskó tartalmát nagyobb címletekre.
A Tisza keresve sem találhatott volna Mihályinál népszerűtlenebb szakértőt.
A magyarok nagyon utálták, és méginkább igazságtalannak tartották a 300 forintos, háziorvosnál fizetendő vizitdíjat, a szakorvosi ellátásért pedig a 600 forintot. S hogy mennyire utálták a magyarok, azt jól mutatja, hogy a Fidesz által indított háromigenes népszavazáson a szavazók a vizitdíjat 82,42, a kórházi napidíjat 82,22, míg a tandíjat 82,22 százalékban utasították el. Politikai szempontból a referendum a Fidesz jelentős győzelmét hozta, és nagyban hozzájárult a kormányzó MSZP–SZDSZ koalíció későbbi felbomlásához és a 2010-es kormányváltáshoz.
Ennek azért van nagy jelentősége, hogy az ilyen, főleg SZDSZ-es szellemiségű, Mihályi Péter-féle csoportok Magyar Péter vezetésével még a közelébe se kerülhessenek a hatalomnak.
Április 12-én el kell zavarni őket – Arany Jánossal szólva – az anyjuk keservébe.
Csak hogy jobban értsük az SZDSZ-es szellemiség veszedelmességét, nemzetelleneségét, idehozom az Élet és Irodalom 2006 áprilisában megjelent, Utolsó esély című provokatív cikkét. Ezt Mihályi közösen írta Bauer Tamással, a DK korábbi alelnökével, a mostanában szintén a Tisza Párt mellett felbukkanó Bokros Lajossal és a Tisza környékén azóta szintén feltűnő Csillag Istvánnal – édes szadeszes szellemiségű, magyarellenes négyesben. Ahogy az Ellenpont is aláhúzta, aki a kistelepülések érdekeit védi, valójában az ott élők és azok gyermekei ellen beszél. Nyomatékosítva:
a szülőkorú felnőtt lakosság „költözzön el", a falu igenis „szűnjön meg". Hiszen a falu „középkori hagyomány, egész Nyugat-Európában nincs falu".
Mihályi aláhúzta: a magyar települések többsége háromszáz fősnél kisebb, életképtelen, nincs szükség a fenntartásukra. Mi több, az orvosi rendelők jó részét és a postákat is be akarta zárni. Ennek valójában az van a mélyén, hogy a falvak jobban őrzik a magyar hagyományokat, a szokásokat, a keresztény kultúrát. Amiről Orbán Viktor a minap azt mondta a Mandiner Klubesten, hogy a társadalom jelentős többsége, mintegy hatvan százaléka jobboldali értékrendet vall, s döntő többségük vidéken, falvakban él.
Mihályi kimondatlanul is arra célzott, hogy a falvak megszüntetésére azért lett volna szükség, mert a városokba terelt népesség agyát jobban át lehet mosni a liberális (értsd: kommunista) maszlaggal,
hogy utána megbízható balos szavazókat nyerjenek belőlük. Nyugaton a migránsok beengedésének is a baloldal hatalomban tartása a célja.
Olvassák ezt a hasba akasztós, makutyi dumát: "…a kistelepülésen lakó emberek számára azt akarjuk, hogy az ő gyerekeik munkát találjanak, szakmát tanuljanak, akkor bizony nagyobb települések iskoláiba kell járatni a gyerekeket (…) a gazdasági élet logikája, a minimális szakmai színvonal megkövetelése nyomán egyszerűen nem lehet iskolát működtetni, nem lehet gyógyszertárat, nem lehet éttermet ilyen helyeken működtetni…" Az SZDSZ-es gonoszságra ez eklatáns példa.
A falu népét elűzték volna otthonaiból, eltépték volna az ősi gyökereit, csak azért, hogy politikai pecsenyéjüket sütögessék, hatalomerősítő szavazókat nyerjenek általuk.
És most ugyanez a Mihályi bukkant elő a sűrű sötétségből. Ha azt gondolják, hogy nem változott semmit, Mihályi továbbra is kizárólag rosszat akar a magyaroknak, akkor nem tévednek. Mit is akarhat mást egy CEU-s oktató.
Sajtóbeszámolókból kiderült, hogy a Magyar Pétert támogató Republikon Intézet konferenciáján Mihályi Péter arról szónokolt, hogy Magyar Péternek kell nyerni a választáson, aztán el kell törölni a 13. és 14. havi nyugdíjat. Egy felvételen pedig arról szólt, hogy a magyar gazdaságnak migránsokra van szüksége.
Őszintén remélem, a vizitdíjkirály sunyisága most sem ér célt. S ahogyan a magyarokat húsz évvel ezelőtt sem lehetett átverni, most sem fog menni.
Tényleg megvetés jár-e minden romának, aki nem fényesítgeti csicskásként egy jogászdinasztia sarjának aktuális műtermi fotóját?
