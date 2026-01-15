Ft
Ft
0°C
-1°C
Ft
Ft
0°C
-1°C
01. 15.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 15.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
medián Demokratikus Koalíció (DK) hann endre molnár csaba atv magyar

Nincs mese, ez már háború: az ATV-n nyílt új fejezet a Medián és a DK csatájában

2026. január 15. 16:00

Hann Endre bement az ATV-be és elmondta: a Medián sokféle módszerrel méri a magyar választói magatartást és a közhangulatot.

2026. január 15. 16:00
null

Bő egy napja marakodik egymással a Demokratikus Koalíció és a Medián, miután a kutatóintézet kedden kihozta legfrissebb felmérést, amiben Dobrevéket csupán egy százalékra mérték

Ezt is ajánljuk a témában

Molnár Csaba, a DK EP-képviselője közösségi oldalán azt írta, hogy „tavaly két személyes találkozón is azt kérte a cég a DK-tól, hogy rendeljünk tőlük sokmillió forintért felméréseket”. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont
Tovább a cikkhezchevron

Mi világossá tettük, hogy bármennyire is kérik, a DK erre nem hajlandó. Meg is érkezett a válasz: egyszázalékos DK-t próbál elhitetni az országgal ez a pénzéhes kamuizé.

– írta Molnár. 

Ezt is ajánljuk a témában

Éles vita a DK eredményéről

Hann Endre nem volt rest válaszolni, bement az ATV-be és elmondta, a mostani eset nem más, mint „egy kétségbeesés határán lévő párt, mert hónapok óta nagyon gyenge, alacsony számokat kap – minden komolyan vehető kutatásban nagyon visszaesett a DK támogatottsága.”

Az 1 százalék lélektanilag nagyon kellemetlen, ugyanakkor statisztikai szempontból nem tekinthető akkora különbségnek a többi intézet 2-3 százalékos eredményeihez képest”

– tette hozzá.

Hann szerint a Medián sokféle módszerrel méri a magyar választói magatartást és a közhangulatot, megkérdezik például, hogy milyen valószínűséggel szavazna valaki bizonyos pártokra, illetve, hogy a válaszadó magát baloldalinak, jobboldalinak vagy középen állónak tekinti-e.

Én inkább elégedett lennék a DK helyében, hogy egyáltalán vannak ilyen kimutatások, hogy a magyar választóknak mintegy negyed része nem zárná ki, hogy adott esetben a DK-ra szavazzon, és vagy baloldalinak tartja magát”

– emelte ki. 

Nyitókép: Képernyőmentés

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zrx8
•••
2026. január 15. 16:17 Szerkesztve
"a Medián sokféle módszerrel méri a magyar választói magatartást és a közhangulatot" A Medián és a többi hitsorsos cég tulajdonképpen abból élnek, hogy rányomják a kóserpecsétüket és a nevüket a megrendelő által elvárt eredményre. Easy money. Azért azt élvezem, ahogy a déká-hóhért akasztják :D
Válasz erre
0
0
johannluipigus
2026. január 15. 16:05
Valóban kevésnek tűnik az 1 %, de a dögkutasok átáramlása a tiszarba már 2024. tavaszán elkezdődött és azóta is tart.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!