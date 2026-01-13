Ft
megasztár magyar péter tóth gabi Fekete-Győr András fidesz kongresszus momentum

Tóth Gabi torkának ugrott Fekete-Győr András, leégette magát a bárgyú tekintetű rollermosó

2026. január 13. 05:43

Megvan a Megasztár új versenyzője.

2026. január 13. 05:43
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Péter

„Jelentem, a Fidesz szombaton megrendítő erejű csapást mért a baloldalra. Magyar Péter óvodásokat is megszégyenítő módon hisztizik a hétvégi Fidesz-kongresszus óta és szánalmas, megmosolyogtató módon minden apró kis dologba próbál rémületében belekapaszkodni. Azonban ez már a sajátjainak is vérciki, egy pojáca utolsó kétségbeesett vergődését láthatjuk.

A Fidesz hatalmas erőt mutatott és ez mattolta, lebénította a teljes baloldalt. Ezért csak primitív, igénytelen piszkoskodásra maradt erejük, mert komoly, releváns válaszuk nincs egyetlen társadalmi kérdésre sem. Magyar Péter durcizása és gyermeteg posztjai az őt vakon követőket is elbizonytalanította.

Fekete-Győr András, a Momentum bukott elnöke aljas módon a Facebook-oldalán ugrott Tóth Gabi énekesnő torkának, pusztán azért, mert hazánk egyik legjobb hangú énekesnője fellépet a Fidesz kongresszusán:

»A Fidesz-kongresszuson megejtett produkciódat látva-hallva azonban számtalan nézőben-hallgatóban fogalmazódott meg a gondolat, aminek aztán rengetegen hangot is adtak: mintha a hitelességeddel együtt a szakmai tudásod is ment volna a levesbe. Az emberek visszajelzései szerint, amit szombaton a színpadra tettél, az nem éneklés volt, hanem egy kínos és kétségbeesett erőlködés a levegőért.« (…)

Fekete-Győr természetesen, mint ahogy a politikához, úgy a zenéhez sem ért. De mivel azt gondolta anno, hogy a politikához ért, ezért elment politukusnak, így könnyen elképzelhető, hogy elindul majd a Megasztárban is, ahol pont úgy fog felkenődni a falra, mint ahogy, Kocsis Máté szavaival élve, Magyar Péter és az egész Tisza Párt az áprilisi választáson.”

Nyitókép: képernyőfotó

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

