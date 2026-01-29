Ft
01. 29.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
háborúellenes gyűlés nemzeti petíció ukrajna orbán viktor

Orbán Viktor új szerepkörben: ma postásként találkozhatunk vele (VIDEÓ)

2026. január 29. 12:50

Az első címzett személyesen a miniszterelnöktől kapja meg a Nemzeti Petíciót.

2026. január 29. 12:50
null

Mint ismert, Orbán Viktor miniszterelnök a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen ismertette a kormány által elindított nemzeti petíció tartalmát, és a nyomtatványt is felmutatta a közönségnek.

Elhangzott, hogy a petíció kitöltésével három dologra mondhatnak nemet a magyar állampolgárok:

  • Mondjunk nemet az orosz–ukrán háború finanszírozására!
  • Mondjunk nemet Ukrajna tízéves támogatására!
  • Mondjunk nemet arra, hogy a rezsiárak ezek miatt megemelkedjenek!

 

Új szerepkörben a miniszterelnök

A kézbesítés csütörtökön kezdődik – sőt, az első petíciót maga a miniszterelnök viszi házhoz. Erről Orbán Viktor legújabb Facebook-videójában számolt be Németh Balázzsal, a kormánypártok frakciószóvivőjével. A kormányfő a videóban arra buzdított mindenkit,

nyisson ajtót a postásnak, hátha ő lesz az.

Nyitókép forrása: JOHN THYS / AFP

balbako_
2026. január 29. 14:35
mint eddig mindegyiket ezt is kitöltjük és feladjuk. Normális ember, ha a véleményét kérik közügyekben korrekten válaszol.
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. január 29. 14:23
Szánalmas, ahogyan egy szomszédos, megtámadott ország ellen pettingelteti a majmait.
kalmanok
2026. január 29. 14:14
A nyugdíjas áfát mikor utalják vissza az érintetteknek?
dundi-fan3
2026. január 29. 13:56
Illetve azt is megtudhattok ma, hogy a dundi a dankó rádiót hallgatja a kocsiban. Nyilván teljesen függetlenül Lázár öblös cigányozásától...
