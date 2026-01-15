Ft
Ft
0°C
-1°C
Ft
Ft
0°C
-1°C
01. 15.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 15.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
szabó tímea juhász péter pál gulyás gergely

„Te ilyen aljas vagy, vagy ennyire ostoba?” – Szabó Tímea elszabadult, brutális kegyetlenséggel állt bele Gulyás Gergelybe

2026. január 15. 15:55

Elragadták az indulatok.

2026. január 15. 15:55
null

Szabó Tímea, a Párbeszéd országgyűlési képviselője éles hangvételű Facebook-bejegyzésben támadta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztert a Szőlő utcai intézményhez köthető ügy kapcsán.

„Gulyás Gergely! Hogy lehetsz ennyire aljas? Tényleg van merszed még mindig azt állítani, hogy Juhász Péter Pál nem kerülhetett »problémás viszonyba« fiatalkorú lányokkal – értsd prostítúcióra kényszerítés – mert a Szőlő utcában nincsenek lányok? Te eszednél vagy?” – kezdte bejegyzését a képviselő. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont
Tovább a cikkhezchevron

„És még mindig hadoválsz a kormány hazugsagairól, hogy ekkor meg akkor, ebben meg abban nem voltak kiskorú érintettek?? Hogy nem nyílil meg a föld alattad, tényleg!” – tette hozzá. 

„Azok után mondod ezeket a hazugságokat, hogy:

  1. az ügyészség szerint Juhászt több sértett sérelmére elkövetett szexuális visszaélés, szexuális erőszak és gyermekprostitúció kihasználása bűntettének megalapozott gyanújával vádolják és tartják fogva? Akkor az ügyészség szerinted hazudik? 
  2. a volt gyermekvédelmi dolgozók azt nyilatkozták a HVG-nek, hogy Juhász ugyan már a Szőlő utcában volt igazgató az EMMI-vel folytatott 2013-as levelezéskor, de a lányokat még a korábbi munkahelyén, más gyerekotthonokban környékezte meg?
  3. Az ügyészség hivatalos közleménye szerint legalább 13(!!) kiskorú sértettje van a Juhász Péter Pál ügynek? 

Te ilyen aljas vagy, vagy ennyire ostoba?” – fogalmazott Szabó Tímea. 

„De hidd el: a gyerekek verését, megerőszakolását, elhanyagolását, a kínzásokat nem fogjuk csak úgy elfelejteni, elengedni. Addig megyünk az ügyek után, amíg minden bűnöző, minden bántalmazó ragadozó és a nekik falazó politikusok meg nem kapják méltó büntetésüket” – zárta bejegyzését a politikus, amelyet teljes egészében – saját felelősségére – ide kattintva olvashat el. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

 

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
showmustgoon
2026. január 15. 16:24
Maga alatt már rég megnyílt a Föld, és a pokolból üvöltözik.
Válasz erre
0
0
time
2026. január 15. 16:23
Kolosi? Kotroczó?
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2026. január 15. 16:22
I. Szabó Tímea (Budapest, 1976. január 18. –) magyar politikus, országgyűlési képviselő, 2013 és 2022 között a Párbeszéd Magyarországért párt társelnöke, parlamenti frakcióvezetője. 2013-ig a Lehet Más a Politika (LMP) tagja és parlamenti frakcióvezető-helyettese volt. II. Hadházy Ákos 2014 és 2018 között a Lehet Más a Politika (LMP) tagja, 2016-tól 2018-ig férfi társelnöke. 2016-tól országgyűlési képviselő. 2018-tól független. III. Videófelvétel is bizonyítja, hogy Hadházy Ákos személyesen kampányolt a pedofília miatt hétfőn őrizetbe vett K. Gábor mellett még 2017-ben. K. az LMP színeiben szerette volna megméretni magát a 2018-as parlamenti választáson. Hadházy, aki ekkor a párt társelnöke volt, nagyon jó jelöltként jellemezte K.-t a helyi Nagyatád TV riporterének. A gyanú szerint az őrizetbe vett férfi egy 13 éves kisfiúval kezdeményezett orális szexet. Timike drága! Takarodj te a kabuli tálibok metszett túrós faszára....
Válasz erre
0
0
Grogu
2026. január 15. 16:21
A stílus talán vitatható, de a lényeg nem. Tényleg nincs köztetek egy sem, akinek ilyenkor megszólal a lelkiismerete? Tényleg nyugodtan éltek, imádkoztok, alszotok miközben több kiskorút erőszakoltak meg, adtak el, vertek össze az állam alkalmazottai több, mint 10 évig folyamatosan? Ennyire nincs már morál bennetek, hogy legalább ilyenkor ne kérdezőt b.szogassátok, hanem azt, akik el akarják ezt az ügyet tussolni? Hol vagytok igaz magyar keresztények ilyenkor? A mandi szerkesztőnek is szól, hátha feltámad bennük vmi régi érzés...
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!