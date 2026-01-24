Ettől a falra mászik Zelenszkij: Orbán Viktor szombat reggel üzent Kijevnek

Az ukránok beindultak. Fenyegetőznek és nyíltan beavatkoznak a magyar választásokba – emelte ki Orbán Viktor miniszterelnök legújabb bejegyzésében. Az a cél vezérli őket, hogy pénzt szerezzenek és benyomuljanak az unióba, amint lehet.

A miniszterelnök emlékeztetett, hogy Magyarországnak az Európai Unió tagjaként joga van erre nemet mondani, és a mi nemzeti kormányunk nemet is mond.