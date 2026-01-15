A Telex újságírója túlfeszítette a húrt: képtelen volt leállni, vérszemet kapva esett neki Gulyás Gergelynek (VIDEÓ)

Gulyás Gergely minden nyugdíjast érintő bejelentést tett! (VIDEÓ)
Gulyás Gergely közölte, a magyar embereknek 1,3 millió forintba kerülne Ukrajna finanszírozása.
Senki se tudta jobb belátásra bírni a Kormányinfón a túlpörgött telexest.
Mint ismert, Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője, és Vitályos Eszter kormányszóvivő csütörtökön Kormányinfót tartottak. Az eseményen a Telex újságírója több ponton is éles vitába keveredett Gulyás Gergely miniszterrel, elsősorban az Index perével kapcsolatban.
„Nem szeretném önt a jogi alapismeretekbe bevezetni, mert ahhoz egy másik egyetemre kellett volna jelentkezzen, nekem meg tanítani. Nincs értelme a kérdésének, mert nincs olyan, hogy hatályos bírósági ítélet. Ilyen nem létezik.
Van jogerős, meg nem jogerős bírósági ítélet” – oktatta Gulyás Gergely az újságírót.
A szóban forgó párbeszédet itt megtekintheti:
