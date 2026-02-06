hogy utána megbízható balos szavazókat nyerjenek belőlük. Nyugaton a migránsok beengedésének is a baloldal hatalomban tartása a célja.

Olvassák ezt a hasba akasztós, makutyi dumát: "…a kistelepülésen lakó emberek számára azt akarjuk, hogy az ő gyerekeik munkát találjanak, szakmát tanuljanak, akkor bizony nagyobb települések iskoláiba kell járatni a gyerekeket (…) a gazdasági élet logikája, a minimális szakmai színvonal megkövetelése nyomán egyszerűen nem lehet iskolát működtetni, nem lehet gyógyszertárat, nem lehet éttermet ilyen helyeken működtetni…" Az SZDSZ-es gonoszságra ez eklatáns példa.

A falu népét elűzték volna otthonaiból, eltépték volna az ősi gyökereit, csak azért, hogy politikai pecsenyéjüket sütögessék, hatalomerősítő szavazókat nyerjenek általuk.

És most ugyanez a Mihályi bukkant elő a sűrű sötétségből. Ha azt gondolják, hogy nem változott semmit, Mihályi továbbra is kizárólag rosszat akar a magyaroknak, akkor nem tévednek. Mit is akarhat mást egy CEU-s oktató.

Sajtóbeszámolókból kiderült, hogy a Magyar Pétert támogató Republikon Intézet konferenciáján Mihályi Péter arról szónokolt, hogy Magyar Péternek kell nyerni a választáson, aztán el kell törölni a 13. és 14. havi nyugdíjat. Egy felvételen pedig arról szólt, hogy a magyar gazdaságnak migránsokra van szüksége.