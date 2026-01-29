„Ööö...”: teljes üzemzavar állt be a Telex újságírójánál – Gulyás Gergely egyetlen mondattal rendezte le a helyzetet (VIDEÓ)

„A külügyminisztériumnak éppen most jelent meg egy, egy köz-közleménye, Ööö, Szijjártó Péterre hivatkozva azt írja, hogy a magyar kormánynak meg kell nyernie a választásokat, ööö, ahhoz, hogy, hogy aztán a, ööö rezsi meg legyen, ööö védve. Itt most a-a-a, mmm (...) a kulcsmondat-rész ebből a közleményből az, hogy a magyar kormánynak kell megnyernie a választásokat.”

Az újságíró tehát arra volt kíváncsi, nem tekinthető-e pontatlannak vagy pongyolának az a megfogalmazás, miszerint „a kormánynak” kell megnyernie a választásokat, tekintettel arra, hogy azon pártok indulnak, nem pedig kormányok.

„Ön szerint pongyola megfogalmazás az, hogy a kormánynak kell megnyernie a választásokat, hiszen a választásokon pártok indulnak, nem kormányok?” – hangzott el a kérdés.