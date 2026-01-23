Ft
pető attila inforádió aréna kresz

Készül az módosított KRESZ, az elektromos rolleresekre is új szabályok vonatkoznak majd

2026. január 23. 10:41

Számos változást tartalmaz a Lázár János építési és közlekedési miniszter által nyilvánosságra hozott új KRESZ-tervezet: érinti a motorosokat és az elektromos rollerrel közlekedőket is. A tervezet egyik megalkotója, Pető Attila az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta: a javaslatok észszerűek.

2026. január 23. 10:41
null

Újra kell tanulniuk a közlekedés szabályokat az elektromos rollereseknek és a motorosoknak, ha bevezetik az új KRESZ-t. A nemrég megjelent tervezet egyik megalkotója, Pető Attila az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt a legfőbb változásokról, tudnivalókról. 

„Külön kasztnak” tekinthető szerinte az elektromos roller: a kis teljesítményű e-rollerrel maximum 25 km/órás sebességgel lehet közlekedni, míg a nagy kerekű, akár 1000 wattos motorral is rendelkező, nagy teljesítményű e-roller teljesen más kategóriába esik – elsősorban a sebesség, illetve a bukósisak szempontjából.

Az új KRESZ bevezetné az életkori határokat is az elektromos rollerrel való közlekedésben, ezzel kapcsolatban azonban még zajlik a vita a szakértők között, további egyeztetések várhatók

– fogalmazott Pető Attila. Kiemelte: Magyarországon jelenleg segédmotoros kerékpárra, azaz robogóra 14 éves kortól meg lehet szerezni a jogosítványt, így egyes szakértők szerint ellentmondásos lenne, ha ennél magasabb korhatárt állapítanának meg a nagy teljesítményű e-roller használatára. 

Ugyanakkor Pető Attila szerint az elektromos roller „annyira veszélyes üzem”, hogy még akár indokolt is lehet a 16 vagy a 18 éves korhatár.

A KRESZ-professzor nagyon fontosnak nevezte a megfelelő védőeszköz és védőruházat használatát is: a tervezet szerint a kerékpárosoknak csak 14 év alatt lenne kötelező a sisak felvétele, afölött pedig mindenki saját belátása szerint eldönthetné, hogy használja-e vagy sem. Az elektromos rollerek esetében viszont az új KRESZ szerint nincs ilyen mérlegelési lehetőség: 

a kis teljesítményű elektromos rollernél legalább a kerékpáros sisak kötelező, 

míg új szabályként a nagy teljesítményűnél motoros bukósisak kötelező viselését írták elő.

Nyitóképünk illusztráció. Fotó: Michal Fludra/AFP

Potymog
2026. január 23. 12:13
Ki fogja ellenőrizni, hogy több ezer rolleres betartja-e a szabályokat? Lesz-e a plusz feladatra plusz ember, mert rendőrből így is kevés van.
Potymog
2026. január 23. 12:10
Van ahol simán betiltották. Minek toldozni-foldozni jogszabályokat? Attól még baleset, sőt, életveszélyes marad, bukósisak ide-oda.
Marhagulya
2026. január 23. 11:29
Én beletenném, hogy zuhany alá ne tegyék.
pandalala
2026. január 23. 11:15
remélem, ezentúl csak balról előzhetnek gyalogost a járdán .... és csak megfelelő oldaltávolság tartással ... :-D
