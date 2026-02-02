Magyar Péter folyamatos szavazásokat ígért, de ebben is átverte a tiszásokat (VIDEÓ)

Mráz Ágoston Sámuel üzent Török Gábornak: Felháborító, határozottan visszautasítom, várjuk a bocsánatkérését!
Nem akárhonnan „reklámozták” a Mandiner műsorát.
A Tisza-vezér azt ígérte, félévente megkérdezi a követőit, hogy megtartsák-e a mandátumát. Magyar Péter ebben a kérdésben sem mondott igazat. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 7. rész.
Magyar Péter az európai parlamenti mandátumának átvételének megszavaztatása során azt ígérte: félévente lesz ilyen voksolás a képviselőségéről.
Ezzel szemben a valóságban csak egyetlen alkalommal volt ilyen szavazás, 2025 januárjában. Akkor elsöprő többség pedig arra szavazott, hogy Magyar Péter tartsa meg az európai parlamenti mandátumát.
2025 nyarán és 2026 elején a Tisza Pártban nem volt hasonló voksolás, tehát ebben a kérdésben is hazudott Magyar.