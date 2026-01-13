Új információk láttak napvilágot a választással kapcsolatban, ma derülnek ki a részletek

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter kedden reggel az Igazság Órája podcastban arról beszélt, hogy amennyiben Sulyok Tamás köztársasági elnök április 12-re tűzi ki az országgyűlési választást, azt már ma be is jelenti. A tárcavezető szerint, ha az államfő későbbi időpont mellett dönt, akkor a bejelentésre a jövő héten kerülhet sor. Véleménye szerint a köztársasági elnöknek kevés olyan hatásköre van, amelyben önállóan dönthet, és a korábbi államfők is következetesen a lehető legkorábbi időpontra írták ki a választásokat.

Gulyás Gergely a műsorban arról is beszélt, hogy még baloldali felmérések szerint is csökken a Tisza előnye a közvélemény-kutatásokban, amit Magyar Péter a kutatókon kér számon, gyakran éles hangnemben bírálva őket.