Nincs okunk a panaszra: az OECD országok közül Magyarországon becsülik meg a legjobban az orvosokat

Ennél durvább kritika nem létezik: még Hegyi Iván is korrektebb a Mediánnál és Török Gábornál
Nem kerteltek a szakértők.
A béremelkedés mértéke is kiemelkedő az elmúlt bő tíz évben.
A nemzetgazdasági átlaghoz mérten Magyarországon a legmagasabbak az orvosi keresetek az OECD-országok között – derül ki a friss OECD Health at a Glance jelentésből.
De nemcsak ebben vagyunk elsők, hanem abban is, hogy 2013 óta Magyarországon nőttek a legnagyobb mértékben az orvosi bérek. Míg 2010-ben hazánkban az orvosok bruttó átlagkeresete 338 ezer forint volt, ez a szám mára megközelíti a 2,2 millió forintot.
Takács Péter egészségügyi államtitkár szerint ez az adat nem meglepő,
„mert a baloldali kormányokat olyannyira nem érdekelte az orvosok anyagi megbecsülése, hogy nemcsak egyszerűen alacsonyan tartották a bérüket, de el is vettek tőlük egy havi bért”.
Hozzáteszi, az eredmények jól mutatják, mi a kormány célja: „magas fizetés és nagy társadalmi megbecsültség az orvosoknak!”
