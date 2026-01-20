Vége a dalnak: lebuktak Magyar Péterék – személyesen üzent nekik Orbán Viktor (VIDEÓ)

Köpni-nyelni nem tudott Magyar Péter Strasbourgban: úgy megijedt, hogy azonnal menekülőre fogta (VIDEÓ)
Szembesítették az igazsággal a magyar gazdák.
A miniszterelnök elárulta a részleteket.
A Mandiner is beszámolt róla kedden, hogy Magyar Pétert fogadták a gazdák Strasbourgban.
A helyzet azért is pikáns, mert a Tisza Párt elnöke korábban kiállt a bizalmi szavazáson Ursula von der Leyen mellett, a pártcsaládja pedig támogatta az EU-Mercosur megállapodást.
Ezt pedig a gazdák nem felejtették el neki.
„Azért dühösek a gazdák, mert nemcsak ellenük hoztak egy döntést,
hanem még hülyének is nézik nézték őket, és ki akarják őket cselezni”
– fogalmazott a miniszterelnök a Facebook-oldalán. „Hajrá, gazdák! Ne hagyjátok magatokat. Mi, mellettetek állunk!” – tette hozzá a kormányfő.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
Nyitókép: JOHN THYS / AFP
