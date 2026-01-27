Ft
holokauszt emlékközpont zima andrás emléknap holokauszt

Nem csak a zsidó áldozatokra emlékezünk a holokauszt emléknapján

2026. január 27. 17:20

A Holokauszt Emlékközpont fontos szerepet vállal a kollektív emlékezet formálásában.

2026. január 27. 17:20
null

Az ENSZ közgyűlése 2005. november 1-jei határozata január 27-ét a holokauszt nemzetközi emléknapjává nyilvánította. Ezen a napon szabadult fel ugyanis 1945-ben az auschwitzi haláltábor. 

„Az emléknapok a lényeges társadalmi kérdésekre irányítják rá a figyelmet: az emlékezés és a szocializáció kiemelt fontosságú a holokauszt nemzetközi emléknapján is” – emelte ki a Mandiner megkeresésére Zima András. A Holokauszt Emlékközpont igazgatója arra emlékeztetett, 

a veszteség a magyar társadalom egészének vesztesége. 

A központ egyik fontos küldetése, hogy emlékhelyet nyújtson azon áldozatoknak, akik a holokauszt során hunytak el. 

Az emlékezés ugyanis helyhez kötött, a 20. század során pedig emberek sokaságának vált bizonytalanná vagy hiányzott a végső nyughelye. A közgondolkodásban az áldozatokról általában zsidóként beszélnek, ez azonban sokkal árnyaltabb: a vallástörvényileg zsidónak számítók mellett, sok olyan keresztény vagy felekezet nélküli személy is található, aki csupán a faji törvény alapján minősült zsidónak. Az áldozatok között természetesen meg kell említeni a több ezer romát is

– fogalmazott Zima András. A Holokauszt Emlékközpont szerepével kapcsolatban azt emelte ki, hogy fontosnak tartják a személyes tapasztalatot. A látogatók a saját megélt dolgaikhoz, közösségi emlékezetükhöz illesztve tudják értelmezni mások emlékeit. Az időszaki tematikus kiállításokon az életet, az együttélés konkrét témáit, változó közösségeit és emberi viszonylatait mutatja be, míg a beszélgetéseink életszerűvé, emberközelivé teszik a diákoknak a veszteségeket.

Az emlékezet a belenevelődéshöz kötött. Ennek során azoknak a közösségeknek az emlékeiből tevődik össze a közösségi emlékezetünk, akikkel találkozunk. A holokauszt emlékezete rengeteg fájdalmat, törést, veszteséget őriz. Az empátiával rendelkező egyén kapcsolódni tud ezekhez. A holokauszt egyedi, de vannak hasonló vonásai más közösségi tragédiákkal 

– jelezte a Holokauszt Emlékközpont igazgatója. Arra is felhívta a figyelmet, „mindez önmagában viszont nem fog gyökeres változást hozni, ahhoz a másik közösség megismerése kell és a hasonló emberi és kulturális vonások felfedezése, az egykori együtt élő közösségek tágabb társadalmi keretekbe helyezése. A holokauszt előtti világ igen sokféle volt, számos közösség alkotta az átalakuló társadalmat. A ma világából nehezen érthető meg, ezt kulturálisan hozzáférhetővé kell tenni, le kell fordítani” – zárta a Mandinernek gondolatait Zima András.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

 

billysparks
2026. január 27. 19:01
Csak a holokausztra emlékezünk minden nap minden órájának minden percében.
Tapeino
2026. január 27. 18:22
Hagyjuk ezt, öcsém! Mindenkinek van múltja! (Csintalan kommunista Sándor)
apro_marosan_petergabor
2026. január 27. 18:12
- Emlékezzünk a Tito partizánjai által legyilkolt 40.000 magyarra a Vajdaságban - Avram Jancu magyar népirtására, áldozataira (ezrek) Erdélyben a szabadságharc idején - Rákosi és a többi kommunista 2000 legyilkolt magyarjára - Kádár sok száz áldozatára - a törökök által elhurcolt, szüleitől, szülőföldjétől megfosztott, sok-sok ezer magyar gyerekre - s a törökök által legyilkolt 1.500.000 örményre
Gubbio
2026. január 27. 18:06 Szerkesztve
Mintha csak tegnap emlékeztünk volna róla. Vagy emlékeztettek volna rá... Milyen gyorsan eltelt egy év!
