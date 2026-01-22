Ft
01. 22.
csütörtök
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
menczer tamás hvg360 para - kovács imre szdsz

Para-Kovács Imre vérgőzös, aljas támadása borzolja a kedélyeket

2026. január 22. 05:54

Előkerült a hungarofób, Orbán-gyűlölő Para-Kovács Imre is.

2026. január 22. 05:54
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Nagy a baj a baloldalon, ezt most már végérvényesen kijelenthetjük. Már a végső tartalékaikat is bevetik. Előkerült a hungarofób, Orbán-gyűlölő Para-Kovács Imre is.

Idézőjel

Vérgőzös magyargyalázás a Klubrádióban, Para-Kovácsnak elgurult a gyógyszere

Van egy rossz hírem Para-Kovácsnak és hithű elvtársainak: itt bizony ország lett, és nem is akármilyen.

A szélsőséges megmondóembernek a HVG360-ra írt véleménycikke tűpontosan megmutatja, hogy ezek milyen emberek. Lenéznek mindenkit, úgy gondolják, hogy ők, a liberálisok mindenki fölött állnak. Olvassák el ezt a kis idézetet a cikkéből:

»… fontosnak tartom leszögezni, hogy Menczer Tamás minden megszólalása élményszámba megy a hozzám hasonló filoszoknak, lenyűgöző a bátorsága és a határozottsága, amit legfőképp tudatlansága és tájékozatlansága táplál, de egészen biztos vagyok benne, ha az lenne a feladat, hogy páros lábbal törjük szilánkosra valakinek a sípcsontját, labdába se rúgnék mellette.«

Ő egy igazi filosz. Nincs mese. Mi csak bugris bunkók lehetünk mellette. 

Korábban is volt már számos megnyilvánulása, amivel a magyarokat sértegette, megalázta.

(...)

Még szerencse, hogy ilyen az öntelt, önimádó, magyargyűlölő figurákat a társadalom nagyobbik fele kiveti magából, ezért került a történelem szemétdombjára Para-Kovács egykori kedvenc pártja, az SZDSZ is, mert pont így vélekedett a magyar emberekről.” 

Nyitókép: Facebook

 

 

csulak
2026. január 22. 16:31
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Dixtroy
2026. január 22. 16:20
"Dzsámbó Stivin, a híres amerikai filosz és rabrábi kutató írása, szabad fordításban: Modern tájidők, végtelen legelők Győztes birkák, western bárányok Ez mind lapozható bégetés"
csandala
2026. január 22. 16:16
Melyik elvonóból került elő? Ez nem derül ki a cikkből.
Sanyi72
2026. január 22. 15:58
Nézzétek az àpolatlan pofáját! Az összes balos észlény ilyen gusztustalan féreg! Drogos köcsög!
