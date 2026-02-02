Ft
02. 02.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt magyar péter brüsszelben Magyar Péter hazugságai mandátum szavazás

Magyar Péter folyamatos szavazásokat ígért, de ebben is átverte a tiszásokat (VIDEÓ)

2026. február 02. 07:24

A Tisza-vezér azt ígérte, félévente megkérdezi a követőit, hogy megtartsák-e a mandátumát. Magyar Péter ebben a kérdésben sem mondott igazat. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 7. rész.

2026. február 02. 07:24
null
Kovács András
Kovács András

Magyar Péter az európai parlamenti mandátumának átvételének megszavaztatása során azt ígérte: félévente lesz ilyen voksolás a képviselőségéről. 

 

Magyar Péter
Magyar Péter a képviselőségéről is szavazást ígért félévente, de ezt sem sikerült betartania

Magyar ebben az ügyben sem mondott igazat

Ezzel szemben a valóságban csak egyetlen alkalommal volt ilyen szavazás, 2025 januárjában. Akkor elsöprő többség pedig arra szavazott, hogy Magyar Péter tartsa meg az európai parlamenti mandátumát. 

  • A Tisza Párt elnöke szerint 24 óra alatt 65 ezren szavaztak, 
  • és a szavazók 95 százaléka támogatja, hogy a pártelnök folytassa munkáját Strasbourgban és Brüsszelben. 

2025 nyarán és 2026 elején a Tisza Pártban nem volt hasonló voksolás, tehát ebben a kérdésben is hazudott Magyar. 

 

 

 

Picnic Niki
•••
2026. február 02. 09:28 Szerkesztve
16 év alatt sokkal többet hazudott OV, mint MP 3 alatt. Erre 75 részt áldozni, eléggé izzadtságszagú, de hajrá ;-) OV a "Jó hírek"-el próbálkozik, de az, h pl. építettek egy buszmegállót, vagy 300 m járdát, hatalmas eredmény :D Igaz, aki a kicsit nem becsüli, nagyot nem érdemli. kormany.hu/aktualis-jo-hirek Augusztus végefelé kifulladt, ne engem szidjatok😁😂
Bitrex®
2026. február 02. 09:24
A drogok liberalizációjáról, az LMBTQ-ról kéne faggatni őket, hogy mi a véleményük. - Elnök Úr, Ön támogatná a "könnyű" drogok fogyasztását, illetve büntetné-e azt? - Mi a véleménye az azonos neműek házasságáról?
Búvár Kund
•••
2026. február 02. 08:05 Szerkesztve
Peti épp tegnap ígérte meg térden állva, könyörögve, hogy fideszebb lesz a fidesznél, orbánabb lesz orbánnál, és bevallotta, hogy ő mindig is fideszes volt!!! 😁😂😁😂😁😂 Ticások, mit szóltok ti ehhez???? Hát mégis egy "Tideszre" , meg egy "Mabánra" kell szavazzatok ???? 😁😂
Antonova
2026. február 02. 07:38
Pont a narcisztikus, pszicho fogja megkérdezni az emberek véleményét..😅🤣😂 Akkor is hazudik amikor kérdez! 😅
