Na! Figyelem, tiszásoknak most jön a mentő kérdés a kettesért!

Vajon ki az, aki erre a migrációs stratégiára sem tud majd nemet mondani?

Talán az az Orbán Viktor, aki 10 éve harsányan ellenzi ezt az egész őrültséget, és minden büntetést vállalt emiatt,

vagy az a Magyar Péter, akit Ursula von der Leyen nézett ki helytartónak Magyarországra?