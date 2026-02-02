„Miközben Orbán Viktorra annyian voltak kíváncsiak, hogy alig fértek be a hatvani helyszínre az emberek, addig Majdan Petike a HR-es munkáját csinálta, és újabb fényhozót vett fel a Tisza nevű Facebook-csoportba. Ez a valaki pedig nem más, mint a világhírű énekesnő, Csézy. Aki nem tudná, kiről van szó, az szégyellje magát, hiszen ez a nő már évek óta golyótépte zászlóval harcol az elnyomás ellen, az emberekért. Vagy csak két napja. És amúgy remekül élt az elmúlt 15 évben, de ez mindegy.

Ha jól számolom, akkor Csézy éppen alig két napja van benne a politikában, de máris el kell adni vele kapcsolatban azt a hőstörténetet, amelyben egy szegény falusi lány – aki nem más, mint a matyó Kisjankó népművész család leszármazottja – elindul, hogy felszámolja a világban az igazságtalanságot, és bájával, selymes énekével legyőzze a gonoszt. Persze úgy, hogy nem hagyja el közben a luxuséletét.