A magyarok döntésétől hangos Oroszország – és Ausztria még csak most lendült bele
Nem támogatják Ursula von der Leyen tervét.
Az európai bizottság bemutatta az 5 éves migrációs stratégiát.
„Ma az európai bizottság (vagyis Ursula von der Leyen és csapata) bemutatta az 5 éves migrációs stratégiát.
Az irat a migrációs paktumon alapul és hangsúlyos eleme szolidaritási mechanizmus.
Na! Figyelem, tiszásoknak most jön a mentő kérdés a kettesért!
Vajon ki az, aki erre a migrációs stratégiára sem tud majd nemet mondani?
Talán az az Orbán Viktor, aki 10 éve harsányan ellenzi ezt az egész őrültséget, és minden büntetést vállalt emiatt,
vagy az a Magyar Péter, akit Ursula von der Leyen nézett ki helytartónak Magyarországra?
Ezt is ajánljuk a témában
Nem támogatják Ursula von der Leyen tervét.
(Mielőtt kiakadnátok, súgok: Peti nem tud nemet mondani Brüsszelben)”
Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP