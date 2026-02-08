A család az utolsó biztos pont | Gianni Annoni a Maximában

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: megvan Orbán Viktor és Magyar Péter párharcának egyértelmű győztese
Grafikonra tettük a közvélemény-kutatások eredményeit.
Gyerekkor, hit, család és egy átalakuló világ képe. A közösségek szétesése, a digitális kommunikáció hatásai, a migráció és a közrend kérdése, valamint a mindennapi élet kereteinek átalakulása kerül fókuszba a Maxima legújabb adásában.
A Maxima legújabb adásában Szalai Zoltán vendége Gianni Annoni.
A beszélgetés gyerekkorról, hitről, családról és egy olyan világról szól, amely a szemünk előtt esik szét. Gianni nemcsak a Pomodoro alapítója, hanem egy olasz, aki sokkal jobban érti Magyarországot, mint sokan hinnék.
„Én már boldogságban születtem”
– mondja Annoni, majd elmeséli, miért lett számára a szeretet és az emberi kapcsolat az igazi túlélési stratégia. Szóba kerül a hit, a neveltetés, a kudarcok tapasztalata és az a szemlélet, amely ma is meghatározza döntéseit. Markáns véleményt fogalmaz meg a közösségek széteséséről, a digitális kommunikációról és az emberi kapcsolatok átalakulásáról. Annoni következetesen érvel amellett, hogy a nyugati társadalmak alapvető problémája nem politikai, hanem kulturális természetű.
„Régen voltak íratlan szabályok. Ma minden le van írva, mégis kevesebb az emberi felelősség”
– hangsúlyozta. A beszélgetés érinti a migráció, a közrend és az identitásvédelem kérdését is; olasz és magyar tapasztalatok mentén rajzol képet a nagyvárosok biztonsági, kulturális és szociális változásairól. Annoni beszél a mindennapi üzemeltetésről, a munkaszervezésről és a csapatépítésről is. Felidézi, hogyan változott a vendéglátás az elmúlt évtizedekben, és ennek kapcsán kiemeli: a hangsúly a döntéseken és a következményeken van.
Nézze meg a Maxima teljes adását a Mandiner YouTube-csatornáján!