Napnál világosabb: a baloldali erők állhatnak Vona Gábor és a kutyák Magyar Péter javára történő visszalépése mögött

A volt miniszterelnök-jelölt vitte be a gyomrost Magyar Péternek: Ha hatalomra jutna, tönkre tenné Magyarországot (VIDEÓ)
Vona Gábor lesújtó véleményt fogalmazott meg a Tisza Párt elnökéről.
Zila János szerint ellentmondásos, hogy Vona lelki sérült, alkalmatlan embernek nevezi Magyart, másnap pedig visszalép.
Zila János, az Alapjogokért Központ munkatársa a Magyar Nemzetnek úgy nyilatkozott, hogy a baloldal mögött álló erők minden követ megmozgatnak, és egyre növelik a nyomást azokon a szervezeteken, amelyek még visszaléptethetők a Tisza javára. Zila ezt annak kapcsán mondta, hogy több párt is visszavonulót fújt a választások előtt pár hónappal. Szerinte az, hogy Vona Gábor egyik nap egoistának és lelkileg sérül embernek nevezi Magyar Pétert, majd másnap visszalép a javára, kimondottan kontraproduktívvá teszi a történteket.
„A baloldal mögött álló erők már 2024 nyara óta
azon fáradoznak, hogy letisztítsák a pályát a Tisza Párt elől, és minden energiájukat arra koncentrálják, hogy Magyar Péteréket juttassák hatalomhoz”
– fogalmazott a lapunak az Alapjogokért Központ elemzője. Mint kiderült, pár nap leforgása alatt négy párt is bejelentette: előzetes terveikkel szemben nem indulnak az áprilisi országgyűlési választáson. Mint ismeretes,
az LMP, a Gattyán György vezette Megoldás Mozgalom mellett a Második Reformkor (2RK) is visszavonulót fújt, a Kétfarkú Kutya Párt pedig egy kétértelmű videóban számolt be
arról, hogy nem indul a „2026-os téli olimpián.”
„Szerintem ahhoz, hogy valaki egy országot vezessen, a nulladik lépés az, hogy a saját egóját tudja kezelni – fogalmazott Vona Gábor, aki szerint aki egy egész országot akar vezetni, ráadásul Magyarországot, egy ilyen lelki sérült országot, nem lehet maga is lelki sérült. Tehát egy olyan ember, aki a saját lelkét nem tette rendbe, az országot tönkre fogja tenni” – érvelt Vona, aki másnap mégis azt közölte, hogy pártja visszalép a Tisza-elnök javára.
A Kutya Párt döntése azért lehet meglepő, írják, mert a felmérések szerint volna esélyük bejutni az Országgyűlésbe, ami előrelépés lenne a pártnak, ők mégis a Tiszának adják a szavazataikat, noha
semmi garancia nincs arra, hogy a kutyapártos szavazók majd Magyar Péterre húzzák be az ikszet, miként Vona támogatói sem feltétlen a Tisza felé hajlanak”.
Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője úgy látja, a baloldali törekvéseket mutatja „a valóságtól nagyon távol eső közvélemény-kutatási adatok következetes közlése is, amellyel azt akarják elérni, hogy minden ellenzéki szavazót a Tiszához tereljenek.”
Ezt is ajánljuk a témában
Vona Gábor lesújtó véleményt fogalmazott meg a Tisza Párt elnökéről.
„A guruló dollárok botrányában központi szerepet betöltő, erős külső összeköttetésekkel rendelkező
Momentum már tavaly júniusban jelezte visszalépését, és láthatóan minden anyagi és egyéb erőforrását a Magyar Péter melletti kampányra költi”
– mondta Zila János.
Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád