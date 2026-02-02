Magyar Péter folyamatos szavazásokat ígért, de ebben is átverte a tiszásokat (VIDEÓ)

Ezzel szemben a valóságban csak egyetlen alkalommal volt ilyen szavazás, 2025 januárjában. Akkor elsöprő többség pedig arra szavazott, hogy Magyar Péter tartsa meg az európai parlamenti mandátumát.

A Tisza Párt elnöke szerint 24 óra alatt 65 ezren szavaztak,

és a szavazók 95 százaléka támogatja, hogy a pártelnök folytassa munkáját Strasbourgban és Brüsszelben.

2025 nyarán és 2026 elején a Tisza Pártban nem volt hasonló voksolás, tehát ebben a kérdésben is hazudott Magyar.