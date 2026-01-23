Nincs okunk a panaszra: az OECD országok közül Magyarországon becsülik meg a legjobban az orvosokat

A nemzetgazdasági átlaghoz mérten Magyarországon a legmagasabbak az orvosi keresetek az OECD-országok között – derül ki a friss OECD Health at a Glance jelentésből.

De nemcsak ebben vagyunk elsők, hanem abban is, hogy 2013 óta Magyarországon nőttek a legnagyobb mértékben az orvosi bérek. Míg 2010-ben hazánkban az orvosok bruttó átlagkeresete 338 ezer forint volt, ez a szám mára megközelíti a 2,2 millió forintot.