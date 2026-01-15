Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
Vérfagyasztó videó: Bokros Lajos elárulta, miért titkolja a Tisza a tervét

2026. január 15. 18:28

A megszorításokról elhíresült korábbi miniszter azt mondta: a 13. havi nyugdíj gazdasági értelemben nonszensz.

2026. január 15. 18:28
null

Előkerült egy 2024 novemberi videófelvétel, amelyen Bokros Lajos arról beszél, hogyan tervezné „gatyába rázni” az ország gazdaságát. A „Hogyan állítható helyre Magyarország?” címmel  megrendezett eseményen a volt pénzügyminiszter a 13. havi nyugdíjat gazdasági értelemben nonszensznek nevezte. 

Csak azoknak járna a juttatás, akik korábban tizenhárom havi nyugdíjjárulékot fizettek be – vagyis lényegében senkinek

– mondta cinikusan, majd azzal folytatta, hogy az időseknek járó kedvezményt meg kellene szüntetni. 

Érdekes azonban, ahogy az előadást folytatja, mert mint kifejti, ezekről nem szabad nyíltan beszélni a választások előtt, ugyanis 

a 13. havi nyugdíj eltörlésével nem lehetne választást nyerni, ezért a megszorításos terveket el kellene titkolni a választók elől.

Bár Magyar Péter azzal kampányolt, hogy csökkenteni kell az áfát, ezt a Tisza bűvkörében lévő korábbi politikus nem így látja, szerinte ez demagóg lépés és egyetlen kormánynak sem javasolja, hogy hozzányúljon a 27 százalékos áfához. 

Az Ellenpont felidézi: Bokros Lajos a 2010 előtti baloldali gazdaságpolitika egyik emblematikus alakja. Horn Gyula 1995-ben nevezte ki pénzügyminiszterré, majd Surányi György jegybankelnökkel együtt jegyezte a modernkori magyar történelem egyik legsúlyosabb megszorítócsomagját. A Bokros-csomag következményeként befagytak a bérek, csökkentek a reáljövedelmek, megszűntek családtámogatások, és meredeken nőtt az infláció.

A Magyar Nemzet arra is emlékeztet: Bokros Lajos a megszorítócsomag után háttérbe szorult, majd évekkel később a Tisza Párt környezetében jelent meg újra. Kapcsolatát Magyar Péterékkel az is jelzi, hogy a közelmúltban a pártsajtóban, a Kontroll stúdiójában vendégeskedett, ahol a közműcégek privatizációját és a tandíj bevezetését is méltatta.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

 

Sorrend:
Szerintem
2026. január 15. 20:10
A balfaszok folyton az alacsony nyugdíjakon mindenszaristáznak és még nem is nagyon régebben a balfaszok, azon bezzeg ausztriáztak, hogy ott 13. havi nyugdíj is van. Most meg azokért rajonganak, akik szénné adóztatnák a nyugdíjasokat és elvennék a 13. havi nyugdíjat. Vajon hogy dolgozzák fel magukban ezt az egymással ellentétes kettősséget?
Válasz erre
0
0
Szerintem
2026. január 15. 20:04
Valamelyik balfasz propagandista ecsetelhetné, hogy milyen személyes érdeke a javait Ukrajnába, a háborúba dobva elégetni? Amikor folyton annyira aggódnak minden közpénz forintért is. Egyébként meg simán megtehetnék önállóan, a csak saját szakállukra is. Meg pár szót esetleg, hogy miért szeretné a migriözönt, az LMBTQ-s pedofil buzi orgiákat?
Válasz erre
0
0
CsG76
2026. január 15. 20:02
Akkor nem volt ekkora a szája amikor a Budapest Bankot elcseszte plusz eladta a GE Money Banknak egy fél Opel Astra áráért
Válasz erre
3
0
Obsitos Technikus
2026. január 15. 19:33
Vitéz panamai Bokros Laji egy nonszensz...
Válasz erre
3
0
