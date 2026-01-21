Rezsistop vs. ellenzék: államtitkár üzent a családok védelmében

Van egy kormány, amely a múltban bevezette, majd meg is védte a rezsivédelmet, és most megcsinálja a rezsistopot. És van egy párt, a Tisza, amely folyamatosan támadta ezt, és most is félmegoldásokkal vezeti félre az embereket – fogalmazott az államtitkár. „Az ajánlatok világosak. Tessék választani!” – írta Czepek Gábor.

(MTI)

Nyitókép: kormány.hu