01. 16.
péntek
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Schiffer András: A baloldal nincs jó állapotban Magyarországon (VIDEÓ)

2026. január 16. 14:52

Az LMP hajdani alapítója a Magyar Nemzet műsorában azt is hangsúlyozta, hogy „a jobboldal és a baloldal fogalmát megfelelően kell használni”.

2026. január 16. 14:52
null

Schiffer András ügyvéd volt a Magyar Nemzet Visszafoglalás című műsorának vendége. A két eszmetörténész, Megadja Gábor és Molnár Attila Károly az LMP alapítójával többek között arról beszélgetett, hogy milyen állapotban van a baloldal Magyarországon.

Megfelelően kell használni, hogy a ki a bal- és ki a jobboldali

Schiffer a podcastműsorban leszögezte, hogy 

a jobboldal és a baloldal fogalmát megfelelően kell használni. 

Először arról beszélt, hogy 

a baloldal Magyarországon nincs jó állapotban, ahogy a nyugati országokban sem.

Ennek véleménye szerint szociológiai okai vannak. Mint fogalmazott, „az a klasszikus baloldali, aki ellenzi a kapitalizmust, mert aki kiáll a piaci törekvések mellett, azt nevezhetjük jobboldalinak, mindent a tőkéhez mérten kell értelmezni”.

Az egykori politikus ezután feltette a kérdést, mitől lettek volna baloldaliak, akik véghez vitték a privatizációt és a hozzá kapcsolódó gazdasági érdekek képviseletét. Schiffer András ugyanakkor azt is megfogalmazta, hogy kampánytechnológiai szempontból érti, hogy egy volt kommunista térségben a bal és a jobb ellentétpár kapott egy olyan színezetet, hogy aki antikommunista, az jobboldali. 

Viszont aki bármilyen szempontból, nem feltétlenül eszmeileg, de az átmentett pozíciók okán közelséget érez az államszocializmushoz vagy az átmentett struktúrákhoz, azokat szeretik baloldalinak nevezni”

– hangzott el.

Az ügyvéd a fentiek kapcsán kijelentette, hogy „érti ezt a játékot, csak nem szereti”, mert a rendszerváltás után mindenhol a globális kapitalizmus eszméje jött, a baloldaliság és a jobboldaliság csupán ízlésbeli dolgokat ír le. 

Schiffer András arra is kitért, hogy akiket a „kormánypropaganda” baloldalinak nevez, mint például a Tisza, a DK és társaik, ők lényegében a progresszív jobboldal jelzővel illethetőek. 

A teljes beszélgetést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Scruton

nempolitizalok-0
2026. január 16. 17:18
Túlhaladott ez már, mert a baloldal már sok éve csatlakozott a libsikhez. Globalista és nemzeti pártok vannak már csak. Ha az egyes korományok intézkedéseit nézzük és azt tartjuk baloldalinak amelyik a munkás-alkalmazott-nyugdíjas osztálynak kedvez, magasan a nemzeti kormányok a baloldaliak. Az MSZP-SZDSz kormány intézkedései legfőképp viszont épp ezeket sújtották, ahogy a nyugati országok hasonló kormányai is. A globalista kormány értelemszerűen nem lehet sem baloldali, sem demokrata, hiszen működésére nem a választók, hanem az őket támogató, a médiumokat kézben tartó pénzügyi oligarcha van hatással. Magyarországon elképzelhetetlen, hogy véleményükért pénzbüntetésre, vagy börtönbüntetésre ítéljenek embereket, a pártok betiltása sem fordul elő. Nyugaton pedig olyan szinten elfogadott már, hogy ki sem veri a biztosítékot. Schiffer kommunista panelokban gondolkodik, ugyanis egy baloldali nem ellenzi a kapitalizmust és egy jobboldali sem áll ki feltétlenül a piaci törekvések mellett.
falcatus-2
2026. január 16. 17:14 Szerkesztve
1./"aki bármilyen szempontból, nem feltétlenül eszmeileg, de az átmentett pozíciók okán közelséget érez az államszocializmushoz vagy az átmentett struktúrákhoz, azokat szeretik baloldalinak nevezni” 2./akiket a „kormánypropaganda” baloldalinak nevez, mint például a Tisza, a DK és társaik, ők lényegében a progresszív jobboldal jelzővel illethetőek. 3./Az ügyvéd a fentiek kapcsán kijelentette, hogy „érti ezt a játékot, csak nem szereti” 4./"A baloldal nincs jó állapotban Magyarországon.." Ahogy elnézem, érthető, hogy ő sem
neszteklipschik
2026. január 16. 17:06 Szerkesztve
Baloldal: az "elnyomottaknak" legyen jó, a "nem elnyomottak" ROVÁSÁRA! Hogy melyik csoportba aktuálisan éppen ki tartozik, azt pedig majd a lippsi "élcsapat" dönti el, fellebbezésnek, ellenvéleménynek helye NINCS! Az "élcsapat" ugyanis MINDENT jobban tud, mint a "bugris, mucsai" nép, aminek az agyát az átkos "jobboldal populizmus" próbálja átmosni! Ahol sikerrel jár, ott "megszűnik a demokrácia"... Jobboldal: nincsenek "elnyomottak", nincsenek "elnyomók", minden magyar állampolgár fontos. Arra kell törekedni, hogy MINDENKI "előrébb tudjon lépni". A társadalmi osztályok közötti különbséget a családok (részben a munka jövedelemhez kötött) támogatásával és a növekedést ösztönző állami gazdaságpolitikával kell csökkenteni (munkahely teremtés). A különböző vagyoni helyzetű rétegek problémáinak EGYMÁS ROVÁSÁRA történő enyhítése pedig NEM kívánatos! Tehát, ha a "baloldal" bajban van, annak én speciel nagyon is örülök!
madre79
2026. január 16. 16:46
Mindennek az alja az ún. baloldal!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!