Új információ a választás kapcsán: Pest a legnépszerűbb ebben a felsorolásban

2026. január 15. 18:53

A főváros által szervezett programhoz 18 kerület csatlakozott, a résztvevők közül hét már jelezte, hogy elérték a szükséges létszámot, így nem fogadnak új jelentkezéseket.

2026. január 15. 18:53
null

A kerületek harmadában már megteltek a szavazatszámláló bizottságok. Mint arról az Infostart hírt adott, kedd estig összesen 5292 budapesti jelentkezett a fővárosi önkormányzat szavazatszámláló bizottsági tagokat toborzó kampányára. A főváros által szervezett programhoz 18 kerület csatlakozott, a résztvevők közül hét már jelezte, hogy elérték a szükséges létszámot, így nem fogadnak új jelentkezéseket. 

Betelt a létszám a IV., VI., a XIV. , a XVI., a XIX., a XX. és a XXII. kerületben.

A III. kerületben összesen 631 fő jelezte eddig, hogy szívesen segítené a szavazatszámláló bizottság munkáját, de a XI. kerületben is sokan, 577-en jelentkeztek, közben Soroksáron összesen hárman jelentkeztek.

A választott szavazatszámláló bizottsági tagok bruttó 80 ezer forintos díjazásban részesülnek és a szavazást követő napon mentesülnek a munkavégzés alól. A normatívát a legutóbbi választás óta megemelték, 2022-ben még 50 ezer forint volt. 

Nyitókép: Isza Ferenc/AFP

 

