Már látni a fényt az alagút végén: még csikorog a fagy, de pár nap és fellélegezhetünk

A rendkívüli hideg miatt január 15-e óta összesen 4901 köbméter tűzifát biztosított az állam azon rászorulóknak, akiknek nem volt már mivel fűteniük, ebből 1598 köbméter közvetlenül a rászorulókhoz, 3303 pedig az önkormányzatokhoz került – közölte az operatív törzs szerdán az MTI-vel. A meteorológiai előrejelzések szerint enyhül az időjárás, csütörtök hajnalban ugyanakkor még mínusz 13 fok lehet.

Kazincbarcikán helyreállt a távhőszolgáltatás, a tűzifa kiszállítása folyamatos.

