Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

mvm rezsi orbán viktor

Rezsistop: fontos figyelmeztetés, azonnal felfüggesztette a számlák kiküldését az MVM

2026. január 21. 22:16

A kormány átvállalja a családoktól a fűtésnél jelentkező januári többletfogyasztás költségét. Az MVM erről adott ki tájékoztatást.

2026. január 21. 22:16
„Januári rezsistopot jelentett be a Kormány. A rendkívüli hidegre tekintettel megnövekedett januári fűtés többletfogyasztásának költségét a Kormány átvállalja a családoktól. Ezen döntés értelmében 

az MVM azonnal felfüggesztette a számlák kiküldését. 

A további részletek egyelőre még nem ismertek, ezért 

kérjük, hogy várja meg részletes tájékoztatásunkat, abban az esetben is, ha Ön már megkapta aktuális számláját és be is fizette azt, vagy ha a napokban kap már korábban kiállított számlát tőlünk” 

– írta Facebook-oldalán az MVM.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor szerdán bejelentette, a rendkívüli hideg miatt 

a kormány úgy döntött, hogy januári rezsistopot vezetünk be. Ez azt jelenti, hogy a januári fűtésnél jelentkező többletfogyasztást, annak költségét a családoktól a kormány átvállalja”.

 

Nyitókép: MTI/Faludi Imre

zolotarjov-2
2026. január 22. 00:43
Én már nagyon vártam ezt a rezsimstopot, csak kár hogy előbb nem lett bejelentve, mert így nem mertem több fát tenni a tűzre, és a bal lábamat úgy néz ki, amputálni kell. A dér megcsípte a dunyha alatt.
fzx
2026. január 21. 22:42
Ez azért még további részletezést igényel. Egyszerűbb lett volna azt mondani, hogy a januári kvótát megemelik 40%-kal.ami az éves kedvezményes mennyiséget is megemeli. De mit fizetnek a fogyasztók helyett? A tavalyi januárhoz képest a fogyasztásnövekedést? Vagy csak a kvóta feletti rész 750Ft és100Ft közötti árkülönbségét? Ebből így lesz egy kis kavarodás. Honnan számít a fogyasztás túlfogyasztásnak? A havi kvótától, vagy a tavalyi fogyasztástól?
