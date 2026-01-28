Szegeden is nemet mondtak a háborúra a fiatalok

Elhangzott: 19 további nagyvárosba akarnak elmenni, hogy megszólítsák a fiatalokat és elmondják nekik: a magyar kormány a békére helyezi a fő fókuszt, a jövőteremtésre, hogy a családok tudjanak tervezni és boldogulni.

Farkas Levente is megjegyezte: a Fidesz az a politikai közösség, amely a békében és a fejlődésben hisz. Mint elmondta: Szegeddel kapcsolatban nagy terveik vannak, további fejlesztéseket is szeretnének megvalósítani, elsősorban a fiatalokat segítve ezzel.

