Ft
Ft
1°C
0°C
Ft
Ft
1°C
0°C
01. 17.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 17.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
nézőpont intézet tisza párt európai unió magyarország orosz-ukrán háború kijev ország ukrajna

Megérkeztek a legfrissebb számok: így vélekednek a magyarok Ukrajna támogatásáról

2026. január 17. 09:31

Ahogy tisztul a kép, még kevesebben támogatják Ukrajna EU-csatlakozását, mint eddig.

2026. január 17. 09:31
null

A magyarok elsöprő többsége elutasítja Ukrajna uniós csatlakozását, és Ukrajna katonai támogatásának elutasítottsága is bőven kétharmad feletti – számolt be a Nézőpont Intézet és a közmédia együttműködése alapján készült kutatás eredményeiről Erdélyi Rezső Krisztián elemző szombat reggel az M1 műsorában.

A szakértő elmondta, az Európai Unió erős álláspontot visel Ukrajna katonai támogatása és uniós felvétele kapcsán, ám Kijev túlzott felfegyverezése nem segíti elő a békét és a tűzszünetet, hanem az eszkaláció irányába terel. Emellett Ukrajna uniós felvétele az egyébként sem túl versenyképes és gazdaságilag nem túl jól álló Európai Unió „koporsójába lenne egy újabb szög” – állapította meg, és hozztette, a magyarok ezt világosan látják, ahogy más európai országokban is az emberek, csak a tagállamok többségében a politikai elit nemcsak a saját polgárai véleményével ellentétesen cselekszik, hanem a kontinens érdekével is szembemegy.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán-ellenes puccs készül: a titkos szálak Brüsszelig vezetnek – itt az új Mesterterv

Orbán-ellenes puccs készül: a titkos szálak Brüsszelig vezetnek – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

 Erdélyi azt is elmondta, az európai gazdaságot kevés nagyobb csapás érhetné, mint egy ukrán uniós csatlakozás. A kutatás eredményeit ismertetve közölte: 

már egy korábbi, 2025 áprilisi felmérésben is a többség inkább negatívan ítélte meg Ukrajna uniós csatlakozását (62 százalék), az elmúlt időszakban pedig 67 százalékra nőtt az arány.

Az elemző úgy látja, ez a növekedés annak tudható be, hogy egyre jobban látszik, mivel járna Ukrajna uniós csatlakozása, nemcsak a teljes európai, hanem a magyar gazdaságra nézve is. Továbbá felhívta a figyelmet, hogy Ukrajna jelentős mezőgazdasági területekkel rendelkező ország, és az ukrán gabona, illetve mezőgazdasági termék export azokra az országokra jelentene elsődleges veszélyt, ahol jelentős mezőgazdasági termelés van. Ilyen Magyarország, de Franciaország és Lengyelország is ide sorolható.

A kutatással kapcsolatban elmondta, hogy az reprezentatív, a Tisza párt korábbi szavazásáról pedig – ahol 58 százalék voksolt Ukrajna uniós csatlakozása mellett – úgy vélekedett, az ellenzéki párt támogatóinak megosztottságát tükrözi a kérdésben.

Hangsúlyozta, az Európai Unió mindenáron megpróbálná „beerőszakolni” Ukrajnát az unióba – legújabban már 2027-es céldátumokat is hallani –, ezzel szemben Magyarországon van egy kormányzat, amely azt mondja, a nemzeti érdek ellentétes Ukrajna uniós csatlakozásával .

Hozzátette: van Magyarországon egy hatalomra törekvő ellenzéki párt, amely másként látja ezt, és választóinak többsége kiáll Ukrajna uniós csatlakozása mellett. Míg az egyik oldalon egy szuverén vélemény áll, addig a Tisza Párt az Európai Néppárt tagja, amelynek alapvetései közül az egyik a „pro Ukraine”, azaz

 a Néppárt tagjainak „hivatalból” támogatnia kell Ukrajna csatlakozását az unióhoz, és „nem szabad, nem illik kérdéseket feltenni a tekintetben, hogy ez mivel járna” 

– jelezte Erdélyi Rezső Krisztián. Az elemző szerint miközben a Tisza Párt politikusai Magyarországon azt hangoztatják, hogy nem támogatják Ukrajna csatlakozását, az uniós szavazásokon vagy megszavazzák az előterjesztéseket, vagy nem mennek be az ülésterembe és nem nyomnak gombot.

Az elemző továbbá beszámolt arról is, hogy a kutatás eredményei alapján 

Ukrajna katonai támogatását a válaszadók 69 százaléka elutasítja, ami még az uniós csatlakozás elutasításánál is magasabb.

Szerinte ez azért fontos, mert míg az ukrán uniós csatlakozás gazdasági krízist, addig az ország katonai támogatása a háború meghosszabbítását jelentené. A nyugat-európai politikai vezetők közül sokan kiállnak a katonai támogatás és annak fokozása mellett, de az európai haderők nincsenek abban a helyzetben, hogy más országok katonai potenciálját támogassák.

(MTI)

Nyitókép: Maxym Marusenko / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
madre79
2026. január 17. 12:55
Élősködők! A bűnözés a lételemük!
Válasz erre
0
0
survivor
2026. január 17. 12:16
zsoltkom Akarsz háborút ?
Válasz erre
0
0
survivor
2026. január 17. 12:15
zsoltkom Szar lehet a FIDES ha 5x került kormanyra
Válasz erre
1
0
survivor
2026. január 17. 12:12
No Ukraine! No WAR ! No EU !
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!