Nem csak a zsidó áldozatokra emlékezünk a holokauszt emléknapján

Az ENSZ közgyűlése 2005. november 1-jei határozata január 27-ét a holokauszt nemzetközi emléknapjává nyilvánította. Ezen a napon szabadult fel ugyanis 1945-ben az auschwitzi haláltábor.

„Az emléknapok a lényeges társadalmi kérdésekre irányítják rá a figyelmet: az emlékezés és a szocializáció kiemelt fontosságú a holokauszt nemzetközi emléknapján is” – emelte ki a Mandiner megkeresésére Zima András. A Holokauszt Emlékközpont igazgatója arra emlékeztetett,