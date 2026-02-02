Ft
Tisza Párt csézy Dezse Balázs Magyar Péter

A luxusban élő Csézy két napja már évek óta szabadságharcos

2026. február 02. 08:40

Aki nem tudná, kiről van szó, az szégyellje magát, hiszen ez a nő már évek óta golyótépte zászlóval harcol az elnyomás ellen, az emberekért.

2026. február 02. 08:40
null
Dezse Balázs
Dezse Balázs
Pesti Srácok

„Miközben Orbán Viktorra annyian voltak kíváncsiak, hogy alig fértek be a hatvani helyszínre az emberek, addig Majdan Petike a HR-es munkáját csinálta, és újabb fényhozót vett fel a Tisza nevű Facebook-csoportba. Ez a valaki pedig nem más, mint a világhírű énekesnő, Csézy. Aki nem tudná, kiről van szó, az szégyellje magát, hiszen ez a nő már évek óta golyótépte zászlóval harcol az elnyomás ellen, az emberekért. Vagy csak két napja. És amúgy remekül élt az elmúlt 15 évben, de ez mindegy.

Ha jól számolom, akkor Csézy éppen alig két napja van benne a politikában, de máris el kell adni vele kapcsolatban azt a hőstörténetet, amelyben egy szegény falusi lány – aki nem más, mint a matyó Kisjankó népművész család leszármazottja – elindul, hogy felszámolja a világban az igazságtalanságot, és bájával, selymes énekével legyőzze a gonoszt. Persze úgy, hogy nem hagyja el közben a luxuséletét. 

Először talán ezt 2008-ban tette meg, amikor ő képviselte Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon, és egyébként lehet, hogy akkor döntötte el, hogy talán szakmailag ott jobb lett volna kommunistának lenni, így egészen 2026-ig hergelte magát, míg végül a Kispénisz Péter mellett találta meg a számításait.”

Nyitókép: Képernyőkép

 

