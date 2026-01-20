Ft
01. 21.
szerda
Európa Tisza Párt Brüsszel Magyar Péter Orbán Viktor Európai Unió

Vége a dalnak: lebuktak Magyar Péterék – személyesen üzent nekik Orbán Viktor (VIDEÓ)

2026. január 20. 15:56

A miniszterelnök elárulta a részleteket.

2026. január 20. 15:56
null

A Mandiner is beszámolt róla kedden, hogy Magyar Pétert fogadták a gazdák Strasbourgban.

A helyzet azért is pikáns, mert a Tisza Párt elnöke korábban kiállt a bizalmi szavazáson Ursula von der Leyen mellett, a pártcsaládja pedig támogatta az EU-Mercosur megállapodást.

Ezt pedig a gazdák nem felejtették el neki.

Orbán Viktor is reagált

Azért dühösek a gazdák, mert nemcsak ellenük hoztak egy döntést,

hanem még hülyének is nézik nézték őket, és ki akarják őket cselezni”

– fogalmazott a miniszterelnök a Facebook-oldalán. „Hajrá, gazdák! Ne hagyjátok magatokat. Mi, mellettetek állunk!” – tette hozzá a kormányfő.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. január 21. 00:31
A TISZA kiáll a magyar gazdák mellett. A Fidesz ismét magára hagyta őket. Az Orbán-kormány 2025 elején a multicégeknek behódolva még bőszen támogatta a magyar mezőgazdaságot rendkívül hátrányosan érintő Mercosur szabadkereskedelmi egyezményt, azóta pedig sunnyognak és Nagy István agrárminiszter semmit nem tett a megállapodás elfogadása ellen. A TISZA összes EP képviselője részt vett az európai gazdák tüntetésén Strasbourgban. A Fideszből senki. Orbánék annyit tettek, hogy több tucat propagandistát kiutaztattak az adófizetők pénzén, hogy minél több hazug lejárató videót tudjanak gyártani. Orbán Viktor sem a beáramló ukrán gabonától, se az ukrán és kínai méztől nem védte meg a magyar termelőket. 82 nap és vége lesz a hazugság és a korrupció kormányának. Hajrá, magyar vidék! Hajrá, magyar gazdák!
tompika-2
2026. január 20. 19:18
Arról lesz hír, hogy a zsidók lerombolják az ENSz épületeit? : infostart.hu/kulfold/2026/01/20/izrael-lerombolja-az-ensz-epuletegyutteset-jeruzsalemben
jump-ing
2026. január 20. 18:09
Ez meg hogy néz Már ki? (pfújj)
jump-ing
2026. január 20. 17:27
A világ Kankót és Fideszből Szalajott Peroskát irigyli? Mond nagyi mitől ilyen nagyok a füleid? hogy jobban halljalak... ésdülledtek ki a szemeid, hogy jobban lássalal.. na és a szád? hogy bekaphassalak... Hamm... de finom Fidesz falat voltál peroska.
