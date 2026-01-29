Ft
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
magyar péter brüsszelben ursula von der leyen migrációs európai bizottság orbán viktor

Peti nem tud nemet mondani Brüsszelben

2026. január 29. 15:37

Az európai bizottság bemutatta az 5 éves migrációs stratégiát.

2026. január 29. 15:37
Kocsis Máté
Kocsis Máté
Facebook

„Ma az európai bizottság (vagyis Ursula von der Leyen és csapata) bemutatta az 5 éves migrációs stratégiát.

Az irat a migrációs paktumon alapul és hangsúlyos eleme szolidaritási mechanizmus.

Na! Figyelem, tiszásoknak most jön a mentő kérdés a kettesért!
Vajon ki az, aki erre a migrációs stratégiára sem tud majd nemet mondani? 
Talán az az Orbán Viktor, aki 10 éve harsányan ellenzi ezt az egész őrültséget, és minden büntetést vállalt emiatt, 
vagy az a Magyar Péter, akit Ursula von der Leyen nézett ki helytartónak Magyarországra?

(Mielőtt kiakadnátok, súgok: Peti nem tud nemet mondani Brüsszelben)”

Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP

trokadero
2026. január 29. 16:12
Ha ezek akarják gatyába rázni Magyarországot,abból a magyarok nem kérnek.Már csak esztétikai szempontból sem előnyös egy olyan gatyában tartózkodni ,mint amilyet a kis hülye gyerek villantott,az ominózus képen
mlotta
2026. január 29. 16:10
Sajnos Lázár János miatt bukik a Fidesz 2026-ban Magyar Péter hangosbemondókon fogja lejátszani Lázár cigányozós mondatait országszerte „1000 kistelepülésre juttatjuk el hangosbemondón és szórólapokon Lázár János romáknak szóló üzenetét. Segíts te is, hogy mindenki megtudja, mit gondolnak Orbánék a romákról!” – közölte Magyar Péter.
Color
2026. január 29. 15:47
Tiszás agyhalottak szerint ez a Brüsszelből pórázon tartott agresszív hazug pszihopata legyen Magyarország miniszterelnöke! Ugye ezt nem gondoljátok komolyan?!!
