Ettől a falra mászik Zelenszkij: Orbán Viktor szombat reggel üzent Kijevnek

Atombomba, mellbe rúgás – így kommentálta Orbán Viktor, hogy Brüsszel befogadta az ukránok 800 milliárd dolláros igényét (VIDEÓ)
„Ez lényegében egy eladósodást jelent” – mondta sajtótájékoztatóján a miniszterelnök.
„Meg kell mutassuk, hogy a magyarokat nem lehet megfenyegetni. Nem olyan fából faragtak minket” – hangsúlyozta a magyar miniszterelnök.
Az ukránok beindultak. Fenyegetőznek és nyíltan beavatkoznak a magyar választásokba – emelte ki Orbán Viktor miniszterelnök legújabb bejegyzésében. Az a cél vezérli őket, hogy pénzt szerezzenek és benyomuljanak az unióba, amint lehet.
A miniszterelnök emlékeztetett, hogy Magyarországnak az Európai Unió tagjaként joga van erre nemet mondani, és a mi nemzeti kormányunk nemet is mond.
Nem akarjuk, hogy a magyar családok pénzét Ukrajnába küldjék, és nem akarjuk, hogy Magyarországot háborúba sodorják. Meg kell mutassuk, hogy a magyarokat nem lehet megfenyegetni. Nem olyan fából faragtak minket. Brüsszel mellett üzenjük meg Kijevnek is: nem fizetünk!
– hangsúlyozta Orbán Viktor.
Mint ismert, Volodimir Zelenszkij durva hangnemű beszédében árulónak és élősködőnek nevezte Orbán Viktort Davosban, amire a magyar kormányfő elegánsan és találóan vágott vissza, egyebek mellett azt írva:
Te egy szorult helyzetben lévő ember vagy, aki negyedik éve nem tud vagy nem akar lezárni egy háborút. Annak ellenére, hogy az Egyesült Államok elnöke ehhez minden segítséget megad.”
Hozzátette:
hiába hízelegsz nekem, továbbra sem tudjuk támogatni a háborús erőfeszítéseidet. (…) Az ukrán emberek természetesen válogatott sértéseid ellenére is számíthatnak rá, hogy folytatni fogjuk országod ellátását elektromos árammal és üzemanyaggal, ahogy az Ukrajnából érkező menekülteket is segíteni fogjuk.”
Az uniós állam- és kormányfők csütörtöki brüsszeli rendkívüli ülésén az EU vezetése befogadta az ukránok 800 milliárd dolláros igényét, de Ukrajna azon kívül igényt tart még egy 700 milliárdos hadikiadásra illetve arra is, hogy 2027-ben csatlakozhasson az Európai Unióhoz.
Ezt is ajánljuk a témában
„Ez lényegében egy eladósodást jelent” – mondta sajtótájékoztatóján a miniszterelnök.
Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán