Ft
Ft
5°C
3°C
Ft
Ft
5°C
3°C
01. 29.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 29.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
szijjártó péter gulyás gergely kormányinfó telex

„Ööö...”: teljes üzemzavar állt be a Telex újságírójánál – Gulyás Gergely egyetlen mondattal rendezte le a helyzetet (VIDEÓ)

2026. január 29. 12:57

A Telex újságírója Szijjártó Péter kijelentéséről próbálta kérdezni Gulyást a kormányinfón.

2026. január 29. 12:57
null

Szijjártó Péter rezsicsökkentéssel és Fidesz győzelemmel kapcsolatos kijelentéséről próbálta kérdezni Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető minisztert a Telex újságírója a kormányinfón.

A kérdés apropóját az a közlemény adta, amelyet nemrég tett közzé a Külgazdasági és Külügyminisztérium, és amely Szijjártó Péter nyilatkozatára hivatkozva azt állította: a rezsicsökkentés megőrzésének feltétele a kormánypárt áprilisi győzelme. Az újságíró a kérdését szó szerint az alábbiak szerint fogalmazta meg:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarország nincs többé egyedül: így akadályozhatják meg az aljas brüsszeli mestertervet

Magyarország nincs többé egyedül: így akadályozhatják meg az aljas brüsszeli mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

„A külügyminisztériumnak éppen most jelent meg egy, egy köz-közleménye, Ööö, Szijjártó Péterre hivatkozva azt írja, hogy a magyar kormánynak meg kell nyernie a választásokat, ööö, ahhoz, hogy, hogy aztán a, ööö rezsi meg legyen, ööö védve. Itt most a-a-a, mmm (...) a kulcsmondat-rész ebből a közleményből az, hogy a magyar kormánynak kell megnyernie a választásokat.”

Az újságíró tehát arra volt kíváncsi, nem tekinthető-e pontatlannak vagy pongyolának az a megfogalmazás, miszerint „a kormánynak” kell megnyernie a választásokat, tekintettel arra, hogy azon pártok indulnak, nem pedig kormányok.

„Ön szerint pongyola megfogalmazás az, hogy a kormánynak kell megnyernie a választásokat, hiszen a választásokon pártok indulnak, nem kormányok?” – hangzott el a kérdés.

Gulyás Gergely válaszában röviden és egyértelműen pontosította a kormányzati álláspontot:

Éppen ezért kell a kormánypártoknak megnyernie a választást”

– fogalmazott a miniszter.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Képernyőfotó/m1/YouTube

Összesen 81 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Lami66
2026. január 29. 14:49
Most öszintén kérdezem. Ha neked van egy vállalkozásod és kell oda egy recepciós, felvennéd ezzel a kommunikációs képességgel ezt az újságírónak hazudott elmezavart?
Válasz erre
2
0
aninom
2026. január 29. 14:48
Én mindig döbbenettel hallgatom, hogy a jó előre felkészült, független-objektív sajtó munkatársai, hogy nem tudják még a saját, előre leírt kérdéseiket se értelmesen tálalni a kormányinfón. Nagyon alacsonyra süllyedt a színvonal.
Válasz erre
3
0
salátás
2026. január 29. 14:41
őőőő izééé hááát jó alaposan belekérdezett, na gondolom geciokosnak hitte magát és azóta se érti
Válasz erre
3
0
nyugalom
2026. január 29. 14:39
Milyen jol kiképzett fazonok!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!