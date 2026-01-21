Rezsistop: fontos figyelmeztetés, azonnal felfüggesztette a számlák kiküldését az MVM

Breaking! Orbán Viktor rezsistopot jelentett be januárra
Komoly költséget vállal át a kormány a családoktól.
A kormány átvállalja a családoktól a fűtésnél jelentkező januári többletfogyasztás költségét. Az MVM erről adott ki tájékoztatást.
„Januári rezsistopot jelentett be a Kormány. A rendkívüli hidegre tekintettel megnövekedett januári fűtés többletfogyasztásának költségét a Kormány átvállalja a családoktól. Ezen döntés értelmében
az MVM azonnal felfüggesztette a számlák kiküldését.
A további részletek egyelőre még nem ismertek, ezért
kérjük, hogy várja meg részletes tájékoztatásunkat, abban az esetben is, ha Ön már megkapta aktuális számláját és be is fizette azt, vagy ha a napokban kap már korábban kiállított számlát tőlünk”
– írta Facebook-oldalán az MVM.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor szerdán bejelentette, a rendkívüli hideg miatt
a kormány úgy döntött, hogy januári rezsistopot vezetünk be. Ez azt jelenti, hogy a januári fűtésnél jelentkező többletfogyasztást, annak költségét a családoktól a kormány átvállalja”.
Nyitókép: MTI/Faludi Imre