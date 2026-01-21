Ft
Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Rezsistop vs. ellenzék: államtitkár üzent a családok védelmében

2026. január 21. 22:09

„Az ajánlatok világosak. Tessék választani!” – írta Czepek Gábor.

2026. január 21. 22:09
null

Czepek Gábor kifejtette: az ellenzéki pártok nem elég, hogy a múltban minden egyes lehetőséget megragadtak arra, hogy ezt az intézkedést eltöröljék vagy megtörjék; akár önszántukból, akár Brüsszellel karöltve. Folytatják a sormintát, a most bejelentett januári rezsistopot is ütik, holott ennek a célja minden magyar család megóvása a hideg miatti januári többletkiadásoktól – emelte ki.

 

Ezzel szemben a Tisza és a DK egy tőről fakadó javaslata csak a rezsihatár feletti fogyasztókat érinthetné – hívta fel a figyelmet.

Van egy kormány, amely a múltban bevezette, majd meg is védte a rezsivédelmet, és most megcsinálja a rezsistopot. És van egy párt, a Tisza, amely folyamatosan támadta ezt, és most is félmegoldásokkal vezeti félre az embereket – fogalmazott az államtitkár. „Az ajánlatok világosak. Tessék választani!” – írta Czepek Gábor. 

(MTI)

Nyitókép: kormány.hu

 

csulak
2026. január 22. 16:36
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Válasz erre
0
0
bagira004
2026. január 22. 02:17
Tisza párt vezetők ne az egész nép nevében tiltakozzanak a kormány támogatás ellen , hanem a Tisza párttagok a vörös báró kommunisták nevében utasítsák el , velük küldessék vissza . Tiszások is a támogatást elfogadják , csak a brüsszeli vörös bárók vennék el. Nép a kormány támogatásnak örül elfogadja .
Válasz erre
3
0
Hejjas_Ivan_Egyenlo_Banasmod_Szakkollegium
2026. január 21. 22:37
tisza atya szerint akinek nincs pénze fűteni az fázzon otthon a hideg szobában áprilisban mindenki eldöntheti, hogy egy energetikai multi vezetésének negyedéves bónusza fontosabb-e neki, vagy a meleg szoba
Válasz erre
3
0
