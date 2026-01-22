Titkolják, de kiderült: ez a Tisza Párt ajánlata
Brüsszel szerepére is fény derült.
Előkerült a hungarofób, Orbán-gyűlölő Para-Kovács Imre is.
„Nagy a baj a baloldalon, ezt most már végérvényesen kijelenthetjük. Már a végső tartalékaikat is bevetik. Előkerült a hungarofób, Orbán-gyűlölő Para-Kovács Imre is.
Kapcsolódó vélemény
Van egy rossz hírem Para-Kovácsnak és hithű elvtársainak: itt bizony ország lett, és nem is akármilyen.
A szélsőséges megmondóembernek a HVG360-ra írt véleménycikke tűpontosan megmutatja, hogy ezek milyen emberek. Lenéznek mindenkit, úgy gondolják, hogy ők, a liberálisok mindenki fölött állnak. Olvassák el ezt a kis idézetet a cikkéből:
»… fontosnak tartom leszögezni, hogy Menczer Tamás minden megszólalása élményszámba megy a hozzám hasonló filoszoknak, lenyűgöző a bátorsága és a határozottsága, amit legfőképp tudatlansága és tájékozatlansága táplál, de egészen biztos vagyok benne, ha az lenne a feladat, hogy páros lábbal törjük szilánkosra valakinek a sípcsontját, labdába se rúgnék mellette.«
Ő egy igazi filosz. Nincs mese. Mi csak bugris bunkók lehetünk mellette.
Korábban is volt már számos megnyilvánulása, amivel a magyarokat sértegette, megalázta.
(...)
Még szerencse, hogy ilyen az öntelt, önimádó, magyargyűlölő figurákat a társadalom nagyobbik fele kiveti magából, ezért került a történelem szemétdombjára Para-Kovács egykori kedvenc pártja, az SZDSZ is, mert pont így vélekedett a magyar emberekről.”
