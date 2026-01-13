Új információk láttak napvilágot a választással kapcsolatban, ma derülnek ki a részletek

Újra itt a vadnyugat: így befolyásolhatja a magyar választásokat Donald Trump döntése
A világ egy új korszakba lépett. Donald Trump új politikája Európát is érinti, ami az áprilisi választásokra is kihat.
A korábbi államfők következetesen a lehető legkorábbi időpontra írták ki a választásokat.
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter kedden reggel az Igazság Órája podcastban arról beszélt, hogy amennyiben Sulyok Tamás köztársasági elnök április 12-re tűzi ki az országgyűlési választást, azt már ma be is jelenti. A tárcavezető szerint, ha az államfő későbbi időpont mellett dönt, akkor a bejelentésre a jövő héten kerülhet sor. Véleménye szerint a köztársasági elnöknek kevés olyan hatásköre van, amelyben önállóan dönthet, és a korábbi államfők is következetesen a lehető legkorábbi időpontra írták ki a választásokat.
Gulyás Gergely a műsorban arról is beszélt, hogy még baloldali felmérések szerint is csökken a Tisza előnye a közvélemény-kutatásokban, amit Magyar Péter a kutatókon kér számon, gyakran éles hangnemben bírálva őket.
Amerikában is volt olyan időszak, amikor 80 százalék gondolta úgy, hogy Hillary Clinton nyer, aztán mégis Trump győzött”
– jegyezte meg a miniszter. Magyarországra áttérve felidézte: a legutóbbi választás előtt három nappal is 2–3 százalékos ellenzéki győzelmet mértek egyes kutatások, végül mégis fölényes Fidesz-győzelem született. „Bárki, aki elhiszi, hogy már megnyert egy választást, el is veszíti azt” – tette hozzá.
Kiemelte: most az embereket arról kell meggyőzni, hogy óriási a választás tétje, és mindenkinek el kell mennie szavazni. Szavai szerint Európa veszélyes helyzetben van, sokan már háborús részvételről beszélnek, „ebből nekünk ki kell maradnunk”. Úgy fogalmazott: a békére egyetlen valódi garancia van, mégpedig a nemzeti kormány.
A Fidesz szlogenjével kapcsolatban elmondta: a védjegy arra szolgál, hogy az ember a saját termékét védje le, nem pedig arra, hogy másét ellopja. Szerinte mindez azt is mutatja, mennyire erős és sikeres a kormánypárt szlogenje.
