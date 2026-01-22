Ő egy igazi filosz. Nincs mese. Mi csak bugris bunkók lehetünk mellette.

Korábban is volt már számos megnyilvánulása, amivel a magyarokat sértegette, megalázta.

(...)

Még szerencse, hogy ilyen az öntelt, önimádó, magyargyűlölő figurákat a társadalom nagyobbik fele kiveti magából, ezért került a történelem szemétdombjára Para-Kovács egykori kedvenc pártja, az SZDSZ is, mert pont így vélekedett a magyar emberekről.”

Nyitókép: Facebook