Napnál világosabb: a baloldali erők állhatnak Vona Gábor és a kutyák Magyar Péter javára történő visszalépése mögött

az LMP, a Gattyán György vezette Megoldás Mozgalom mellett a Második Reformkor (2RK) is visszavonulót fújt, a Kétfarkú Kutya Párt pedig egy kétértelmű videóban számolt be

arról, hogy nem indul a „2026-os téli olimpián.”

„Szerintem ahhoz, hogy valaki egy országot vezessen, a nulladik lépés az, hogy a saját egóját tudja kezelni – fogalmazott Vona Gábor, aki szerint aki egy egész országot akar vezetni, ráadásul Magyarországot, egy ilyen lelki sérült országot, nem lehet maga is lelki sérült. Tehát egy olyan ember, aki a saját lelkét nem tette rendbe, az országot tönkre fogja tenni” – érvelt Vona, aki másnap mégis azt közölte, hogy pártja visszalép a Tisza-elnök javára.

A Kutya Párt döntése azért lehet meglepő, írják, mert a felmérések szerint volna esélyük bejutni az Országgyűlésbe, ami előrelépés lenne a pártnak, ők mégis a Tiszának adják a szavazataikat, noha