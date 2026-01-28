Ft
01. 28.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború fidelitas mohácsy istván

Szegeden is nemet mondtak a háborúra a fiatalok

2026. január 28. 13:16

A Fidelitas tartott sajtótájékoztatót az alföldi városban.

2026. január 28. 13:16
null

„Nem a mi háborúnk!” címmel indított kampánysorozaot a Fidelitas. Az országjárás első állomásán, Szegeden Mohácsy István, a Fidelitas elnöke és Dr. Farkas Levente, a Csongrád-Csanád vármegyei 1-es választókerület országgyűlési képviselőjelöltje tartott sajtótájékoztatót. 

Mohácsy elmondta: aggasztó jeleket látnak Brüsszelben, ahol csak azon dolgoznak, hogy minél több pénzt és fegyvert juttassanak el Ukrajnába, sőt, ha majd ott elfogynak a fiatalok, akkor 

van egy terv arra, hogy európai fiatalokat küldjenek ebbe az értelmetlen háborúba meghalni. 

Mohácsy szerint több uniós tagállam is úgy döntött, hogy bevezetik újra a sorkatonaságot, így tett például a Tisza testvérpártja is Horvátországban. Ott már tüntetnek is ez ellen.

Elhangzott: 19 további nagyvárosba akarnak elmenni, hogy megszólítsák a fiatalokat és elmondják nekik: a magyar kormány a békére helyezi a fő fókuszt, a jövőteremtésre, hogy a családok tudjanak tervezni és boldogulni. 

Farkas Levente is megjegyezte: a Fidesz az a politikai közösség, amely a békében és a fejlődésben hisz. Mint elmondta: Szegeddel kapcsolatban nagy terveik vannak, további fejlesztéseket is szeretnének megvalósítani, elsősorban a fiatalokat segítve ezzel.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

 

andover
2026. január 28. 15:47
@majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast nicknevű futóbolondot keresik a zárt osztályról. Ismertetőjegyei: mentális divergitás, alternatív valóság vizionálása, kényszeres agitáció.
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. január 28. 14:55
Mohácsyt már hadrendbe állította és háborúba küldte a fidesz. A magyar fiatalok meg nem paráznak be tőle, hanem kérnek egy kávét, és kivárják a két hónapot, amíg visszamászik a kő alá. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
