Rezsistop vs. ellenzék: államtitkár üzent a családok védelmében

Breaking! Orbán Viktor rezsistopot jelentett be januárra
Komoly költséget vállal át a kormány a családoktól.
„Az ajánlatok világosak. Tessék választani!” – írta Czepek Gábor.
Czepek Gábor kifejtette: az ellenzéki pártok nem elég, hogy a múltban minden egyes lehetőséget megragadtak arra, hogy ezt az intézkedést eltöröljék vagy megtörjék; akár önszántukból, akár Brüsszellel karöltve. Folytatják a sormintát, a most bejelentett januári rezsistopot is ütik, holott ennek a célja minden magyar család megóvása a hideg miatti januári többletkiadásoktól – emelte ki.
Ezzel szemben a Tisza és a DK egy tőről fakadó javaslata csak a rezsihatár feletti fogyasztókat érinthetné – hívta fel a figyelmet.
Van egy kormány, amely a múltban bevezette, majd meg is védte a rezsivédelmet, és most megcsinálja a rezsistopot. És van egy párt, a Tisza, amely folyamatosan támadta ezt, és most is félmegoldásokkal vezeti félre az embereket – fogalmazott az államtitkár. „Az ajánlatok világosak. Tessék választani!” – írta Czepek Gábor.
(MTI)
Nyitókép: kormány.hu