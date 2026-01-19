Újabb füllentésen kapták Karácsony Gergelyt: elhallgatta a kormány egyik legnagyobb sikerét

Az iparűzési adó összege országosan a 2019-es 788 milliárdról 1400 milliárdra nőtt.

A miniszter szerint „természetesen mindenhol jó lenne, ha több forrás állna rendelkezésre. A kormány azon dolgozik, hogy ez így legyen – és nem is eredménytelenül, hiszen az iparűzési adóbevétel növekedése a kormányzati gazdaságpolitika eredménye”.

Gulyás Gergely szerint Karácsony azzal, hogy elhallgatja azt a tényt, miszerint az önkormányzati költségvetés legfontosabb forrását jelentő iparűzési adóbevétel hat év alatt több mint 600 milliárd forinttal nőtt, nem folytat mást, mint a tények mellőzésén alapuló, öncélú politikai propagandát.

„Azt javasoljuk Karácsony Gergelynek, hogy koncentráljon Budapestre. Az előző hat év városvezetése hagyott bőven megoldandó feladatot.” – zárta bejegyzését a kancelláriaminiszter.

Nyitókép forrása: Balogh Zoltán / MTI