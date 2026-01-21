Már látni a fényt az alagút végén: még csikorog a fagy, de pár nap és fellélegezhetünk

Ez a Tisza trükkje: a DK megsemmisítésével érné utol a Fideszt
A rendkívüli hideg miatt január 15-e óta összesen 4901 köbméter tűzifát biztosított az állam azon rászorulóknak, akiknek nem volt már mivel fűteniük, ebből 1598 köbméter közvetlenül a rászorulókhoz, 3303 pedig az önkormányzatokhoz került – közölte az operatív törzs szerdán az MTI-vel. A meteorológiai előrejelzések szerint enyhül az időjárás, csütörtök hajnalban ugyanakkor még mínusz 13 fok lehet.
Kazincbarcikán helyreállt a távhőszolgáltatás, a tűzifa kiszállítása folyamatos.
A kedden kiszállított 2054 köbméter tűzifából 566 köbmétert közvetlenül a rászorulókhoz, 1488 köbmétert pedig az arra igényt bejelentő települési, illetve nemzetiségi önkormányzatokhoz juttattak el, amelyek továbbítják a rászorulókhoz. A közlemény hivatkozik a meteorológiai előrejelzésre, amely szerint éjszaka északkeleten még mínusz 13 Celsius-fok lehet, egyébként enyhül az idő,
Kiemelték, hogy Kazincbarcikán szerda hajnali fél ötre mindenhol helyreállt a távhőszolgáltatás, kedden a sérült vezetékrész kiszakaszolásával a szolgáltató folyamatosan csökkentette a fűtés és meleg víz nélkül maradó fogyasztók számát. Hozzátették, hogy szerda hajnali háromnegyed kettőre már csak 512 fogyasztónál nem volt szolgáltatás.
Hétfő délután felmérték az ott lakók helyzetét: 39 lakásban az önkormányzat által biztosított kiegészítő fűtőtesttel fűtöttek, 9 ember kért átmeneti elhelyezést, végül mind a 9 érintett rokonokhoz ment, senki nem igényelte az önkormányzat által felajánlott lakást.
A közlemény alapján téli időjárással kapcsolatban 14 tűzoltói beavatkozásra volt szükség: közlekedési balesetek, épületek tetejéről lehulló jég és hó, illetve kidőlt fák miatt. A rendőrséget 152 közlekedési balesethez riasztották, 2 halálos baleset történt, 17 személyi sérüléssel járt. A rendőrök a polgárőrséggel és honvédséggel közösen 2155 elszigetelten, egyedül élő ember hogylétéről győződtek meg, 76 esetben nyújtottak számukra segítséget, 817 esetben tó és folyópartokon ellenőrizték a jégen tartózkodás szabályainak betartását, 10 embert kellett figyelmeztetniük - sorolták, hozzátéve, hogy a mentőszolgálat 3933 esethez vonult kedden.
Hétfőn 33 településen és egy budapesti kerületben összesen 8909 fogyasztónál akadozott az áramellátás, a szolgáltatás helyreállítása mindenhol rövid időn belül megtörtént, jelenleg Cigándon és Tiszacsermelyen van áramkimaradás 1142 fogyasztónál. Az ivóvízellátás kedden 20 településen összesen 2733 fogyasztónál akadozott, a hibaelhárítás jelenleg Tiszaszőlősön 6 fogyasztási helyen van folyamatban. A kórházakban a betegellátás folyamatos és zavartalan: a betegforgalom a megszokotthoz képest 20 százalékkal emelkedett, műtétek elhalasztására sehol nem volt szükség. A közúthálózaton rendkívüli esemény nem történt, a hókotráson és síkosságmentesítésen 198 munkagép dolgozott kedden, a síkosságmentesítéshez 61 007 tonna útszóró só és 2 459 680 liter kalcium-klorid oldat áll rendelkezésre.
A HungaroMET előrejelzése szerint a (zúzmarás) köd és a rétegfelhőzet kiterjedése éjjel ismét növekszik, de elsősorban az északi, északkeleti, valamint a dél-dunántúli tájakon maradhatnak tartósan derült körzetek. Szerdán a rétegfelhőzet csökkenése mellett dél felől egyre több magasszintű felhőzet érkezik fölénk, mely késő délutántól meg is vastagszik. Legfeljebb a tartósan borult, ködös területeken fordulhat elő jelentéktelen hószállingózás, esetleg ónos szitálás.
Az Észak-Dunántúlon néhol élénk lökések kísérhetik a délkeleti szelet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -15 és -7 fok között alakul, a derült, szélcsendes északkeleti helyeken mérhetünk ez alatti értékeket is. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán -7 és +2 fok között várható.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás