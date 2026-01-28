Szegeden is nemet mondtak a háborúra a fiatalok

A Tisza Párt politikusai nem titkolják: ha szükséges, azonnal berántanának téged is sorkatonának – szórólapkampányba kezdett a Fidelitas
A szórólapok a sorkatonaság ellenes petíciót népszerűsítik.
A Fidelitas tartott sajtótájékoztatót az alföldi városban.
„Nem a mi háborúnk!” címmel indított kampánysorozaot a Fidelitas. Az országjárás első állomásán, Szegeden Mohácsy István, a Fidelitas elnöke és Dr. Farkas Levente, a Csongrád-Csanád vármegyei 1-es választókerület országgyűlési képviselőjelöltje tartott sajtótájékoztatót.
Mohácsy elmondta: aggasztó jeleket látnak Brüsszelben, ahol csak azon dolgoznak, hogy minél több pénzt és fegyvert juttassanak el Ukrajnába, sőt, ha majd ott elfogynak a fiatalok, akkor
van egy terv arra, hogy európai fiatalokat küldjenek ebbe az értelmetlen háborúba meghalni.
Mohácsy szerint több uniós tagállam is úgy döntött, hogy bevezetik újra a sorkatonaságot, így tett például a Tisza testvérpártja is Horvátországban. Ott már tüntetnek is ez ellen.
Elhangzott: 19 további nagyvárosba akarnak elmenni, hogy megszólítsák a fiatalokat és elmondják nekik: a magyar kormány a békére helyezi a fő fókuszt, a jövőteremtésre, hogy a családok tudjanak tervezni és boldogulni.
Farkas Levente is megjegyezte: a Fidesz az a politikai közösség, amely a békében és a fejlődésben hisz. Mint elmondta: Szegeddel kapcsolatban nagy terveik vannak, további fejlesztéseket is szeretnének megvalósítani, elsősorban a fiatalokat segítve ezzel.
