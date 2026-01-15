Új információ a választás kapcsán: Pest a legnépszerűbb ebben a felsorolásban

A kerületek harmadában már megteltek a szavazatszámláló bizottságok. Mint arról az Infostart hírt adott, kedd estig összesen 5292 budapesti jelentkezett a fővárosi önkormányzat szavazatszámláló bizottsági tagokat toborzó kampányára. A főváros által szervezett programhoz 18 kerület csatlakozott, a résztvevők közül hét már jelezte, hogy elérték a szükséges létszámot, így nem fogadnak új jelentkezéseket.

Betelt a létszám a IV., VI., a XIV. , a XVI., a XIX., a XX. és a XXII. kerületben.

A III. kerületben összesen 631 fő jelezte eddig, hogy szívesen segítené a szavazatszámláló bizottság munkáját, de a XI. kerületben is sokan, 577-en jelentkeztek, közben Soroksáron összesen hárman jelentkeztek.