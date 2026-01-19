Újabb füllentésen kapták Karácsony Gergelyt: elhallgatta a kormány egyik legnagyobb sikerét

Orbán Viktor: Vidék nélkül nincs győzelem! (VIDEÓ)
„A Fidesz–KDNP szívcsakrája vidéken van” – jelentette ki a miniszterelnök az Országos Önkormányzati Fórumon.
Gulyás Gergely azt tanácsolta a főpolgármesternek, hogy inkább foglalkozzon a fővárossal.
Újabb valótlanságokat állított Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere – derül ki Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter legutóbbi Facebook-bejegyzéséből.
„Karácsony Gergely főpolgármester a budapesti költségvetés számaival vívott sikertelen harca után most már az ország teljes önkormányzati rendszerére kiterjesztette a valóság ellen folytatott küzdelmét. Azonban az állításai itt sem megalapozottabbak, mint a főváros kapcsán.” – fogalmazott a miniszter.
A főpolgármester ugyanis azt állította, hogy az önkormányzati szektor GDP-arányos finanszírozása csökkent.
Gulyás Gergely azonban rávilágított arra a tényre, hogy a főpolgármester állítása azért sem lehet valós, mert az önkormányzatok bevételének fele nem a központi költségvetésből, hanem iparűzési adóbevételből származik.
Az iparűzési adó összege országosan a 2019-es 788 milliárdról 1400 milliárdra nőtt.
A miniszter szerint „természetesen mindenhol jó lenne, ha több forrás állna rendelkezésre. A kormány azon dolgozik, hogy ez így legyen – és nem is eredménytelenül, hiszen az iparűzési adóbevétel növekedése a kormányzati gazdaságpolitika eredménye”.
Gulyás Gergely szerint Karácsony azzal, hogy elhallgatja azt a tényt, miszerint az önkormányzati költségvetés legfontosabb forrását jelentő iparűzési adóbevétel hat év alatt több mint 600 milliárd forinttal nőtt, nem folytat mást, mint a tények mellőzésén alapuló, öncélú politikai propagandát.
„Azt javasoljuk Karácsony Gergelynek, hogy koncentráljon Budapestre. Az előző hat év városvezetése hagyott bőven megoldandó feladatot.” – zárta bejegyzését a kancelláriaminiszter.
Nyitókép forrása: Balogh Zoltán / MTI
