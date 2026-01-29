Orbán Viktor új szerepkörben: ma postásként találkozhatunk vele (VIDEÓ)

Órákon belül indul a nemzeti petíció – bárki üzenhet Kijevnek és Brüsszelnek
Orbán Viktor a kaposvári háborúellenes gyűlésen elárulta, a petíció kitöltésével három dologra mondhatnak nemet a magyar állampolgárok.
Az első címzett személyesen a miniszterelnöktől kapja meg a Nemzeti Petíciót.
Mint ismert, Orbán Viktor miniszterelnök a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen ismertette a kormány által elindított nemzeti petíció tartalmát, és a nyomtatványt is felmutatta a közönségnek.
Elhangzott, hogy a petíció kitöltésével három dologra mondhatnak nemet a magyar állampolgárok:
A kézbesítés csütörtökön kezdődik – sőt, az első petíciót maga a miniszterelnök viszi házhoz. Erről Orbán Viktor legújabb Facebook-videójában számolt be Németh Balázzsal, a kormánypártok frakciószóvivőjével. A kormányfő a videóban arra buzdított mindenkit,
nyisson ajtót a postásnak, hátha ő lesz az.
