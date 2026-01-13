Ft
Új információk láttak napvilágot a választással kapcsolatban, ma derülnek ki a részletek

2026. január 13. 09:45

A korábbi államfők következetesen a lehető legkorábbi időpontra írták ki a választásokat.

2026. január 13. 09:45
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter kedden reggel az Igazság Órája podcastban arról beszélt, hogy amennyiben Sulyok Tamás köztársasági elnök április 12-re tűzi ki az országgyűlési választást, azt már ma be is jelenti. A tárcavezető szerint, ha az államfő későbbi időpont mellett dönt, akkor a bejelentésre a jövő héten kerülhet sor. Véleménye szerint a köztársasági elnöknek kevés olyan hatásköre van, amelyben önállóan dönthet, és a korábbi államfők is következetesen a lehető legkorábbi időpontra írták ki a választásokat.

Gulyás Gergely a műsorban arról is beszélt, hogy még baloldali felmérések szerint is csökken a Tisza előnye a közvélemény-kutatásokban, amit Magyar Péter a kutatókon kér számon, gyakran éles hangnemben bírálva őket.

Amerikában is volt olyan időszak, amikor 80 százalék gondolta úgy, hogy Hillary Clinton nyer, aztán mégis Trump győzött”

– jegyezte meg a miniszter. Magyarországra áttérve felidézte: a legutóbbi választás előtt három nappal is 2–3 százalékos ellenzéki győzelmet mértek egyes kutatások, végül mégis fölényes Fidesz-győzelem született. „Bárki, aki elhiszi, hogy már megnyert egy választást, el is veszíti azt” – tette hozzá.

Kiemelte: most az embereket arról kell meggyőzni, hogy óriási a választás tétje, és mindenkinek el kell mennie szavazni. Szavai szerint Európa veszélyes helyzetben van, sokan már háborús részvételről beszélnek, „ebből nekünk ki kell maradnunk”. Úgy fogalmazott: a békére egyetlen valódi garancia van, mégpedig a nemzeti kormány.

A Fidesz szlogenjével kapcsolatban elmondta: a védjegy arra szolgál, hogy az ember a saját termékét védje le, nem pedig arra, hogy másét ellopja. Szerinte mindez azt is mutatja, mennyire erős és sikeres a kormánypárt szlogenje.

Nyitókép: MTI/Soós Lajos

 

kir2vik
2026. január 13. 10:15
Imádom, amikor tv műsorokban, itt, mindenhol elhangzik, hogy Orbán vitázzon a Poloskával. Miről? A kormány összes elképzelése a magyar Közlönyben van, a "propaganda" sajtó meg írja. A Poloska elképzelése kicsit gyanús, ha van egyáltalán. Politikus ilyen nyilvánvalón még nem hazudozott, mint ő. Ráadásul elmebeteg, ami erkölcsi züllést okoz neki. Akkor?
kir2vik
2026. január 13. 10:12
"Bárki, aki elhiszi, hogy már megnyert egy választást, el is veszíti azt" A Fidesz ezt már megtapasztalta és a Poloska is tudja. Ezért verődik folyamatosan.Nekünk szerencse, mert már a sajátjainak is furcsa az egyszemélyes színháza.
