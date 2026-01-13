Nem dőlhetünk hátra! Szerdára is kiadta a figyelmeztetést a meteorológiai szolgáltató

Újra itt a vadnyugat: így befolyásolhatja a magyar választásokat Donald Trump döntése
A világ egy új korszakba lépett. Donald Trump új politikája Európát is érinti, ami az áprilisi választásokra is kihat.
Ónos szitálás is előfordulhat.
„Az ország jelentős részén kritériumok szerinti veszélyes időjárási jelenség nem valószínű. Szerda este az északkeleti, főként határhoz közeli területeken gyengébb (jellemzően néhány tized mm) ónos eső hullhat” – írta weboldalán elérhető figyelmeztető előrejelzésében a Magyar Meteorológiai Szolgáltató.
Hozzátették: „Szerda hajnalban az északkeleti országrészben kisebb körzetekben -15 fok köré csökkenhet a hőmérséklet. A Dunántúlon helyenként zúzmarás köd képződhet az éjszaka folyamán. A ködös, rétegfelhős területeken ónos szitálás előfordulhat.”
