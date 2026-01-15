Vérfagyasztó videó: Bokros Lajos elárulta, miért titkolja a Tisza a tervét

Fontos dátum: már erre a napra készül Magyar Péter, nagy bejelentése lesz
Sokadik forgatókönyv készül a Tisza háza táján, ráadásul épp a választásokkal kapcsolatban.
A megszorításokról elhíresült korábbi miniszter azt mondta: a 13. havi nyugdíj gazdasági értelemben nonszensz.
Előkerült egy 2024 novemberi videófelvétel, amelyen Bokros Lajos arról beszél, hogyan tervezné „gatyába rázni” az ország gazdaságát. A „Hogyan állítható helyre Magyarország?” címmel megrendezett eseményen a volt pénzügyminiszter a 13. havi nyugdíjat gazdasági értelemben nonszensznek nevezte.
Csak azoknak járna a juttatás, akik korábban tizenhárom havi nyugdíjjárulékot fizettek be – vagyis lényegében senkinek
– mondta cinikusan, majd azzal folytatta, hogy az időseknek járó kedvezményt meg kellene szüntetni.
Érdekes azonban, ahogy az előadást folytatja, mert mint kifejti, ezekről nem szabad nyíltan beszélni a választások előtt, ugyanis
a 13. havi nyugdíj eltörlésével nem lehetne választást nyerni, ezért a megszorításos terveket el kellene titkolni a választók elől.
Bár Magyar Péter azzal kampányolt, hogy csökkenteni kell az áfát, ezt a Tisza bűvkörében lévő korábbi politikus nem így látja, szerinte ez demagóg lépés és egyetlen kormánynak sem javasolja, hogy hozzányúljon a 27 százalékos áfához.
Az Ellenpont felidézi: Bokros Lajos a 2010 előtti baloldali gazdaságpolitika egyik emblematikus alakja. Horn Gyula 1995-ben nevezte ki pénzügyminiszterré, majd Surányi György jegybankelnökkel együtt jegyezte a modernkori magyar történelem egyik legsúlyosabb megszorítócsomagját. A Bokros-csomag következményeként befagytak a bérek, csökkentek a reáljövedelmek, megszűntek családtámogatások, és meredeken nőtt az infláció.
A Magyar Nemzet arra is emlékeztet: Bokros Lajos a megszorítócsomag után háttérbe szorult, majd évekkel később a Tisza Párt környezetében jelent meg újra. Kapcsolatát Magyar Péterékkel az is jelzi, hogy a közelmúltban a pártsajtóban, a Kontroll stúdiójában vendégeskedett, ahol a közműcégek privatizációját és a tandíj bevezetését is méltatta.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán