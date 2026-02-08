Ft
Ft
9°C
3°C
Ft
Ft
9°C
3°C
02. 08.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 08.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
család szalai zoltán maxima gianni pomodoro

A család az utolsó biztos pont | Gianni Annoni a Maximában

2026. február 08. 17:03

Gyerekkor, hit, család és egy átalakuló világ képe. A közösségek szétesése, a digitális kommunikáció hatásai, a migráció és a közrend kérdése, valamint a mindennapi élet kereteinek átalakulása kerül fókuszba a Maxima legújabb adásában.

2026. február 08. 17:03
null

A Maxima legújabb adásában Szalai Zoltán vendége Gianni Annoni.

A beszélgetés gyerekkorról, hitről, családról és egy olyan világról szól, amely a szemünk előtt esik szét. Gianni nemcsak a Pomodoro alapítója, hanem egy olasz, aki sokkal jobban érti Magyarországot, mint sokan hinnék.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: megvan Orbán Viktor és Magyar Péter párharcának egyértelmű győztese

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: megvan Orbán Viktor és Magyar Péter párharcának egyértelmű győztese
Tovább a cikkhezchevron

„Én már boldogságban születtem” 

– mondja Annoni, majd elmeséli, miért lett számára a szeretet és az emberi kapcsolat az igazi túlélési stratégia. Szóba kerül a hit, a neveltetés, a kudarcok tapasztalata és az a szemlélet, amely ma is meghatározza döntéseit. Markáns véleményt fogalmaz meg a közösségek széteséséről, a digitális kommunikációról és az emberi kapcsolatok átalakulásáról. Annoni következetesen érvel amellett, hogy a nyugati társadalmak alapvető problémája nem politikai, hanem kulturális természetű.

„Régen voltak íratlan szabályok. Ma minden le van írva, mégis kevesebb az emberi felelősség” 

– hangsúlyozta. A beszélgetés érinti a migráció, a közrend és az identitásvédelem kérdését is; olasz és magyar tapasztalatok mentén rajzol képet a nagyvárosok biztonsági, kulturális és szociális változásairól. Annoni beszél a mindennapi üzemeltetésről, a munkaszervezésről és a csapatépítésről is. Felidézi, hogyan változott a vendéglátás az elmúlt évtizedekben, és ennek kapcsán kiemeli: a hangsúly a döntéseken és a következményeken van.

Nézze meg a Maxima teljes adását a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!