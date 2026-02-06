Ft
tisza magyar péter mihályi fidesz falu szdsz háziorvos

A sunyi vizitdíjkirály újból a jobboldal ellen áskálódik – és naná, hogy Magyar szekerét tolja!

2026. február 06. 16:30

A magyarokat húsz évvel ezelőtt sem lehetett átverni, most sem fog menni.

2026. február 06. 16:30
Horváth K. József
Horváth K. József
Mandiner

Meglepődtem, mikor kedvelt háziorvosom íróasztalán egy dagadt zacskónyi aprópénzt, temérdek százforintost vettem észre. 2007-et írtunk, amikor a napjainkban a Tisza mellett ismét felbukkanó Mihályi Péternek, a vizitdíj „atyjának” köszönhetően guberálásra kényszerítették a háziorvosokat, hogy aztán a közeli közértben naponta beváltsák a zacskó tartalmát nagyobb címletekre. 

A Tisza keresve sem találhatott volna Mihályinál népszerűtlenebb szakértőt.

A magyarok nagyon utálták, és méginkább igazságtalannak tartották a 300 forintos, háziorvosnál fizetendő vizitdíjat, a szakorvosi ellátásért pedig a 600 forintot. S hogy mennyire utálták a magyarok, azt jól mutatja, hogy a Fidesz által indított háromigenes népszavazáson a szavazók a vizitdíjat 82,42, a kórházi napidíjat 82,22, míg a tandíjat 82,22 százalékban utasították el. Politikai szempontból a referendum a Fidesz jelentős győzelmét hozta, és nagyban hozzájárult a kormányzó MSZP–SZDSZ koalíció későbbi felbomlásához és a 2010-es kormányváltáshoz. 

Ennek azért van nagy jelentősége, hogy az ilyen, főleg SZDSZ-es szellemiségű, Mihályi Péter-féle csoportok Magyar Péter vezetésével még a közelébe se kerülhessenek a hatalomnak.

Április 12-én el kell zavarni őket – Arany Jánossal szólva – az anyjuk keservébe.

Csak hogy jobban értsük az SZDSZ-es szellemiség veszedelmességét, nemzetelleneségét, idehozom az Élet és Irodalom 2006 áprilisában megjelent, Utolsó esély című provokatív cikkét. Ezt Mihályi közösen írta Bauer Tamással, a DK korábbi alelnökével, a mostanában szintén a Tisza Párt mellett felbukkanó Bokros Lajossal és a Tisza környékén azóta szintén feltűnő Csillag Istvánnal – édes szadeszes szellemiségű, magyarellenes négyesben. Ahogy az Ellenpont is aláhúzta, aki a kistelepülések érdekeit védi, valójában az ott élők és azok gyermekei ellen beszél. Nyomatékosítva: 

a szülőkorú felnőtt lakosság „költözzön el", a falu igenis „szűnjön meg". Hiszen a falu „középkori hagyomány, egész Nyugat-Európában nincs falu". 

Mihályi aláhúzta: a magyar települések többsége háromszáz fősnél kisebb, életképtelen, nincs szükség a fenntartásukra. Mi több, az orvosi rendelők jó részét és a postákat is be akarta zárni. Ennek valójában az van a mélyén, hogy a falvak jobban őrzik a magyar hagyományokat, a szokásokat, a keresztény kultúrát. Amiről Orbán Viktor a minap azt mondta a Mandiner Klubesten, hogy a társadalom jelentős többsége, mintegy hatvan százaléka jobboldali értékrendet vall, s döntő többségük vidéken, falvakban él. 

Mihályi kimondatlanul is arra célzott, hogy a falvak megszüntetésére azért lett volna szükség, mert a városokba terelt népesség agyát jobban át lehet mosni a liberális (értsd: kommunista) maszlaggal,

hogy utána megbízható balos szavazókat nyerjenek belőlük. Nyugaton a migránsok beengedésének is a baloldal hatalomban tartása a célja. 

Olvassák ezt a hasba akasztós, makutyi dumát: "…a kistelepülésen lakó emberek számára azt akarjuk, hogy az ő gyerekeik munkát találjanak, szakmát tanuljanak, akkor bizony nagyobb települések iskoláiba kell járatni a gyerekeket (…) a gazdasági élet logikája, a minimális szakmai színvonal megkövetelése nyomán egyszerűen nem lehet iskolát működtetni, nem lehet gyógyszertárat, nem lehet éttermet ilyen helyeken működtetni…" Az SZDSZ-es gonoszságra ez eklatáns példa. 

A falu népét elűzték volna otthonaiból, eltépték volna az ősi gyökereit, csak azért, hogy politikai pecsenyéjüket sütögessék, hatalomerősítő szavazókat nyerjenek általuk.     

És most ugyanez a Mihályi bukkant elő a sűrű sötétségből. Ha azt gondolják, hogy nem változott semmit, Mihályi továbbra is kizárólag rosszat akar a magyaroknak, akkor nem tévednek. Mit is akarhat mást egy CEU-s oktató.

Sajtóbeszámolókból kiderült, hogy a Magyar Pétert támogató Republikon Intézet konferenciáján Mihályi Péter arról szónokolt, hogy Magyar Péternek kell nyerni a választáson, aztán el kell törölni a 13. és 14. havi nyugdíjat. Egy felvételen pedig arról szólt, hogy a magyar gazdaságnak migránsokra van szüksége. 

Őszintén remélem, a vizitdíjkirály sunyisága most sem ér célt. S ahogyan a magyarokat húsz évvel ezelőtt sem lehetett átverni, most sem fog menni.

***

(Nyitókép: Youtube-képernyőfotó) 

altercat1
2026. február 06. 16:47
No, még egy lapos kő alól előmászó féreg...
elégia
2026. február 06. 16:45
Ezzel a Mihályival rútul elbánt a természet, és ahogy öregszik, egyre ijesztőbb lesz. Kívül-belül.
csulak
2026. február 06. 16:45
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
csicseriborso3
2026. február 06. 16:43
Hát.... Ezek ugyanazok....
