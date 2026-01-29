Ft
01. 29.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
ursula von der leyen felmérés brüsszel szlovákia orosz gáz magyarország szuverenitás századvég tagállamok

Nem erre számítottak Ursula von der Leyenék – ítéletet mondtak az európaiak az orosz gáz és olaj kitiltásáról

2026. január 29. 08:09

Mindössze három olyan tagállam van, amelyben abszolút többség támogatja Brüsszel tervét.

2026. január 29. 08:09
null

Az orosz gáz- és olajtilalomra vonatkozó brüsszeli rendelet nemcsak az EU jogszabályait és a tagállamok szuverenitását sérti, de ellentétes az európaiak elvárásával a Századvég felmérése szerint. 

A friss kutatás alapján 

az uniós polgárok relatív többsége nem támogatja a teljes embargót. Magyarországon az elutasítók aránya 62 százalék.

Közleményükben emlékeztettek, hogy bár Magyarország és Szlovákia ellene szavazott, az Európai Bizottság elfogadtatta a tagállamokkal azt a rendelettervezetet, amely a következő időszakban teljesen kivezetné az orosz energiahordozókat az EU-ból. A döntés azonban több aggályt is felvet. Egyrészt, a tiltás egy szankció, Brüsszel azt kereskedelempolitikai intézkedésként terjesztette elő, mert míg előbbihez a tagállamok egyhangú támogatása lett volna szükséges, utóbbihoz elegendő volt a minősített többség is. Ezzel azonban a Bizottság jogszerűtlenül járt el.

Másrészt, 

az energia- és beszerzési mix kialakítása tagállami hatáskör, amelyet a tilalom korlátoz, így az embargó súlyosan sérti az országok szuverenitását is

 – hívták fel a figyelmet.

Végül, a Bizottság a rendelettervezet kidolgozása előtt a versenyképesség helyreállítására kapott mandátumot a tagállamoktól. Egy beszállítói kör kizárása azonban mesterségesen szűkíti az energiapiaci kínálatot, ami felfelé hajtja az árakat, visszaveti az ellátásbiztonságot, így rontja a versenyképességet, azaz ellentétes az eredeti mandátummal – ismertették.

A Századvég kommünikéjében végül arra is kitért, hogy Brüsszel energiatilalma azonban nemcsak a jogszabályokkal és a tagállamok szuverenitásával ütközik, de az európaiak elvárásaival is. 

A Századvég Európa Projekt-kutatásának új eredményei ugyanis rámutatnak, hogy az uniós polgárok relatív többsége – 45 százaléka – nem ért egyet a teljes embargóval. A tagállamok kétharmadában legalább a relatív többség elutasítja az intézkedést és mindössze három olyan uniós ország van – Lengyelország, Litvánia és Észtország – amelyben az abszolút többség támogatja a brüsszeli intézkedést – derült ki az összegzésből.

Nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

