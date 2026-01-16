Schiffer András: A baloldal nincs jó állapotban Magyarországon (VIDEÓ)

Először arról beszélt, hogy

a baloldal Magyarországon nincs jó állapotban, ahogy a nyugati országokban sem.

Ennek véleménye szerint szociológiai okai vannak. Mint fogalmazott, „az a klasszikus baloldali, aki ellenzi a kapitalizmust, mert aki kiáll a piaci törekvések mellett, azt nevezhetjük jobboldalinak, mindent a tőkéhez mérten kell értelmezni”.

Az egykori politikus ezután feltette a kérdést, mitől lettek volna baloldaliak, akik véghez vitték a privatizációt és a hozzá kapcsolódó gazdasági érdekek képviseletét. Schiffer András ugyanakkor azt is megfogalmazta, hogy kampánytechnológiai szempontból érti, hogy egy volt kommunista térségben a bal és a jobb ellentétpár kapott egy olyan színezetet, hogy aki antikommunista, az jobboldali.