Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 22.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 22.
csütörtök
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
rezsicsökkentés energia orbán viktor

„Magyarország újabb példátlan bravúrt hajt végre" – Orbán Viktor megvédte a rezsistopot

2026. január 22. 08:24

„Veszélyes világban élünk, ezért a biztonság a legfontosabb."

2026. január 22. 08:24
null

Magyarország újabb példátlan bravúrt hajt végre. Kisegítjük a családokat a szélsőséges, hideg időjárás okozta nyomasztó gazdasági teher alól – közölte a miniszterelnök legújabb Facebook-posztjában. 

Orbán Viktor leszögezte, hogy a hideg miatti jelentős januári többlet gázfogyasztás költségeit átvállalja a kormány, így az ehavi rezsiszámlák nem lesznek magasabbak a decemberieknél. Ugyanígy járnak el a a távhő esetében is, és továbbra is biztosítják a szociális tűzifát a rászorulók számára. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kiderült: ezért mérik a közvélemény-kutatók a Tisza magabiztos vezetését

Kiderült: ezért mérik a közvélemény-kutatók a Tisza magabiztos vezetését
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

„Veszélyes világban élünk, ezért a biztonság a legfontosabb. 

Biztonság a nemzetközi politikában, biztonság Magyarországon, biztonság a munkahelyen és biztonság otthon. Biztonság nélkül nincs fejlődés és nem érhetjük el céljainkat. Se a személyes, se az ország nagy, közös céljait” – fogalmazott a kormányfő. 

Nyitókép: Fischer Zoltán/MTI

Összesen 33 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. január 22. 16:23
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Válasz erre
0
0
csulak
2026. január 22. 16:23
koszonjuk szepen
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2026. január 22. 12:00
Látom ma Huttinger az ügyeletes hülye :-D
Válasz erre
0
0
rasputin
2026. január 22. 09:47
csapláros 2026. január 22. 09:35 rasputin 2026. január 22. 09:10 wadcutterrasputin 2026. január 22. 09:01 ..."A kommunista aki más pénzét osztogatja. Ezt ugye ti szoktátok írni."... NANÁ ! A MULTIK TŐLÜNK rabolt extraprofitját osztja VISSZA MINDENKINEK. Tehát az Opus Tigáz multi. Te faszfej te! :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Válasz erre
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!