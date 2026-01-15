Nincs mese, ez már háború: az ATV-n nyílt új fejezet a Medián és a DK csatájában

„Nyugodtan perelj be, Bandi, azt szoktad csinálni” – nekiesett a vérig sértett DK Hann Endre kutatócégének
Pénzéhes kamuizéként hivatkozott a Mediánra a felbőszült baloldali politikus.
Hann Endre bement az ATV-be és elmondta: a Medián sokféle módszerrel méri a magyar választói magatartást és a közhangulatot.
Bő egy napja marakodik egymással a Demokratikus Koalíció és a Medián, miután a kutatóintézet kedden kihozta legfrissebb felmérést, amiben Dobrevéket csupán egy százalékra mérték.
Molnár Csaba, a DK EP-képviselője közösségi oldalán azt írta, hogy „tavaly két személyes találkozón is azt kérte a cég a DK-tól, hogy rendeljünk tőlük sokmillió forintért felméréseket”.
Mi világossá tettük, hogy bármennyire is kérik, a DK erre nem hajlandó. Meg is érkezett a válasz: egyszázalékos DK-t próbál elhitetni az országgal ez a pénzéhes kamuizé.
– írta Molnár.
Hann Endre nem volt rest válaszolni, bement az ATV-be és elmondta, a mostani eset nem más, mint „egy kétségbeesés határán lévő párt, mert hónapok óta nagyon gyenge, alacsony számokat kap – minden komolyan vehető kutatásban nagyon visszaesett a DK támogatottsága.”
Az 1 százalék lélektanilag nagyon kellemetlen, ugyanakkor statisztikai szempontból nem tekinthető akkora különbségnek a többi intézet 2-3 százalékos eredményeihez képest”
– tette hozzá.
Hann szerint a Medián sokféle módszerrel méri a magyar választói magatartást és a közhangulatot, megkérdezik például, hogy milyen valószínűséggel szavazna valaki bizonyos pártokra, illetve, hogy a válaszadó magát baloldalinak, jobboldalinak vagy középen állónak tekinti-e.
Én inkább elégedett lennék a DK helyében, hogy egyáltalán vannak ilyen kimutatások, hogy a magyar választóknak mintegy negyed része nem zárná ki, hogy adott esetben a DK-ra szavazzon, és vagy baloldalinak tartja magát”
– emelte ki.
