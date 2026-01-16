Schiffer András: A baloldal nincs jó állapotban Magyarországon (VIDEÓ)

Először arról beszélt, hogy
a baloldal Magyarországon nincs jó állapotban, ahogy a nyugati országokban sem.
Ennek véleménye szerint szociológiai okai vannak. Mint fogalmazott, „az a klasszikus baloldali, aki ellenzi a kapitalizmust, mert aki kiáll a piaci törekvések mellett, azt nevezhetjük jobboldalinak, mindent a tőkéhez mérten kell értelmezni”.
Az egykori politikus ezután feltette a kérdést, mitől lettek volna baloldaliak, akik véghez vitték a privatizációt és a hozzá kapcsolódó gazdasági érdekek képviseletét. Schiffer András ugyanakkor azt is megfogalmazta, hogy kampánytechnológiai szempontból érti, hogy egy volt kommunista térségben a bal és a jobb ellentétpár kapott egy olyan színezetet, hogy aki antikommunista, az jobboldali.
Viszont aki bármilyen szempontból, nem feltétlenül eszmeileg, de az átmentett pozíciók okán közelséget érez az államszocializmushoz vagy az átmentett struktúrákhoz, azokat szeretik baloldalinak nevezni”