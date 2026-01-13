„Jelentem, a Fidesz szombaton megrendítő erejű csapást mért a baloldalra. Magyar Péter óvodásokat is megszégyenítő módon hisztizik a hétvégi Fidesz-kongresszus óta és szánalmas, megmosolyogtató módon minden apró kis dologba próbál rémületében belekapaszkodni. Azonban ez már a sajátjainak is vérciki, egy pojáca utolsó kétségbeesett vergődését láthatjuk.

A Fidesz hatalmas erőt mutatott és ez mattolta, lebénította a teljes baloldalt. Ezért csak primitív, igénytelen piszkoskodásra maradt erejük, mert komoly, releváns válaszuk nincs egyetlen társadalmi kérdésre sem. Magyar Péter durcizása és gyermeteg posztjai az őt vakon követőket is elbizonytalanította.