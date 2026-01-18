Ft
01. 18.
vasárnap
01. 18.
vasárnap
Rendkívüli!

Egyenesen Washingtonból érkezett a levél: Donald Trump és Orbán Viktor összefog a béke érdekében

Hírek
Vélemények
Hetilap
jordán tamás kornis mihály jordán adél vésey kovács lászló jobbik diktatúra

Volt bennem némi aggodalom, hogy Jordán Adél mellei is benne lesznek a videóban

2026. január 18. 09:33

Szerencsére csak diktatúráról és retorziókról sopánkodott a Művész Úr.

2026. január 18. 09:33
null
Vésey Kovács László
Vésey Kovács László
Facebook

„Ezt a szívfacsaró zongorabánatra előadott, kisírt szemű szenvelgést már bemutatta Kornis Mihály is 12 éve, amikor elhaló hangon nyafogta bele a kamerába, hogy »ha még számít neked valami egyáltalán ebben az országban, ne a Jobbikra szavazz«. Már azt is körberöhögte minden jóérzésű ember, de most – bevallom – volt bennem némi aggodalom, hogy Jordán Adél mellei is benne lesznek a videóban. De szerencsére csak diktatúráról és retorziókról sopánkodott a Művész Úr. Itt kell tudatnom a széles nyilvánossággal, hogy a diktatúra ugyanúgy hurcolt meg minket Jordán Tamással: egyikünk se lett színházigazgató. Pedig ha mások lehetnek színházigazgatók, akkor az nekem is jár!”

Nyitókép: Facebook / Vésey Kovács László

sagirdilsiz-2
2026. január 18. 12:09
Ha 200 lakásszínházat elbír az ország, akkor csináljon még egyet, ha direktori babérok hiányoznak neki, nem a 13. havi.
satrafa-2
2026. január 18. 12:04
Hááát, hogy is mondjam, nem túl jó fényt vet Fenyő Ivánra meg Keresztes Tamásra, hogy az ex-ük egy nőnél kötött ki... (Húúú, de undok vagyok, bocs... :))) )
redford-2
2026. január 18. 11:39
Szegény Jordán Tamás öregségére buboréklakó lett. Élhetne egy idősek otthonában, ott legalább van reggeli torna, hogy ne hülyüljenek el az ott élők a múlt hiú ábrándjain merengve.
csulak
2026. január 18. 11:13
"Nem állhatom azokat, akik készek elfogadni minden jót, amit egy ember, egy ország, vagy egy társadalmi rendszer fölkínál nekik és ugyanakkor, mint a veszett kutyák, belemarnak a kézbe, mely eteti őket.[...]Senkinek nincs joga ahhoz, hogy elfogadjon bármit is egy olyan rendszertől, melynek megbuktatására törekszik." Wass Albert.
