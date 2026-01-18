„Ezt a szívfacsaró zongorabánatra előadott, kisírt szemű szenvelgést már bemutatta Kornis Mihály is 12 éve, amikor elhaló hangon nyafogta bele a kamerába, hogy »ha még számít neked valami egyáltalán ebben az országban, ne a Jobbikra szavazz«. Már azt is körberöhögte minden jóérzésű ember, de most – bevallom – volt bennem némi aggodalom, hogy Jordán Adél mellei is benne lesznek a videóban. De szerencsére csak diktatúráról és retorziókról sopánkodott a Művész Úr. Itt kell tudatnom a széles nyilvánossággal, hogy a diktatúra ugyanúgy hurcolt meg minket Jordán Tamással: egyikünk se lett színházigazgató. Pedig ha mások lehetnek színházigazgatók, akkor az nekem is jár!”