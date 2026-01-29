„Ööö...”: teljes üzemzavar állt be a Telex újságírójánál – Gulyás Gergely egyetlen mondattal rendezte le a helyzetet (VIDEÓ)

Mutatjuk, mennyivel lesz olcsóbb a januári rezsiszámla! (VIDEÓ)
A többletfogyasztás mintegy 50 milliárd forintos többletterhet jelentene a magyar családoknak.
A Telex újságírója Szijjártó Péter kijelentéséről próbálta kérdezni Gulyást a kormányinfón.
Szijjártó Péter rezsicsökkentéssel és Fidesz győzelemmel kapcsolatos kijelentéséről próbálta kérdezni Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető minisztert a Telex újságírója a kormányinfón.
A kérdés apropóját az a közlemény adta, amelyet nemrég tett közzé a Külgazdasági és Külügyminisztérium, és amely Szijjártó Péter nyilatkozatára hivatkozva azt állította: a rezsicsökkentés megőrzésének feltétele a kormánypárt áprilisi győzelme. Az újságíró a kérdését szó szerint az alábbiak szerint fogalmazta meg:
„A külügyminisztériumnak éppen most jelent meg egy, egy köz-közleménye, Ööö, Szijjártó Péterre hivatkozva azt írja, hogy a magyar kormánynak meg kell nyernie a választásokat, ööö, ahhoz, hogy, hogy aztán a, ööö rezsi meg legyen, ööö védve. Itt most a-a-a, mmm (...) a kulcsmondat-rész ebből a közleményből az, hogy a magyar kormánynak kell megnyernie a választásokat.”
Az újságíró tehát arra volt kíváncsi, nem tekinthető-e pontatlannak vagy pongyolának az a megfogalmazás, miszerint „a kormánynak” kell megnyernie a választásokat, tekintettel arra, hogy azon pártok indulnak, nem pedig kormányok.
„Ön szerint pongyola megfogalmazás az, hogy a kormánynak kell megnyernie a választásokat, hiszen a választásokon pártok indulnak, nem kormányok?” – hangzott el a kérdés.
Gulyás Gergely válaszában röviden és egyértelműen pontosította a kormányzati álláspontot:
Éppen ezért kell a kormánypártoknak megnyernie a választást”
– fogalmazott a miniszter.
