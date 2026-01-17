Megérkeztek a legfrissebb számok: így vélekednek a magyarok Ukrajna támogatásáról

Az elemző úgy látja, ez a növekedés annak tudható be, hogy egyre jobban látszik, mivel járna Ukrajna uniós csatlakozása, nemcsak a teljes európai, hanem a magyar gazdaságra nézve is. Továbbá felhívta a figyelmet, hogy Ukrajna jelentős mezőgazdasági területekkel rendelkező ország, és az ukrán gabona, illetve mezőgazdasági termék export azokra az országokra jelentene elsődleges veszélyt, ahol jelentős mezőgazdasági termelés van. Ilyen Magyarország, de Franciaország és Lengyelország is ide sorolható.

A kutatással kapcsolatban elmondta, hogy az reprezentatív, a Tisza párt korábbi szavazásáról pedig – ahol 58 százalék voksolt Ukrajna uniós csatlakozása mellett – úgy vélekedett, az ellenzéki párt támogatóinak megosztottságát tükrözi a kérdésben.

Hangsúlyozta, az Európai Unió mindenáron megpróbálná „beerőszakolni” Ukrajnát az unióba – legújabban már 2027-es céldátumokat is hallani –, ezzel szemben Magyarországon van egy kormányzat, amely azt mondja, a nemzeti érdek ellentétes Ukrajna uniós csatlakozásával .

Hozzátette: van Magyarországon egy hatalomra törekvő ellenzéki párt, amely másként látja ezt, és választóinak többsége kiáll Ukrajna uniós csatlakozása mellett. Míg az egyik oldalon egy szuverén vélemény áll, addig a Tisza Párt az Európai Néppárt tagja, amelynek alapvetései közül az egyik a „pro Ukraine”, azaz