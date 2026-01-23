Ft
Ft
1°C
-3°C
Ft
Ft
1°C
-3°C
01. 23.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 23.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
takács péter oecd health at a glance oecd ország oecd országok orvos magyarország

Nincs okunk a panaszra: az OECD országok közül Magyarországon becsülik meg a legjobban az orvosokat

2026. január 23. 08:02

A béremelkedés mértéke is kiemelkedő az elmúlt bő tíz évben.

2026. január 23. 08:02
null

A nemzetgazdasági átlaghoz mérten Magyarországon a legmagasabbak az orvosi keresetek az OECD-országok között – derül ki a friss OECD Health at a Glance jelentésből.

De nemcsak ebben vagyunk elsők, hanem abban is, hogy 2013 óta Magyarországon nőttek a legnagyobb mértékben az orvosi bérek. Míg 2010-ben hazánkban az orvosok bruttó átlagkeresete 338 ezer forint volt, ez a szám mára megközelíti a 2,2 millió forintot.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Mennyibe kerül egy százalék?” – kellemetlen kérdést kapott a Medián

„Mennyibe kerül egy százalék?” – kellemetlen kérdést kapott a Medián
Tovább a cikkhezchevron

Takács Péter egészségügyi államtitkár szerint ez az adat nem meglepő, 

„mert a baloldali kormányokat olyannyira nem érdekelte az orvosok anyagi megbecsülése, hogy nemcsak egyszerűen alacsonyan tartották a bérüket, de el is vettek tőlük egy havi bért”.

Hozzáteszi, az eredmények jól mutatják, mi a kormány célja: „magas fizetés és nagy társadalmi megbecsültség az orvosoknak!”

Nyitókép: Pixabay

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szemlelo-2
2026. január 23. 10:11
Az állami egészségügyi rendszer sokszor a kiszolgáltatottságról, a fizetős pedig legtöbbször a lenyúlásról szól.
Válasz erre
0
0
salátás
2026. január 23. 09:29
lagal56 2026. január 23. 09:11 • Szerkesztve Friss tapasztalat: Még sem úgy viselkedik a nagy többség! Megjegyzés: Mindig is így volt, csak a mérhetetlen kapzsiságuk - Tisztelet a kivételnek! - felülírt minden emberi prioritást! ---------- sajnos ugyanezt tapasztalom. nőgyógyász ismerősöm nem tudja már hány kiruccanást szervezzen a kiscsaládnak évente, de folyamatosan csak picsog, szerinte neki többet kéne keressen. javaslatomra, hogy költözzön azokba a megjelölt, hűdesokkaltöbbetfizető országokba és éljen jobban mindig én vagyok a hülye. kibaszott irritálóak tudnak lenni gazdagék
Válasz erre
1
0
nem-vagyok-pedofil-tehat-nem-vagyok-fideszes
2026. január 23. 09:25
nyilván, hogy nagyon megbecsüljük az orvosokat, kiváló emberek akik magyarországon dolgoznak, akikkel én találkoztam. lelkiismeretesek. A megbecsültségük nagy része viszont inkább amiatt van, mert a körülmények amikben dolgoznak... Felháboritóan pusztulat korházak vannak magyarországon. Omladozó lepukkant, koszos, mocskos, szutykos, Honvéd korház mellett 2 sarokra persze ott áll a felújitott fidesz székház palota. Látjuk mire megy a pénz.. ez tény.. az orvosokat megbecsüljük bár a kormány a korházakat is megbecsülné, nem leszarná őket.
Válasz erre
0
5
lagal56
•••
2026. január 23. 09:11 Szerkesztve
Friss tapasztalat: Még sem úgy viselkedik a nagy többség! Megjegyzés: Mindig is így volt, csak a mérhetetlen kapzsiságuk - Tisztelet a kivételnek! - felülírt minden emberi prioritást! Sajnos az utóbbi időkben - hiába a hatalmas állami fizetés emelésnek - nem változott e téren semmi! Továbbra is kihasználják az állami rendszer által biztosított eszközöket, leginkább ők tehetnek a hosszú várólistákról, a kiszolgáló személyzet egy része rendkívül arrogánsan viselkedik, maradt az uram/bátyám módi! ...és ki tehet erről? Hát nem a kormányzat! Hanem az orvos egyetemek sok-sok évtizedek/századokban kialakult kapitális oktatási módszere, alias: mi Istent is tudunk játszani, hiszen a beteg ki van szolgáltatva nekünk! ALAPELV: Akinek nem tetszik, mehet a túlvilágra! Hát ma is így állunk! Még egyszer hangsúlyozom: TISZTELETEM A KIVÉTELNEK, AZ ELKÖTELEZETT GYÓGYÍTÓKNAK!!!!!!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!