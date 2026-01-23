Készül az módosított KRESZ, az elektromos rolleresekre is új szabályok vonatkoznak majd

Újra kell tanulniuk a közlekedés szabályokat az elektromos rollereseknek és a motorosoknak, ha bevezetik az új KRESZ-t. A nemrég megjelent tervezet egyik megalkotója, Pető Attila az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt a legfőbb változásokról, tudnivalókról.

„Külön kasztnak” tekinthető szerinte az elektromos roller: a kis teljesítményű e-rollerrel maximum 25 km/órás sebességgel lehet közlekedni, míg a nagy kerekű, akár 1000 wattos motorral is rendelkező, nagy teljesítményű e-roller teljesen más kategóriába esik – elsősorban a sebesség, illetve a bukósisak szempontjából.