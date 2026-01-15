„Te ilyen aljas vagy, vagy ennyire ostoba?” – Szabó Tímea elszabadult, brutális kegyetlenséggel állt bele Gulyás Gergelybe

A Telex újságírója túlfeszítette a húrt: képtelen volt leállni, vérszemet kapva esett neki Gulyás Gergelynek (VIDEÓ)
Elragadták az indulatok.
Szabó Tímea, a Párbeszéd országgyűlési képviselője éles hangvételű Facebook-bejegyzésben támadta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztert a Szőlő utcai intézményhez köthető ügy kapcsán.
„Gulyás Gergely! Hogy lehetsz ennyire aljas? Tényleg van merszed még mindig azt állítani, hogy Juhász Péter Pál nem kerülhetett »problémás viszonyba« fiatalkorú lányokkal – értsd prostítúcióra kényszerítés – mert a Szőlő utcában nincsenek lányok? Te eszednél vagy?” – kezdte bejegyzését a képviselő.
„És még mindig hadoválsz a kormány hazugsagairól, hogy ekkor meg akkor, ebben meg abban nem voltak kiskorú érintettek?? Hogy nem nyílil meg a föld alattad, tényleg!” – tette hozzá.
„Azok után mondod ezeket a hazugságokat, hogy:
Te ilyen aljas vagy, vagy ennyire ostoba?” – fogalmazott Szabó Tímea.
„De hidd el: a gyerekek verését, megerőszakolását, elhanyagolását, a kínzásokat nem fogjuk csak úgy elfelejteni, elengedni. Addig megyünk az ügyek után, amíg minden bűnöző, minden bántalmazó ragadozó és a nekik falazó politikusok meg nem kapják méltó büntetésüket” – zárta bejegyzését a politikus, amelyet teljes egészében – saját felelősségére – ide kattintva olvashat el.
