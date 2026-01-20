Vége a dalnak: lebuktak Magyar Péterék – személyesen üzent nekik Orbán Viktor (VIDEÓ)

A Mandiner is beszámolt róla kedden, hogy Magyar Pétert fogadták a gazdák Strasbourgban.

A helyzet azért is pikáns, mert a Tisza Párt elnöke korábban kiállt a bizalmi szavazáson Ursula von der Leyen mellett, a pártcsaládja pedig támogatta az EU-Mercosur megállapodást.