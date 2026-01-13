Ft
ónos szitálás magyar meteorológiai szolgáltató időjárás

Nem dőlhetünk hátra! Szerdára is kiadta a figyelmeztetést a meteorológiai szolgáltató

2026. január 13. 17:02

Ónos szitálás is előfordulhat.

2026. január 13. 17:02
null

„Az ország jelentős részén kritériumok szerinti veszélyes időjárási jelenség nem valószínű. Szerda este az északkeleti, főként határhoz közeli területeken gyengébb (jellemzően néhány tized mm) ónos eső hullhat” – írta weboldalán elérhető figyelmeztető előrejelzésében a Magyar Meteorológiai Szolgáltató.

Hozzátették: „Szerda hajnalban az északkeleti országrészben kisebb körzetekben -15 fok köré csökkenhet a hőmérséklet. A Dunántúlon helyenként zúzmarás köd képződhet az éjszaka folyamán. A ködös, rétegfelhős területeken ónos szitálás előfordulhat.”

Nyitókép: illusztráció: (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)
 

 

