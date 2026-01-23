Készül az módosított KRESZ, az elektromos rolleresekre is új szabályok vonatkoznak majd

Ilyen lenne az új KRESZ: most bárki elmondhatja a véleményét
Új világ köszönthet a rolleresekre és a gyalogosokra, a közutakon pedig kicsit magasabb sebességre kapcsolhatunk majd a tervek szerint.
Számos változást tartalmaz a Lázár János építési és közlekedési miniszter által nyilvánosságra hozott új KRESZ-tervezet: érinti a motorosokat és az elektromos rollerrel közlekedőket is. A tervezet egyik megalkotója, Pető Attila az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta: a javaslatok észszerűek.
Újra kell tanulniuk a közlekedés szabályokat az elektromos rollereseknek és a motorosoknak, ha bevezetik az új KRESZ-t. A nemrég megjelent tervezet egyik megalkotója, Pető Attila az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt a legfőbb változásokról, tudnivalókról.
„Külön kasztnak” tekinthető szerinte az elektromos roller: a kis teljesítményű e-rollerrel maximum 25 km/órás sebességgel lehet közlekedni, míg a nagy kerekű, akár 1000 wattos motorral is rendelkező, nagy teljesítményű e-roller teljesen más kategóriába esik – elsősorban a sebesség, illetve a bukósisak szempontjából.
Az új KRESZ bevezetné az életkori határokat is az elektromos rollerrel való közlekedésben, ezzel kapcsolatban azonban még zajlik a vita a szakértők között, további egyeztetések várhatók
– fogalmazott Pető Attila. Kiemelte: Magyarországon jelenleg segédmotoros kerékpárra, azaz robogóra 14 éves kortól meg lehet szerezni a jogosítványt, így egyes szakértők szerint ellentmondásos lenne, ha ennél magasabb korhatárt állapítanának meg a nagy teljesítményű e-roller használatára.
Ugyanakkor Pető Attila szerint az elektromos roller „annyira veszélyes üzem”, hogy még akár indokolt is lehet a 16 vagy a 18 éves korhatár.
A KRESZ-professzor nagyon fontosnak nevezte a megfelelő védőeszköz és védőruházat használatát is: a tervezet szerint a kerékpárosoknak csak 14 év alatt lenne kötelező a sisak felvétele, afölött pedig mindenki saját belátása szerint eldönthetné, hogy használja-e vagy sem. Az elektromos rollerek esetében viszont az új KRESZ szerint nincs ilyen mérlegelési lehetőség:
a kis teljesítményű elektromos rollernél legalább a kerékpáros sisak kötelező,
míg új szabályként a nagy teljesítményűnél motoros bukósisak kötelező viselését írták elő.
Nyitóképünk illusztráció. Fotó: Michal Fludra/AFP