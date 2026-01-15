Vérfagyasztó videó: Bokros Lajos elárulta, miért titkolja a Tisza a tervét

Előkerült egy 2024 novemberi videófelvétel, amelyen Bokros Lajos arról beszél, hogyan tervezné „gatyába rázni” az ország gazdaságát. A „Hogyan állítható helyre Magyarország?” címmel megrendezett eseményen a volt pénzügyminiszter a 13. havi nyugdíjat gazdasági értelemben nonszensznek nevezte.

Csak azoknak járna a juttatás, akik korábban tizenhárom havi nyugdíjjárulékot fizettek be – vagyis lényegében senkinek

– mondta cinikusan, majd azzal folytatta, hogy az időseknek járó kedvezményt meg kellene szüntetni.