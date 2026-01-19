Ft
költségvetés gulyás gergely főpolgármester karácsony gergely budapest

Újabb füllentésen kapták Karácsony Gergelyt: elhallgatta a kormány egyik legnagyobb sikerét

2026. január 19. 20:41

Gulyás Gergely azt tanácsolta a főpolgármesternek, hogy inkább foglalkozzon a fővárossal.

2026. január 19. 20:41
null

Újabb valótlanságokat állított Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere – derül ki Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter legutóbbi Facebook-bejegyzéséből.

„Karácsony Gergely főpolgármester a budapesti költségvetés számaival vívott sikertelen harca után most már az ország teljes önkormányzati rendszerére kiterjesztette a valóság ellen folytatott küzdelmét. Azonban az állításai itt sem megalapozottabbak, mint a főváros kapcsán.” – fogalmazott a miniszter.

A főpolgármester ugyanis azt állította, hogy az önkormányzati szektor GDP-arányos finanszírozása csökkent.

Gulyás Gergely azonban rávilágított arra a tényre, hogy a főpolgármester állítása azért sem lehet valós, mert az önkormányzatok bevételének fele nem a központi költségvetésből, hanem iparűzési adóbevételből származik.

Az iparűzési adó összege országosan a 2019-es 788 milliárdról 1400 milliárdra nőtt.

A miniszter szerint „természetesen mindenhol jó lenne, ha több forrás állna rendelkezésre. A kormány azon dolgozik, hogy ez így legyen – és nem is eredménytelenül, hiszen az iparűzési adóbevétel növekedése a kormányzati gazdaságpolitika eredménye”.

Gulyás Gergely szerint Karácsony azzal, hogy elhallgatja azt a tényt, miszerint az önkormányzati költségvetés legfontosabb forrását jelentő iparűzési adóbevétel hat év alatt több mint 600 milliárd forinttal nőtt, nem folytat mást, mint a tények mellőzésén alapuló, öncélú politikai propagandát.

„Azt javasoljuk Karácsony Gergelynek, hogy koncentráljon Budapestre. Az előző hat év városvezetése hagyott bőven megoldandó feladatot.” – zárta bejegyzését a kancelláriaminiszter.

Nyitókép forrása: Balogh Zoltán / MTI

Ízisz
2026. január 19. 21:38
Z. A hülyenvigyorgó soha nem füllentett!!! Ezt kikéri magának... Mindig is előre megfontolt szándékkal orbitálisat hazudik!!! 💯❗
Válasz erre
5
0
a-bukott-baloldal-nagy-bibikkel
2026. január 19. 21:25
Fenyőünnepre hagyjuk a bárgyú mosolyt, a hiperpasszív nyelvtudást és a buziführerséget. Ezekhez ért, mást ne kérjünk tőle.
Válasz erre
4
0
nyugalom
2026. január 19. 21:16
Ha foglalkozik a fővarossal, még több pénz tűnik el!
Válasz erre
7
0
T. Péter
2026. január 19. 21:00
"Az iparűzési adó összege országosan a 2019-es 788 milliárdról 1400 milliárdra nőtt." 788 * 1,031 * 1,037 * 1,039 * 1,157 * 1,182 * 1,046 = 1252
Válasz erre
0
6
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!