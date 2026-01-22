„Magyarország újabb példátlan bravúrt hajt végre" – Orbán Viktor megvédte a rezsistopot

Breaking! Orbán Viktor rezsistopot jelentett be januárra
Komoly költséget vállal át a kormány a családoktól.
„Veszélyes világban élünk, ezért a biztonság a legfontosabb."
Magyarország újabb példátlan bravúrt hajt végre. Kisegítjük a családokat a szélsőséges, hideg időjárás okozta nyomasztó gazdasági teher alól – közölte a miniszterelnök legújabb Facebook-posztjában.
Orbán Viktor leszögezte, hogy a hideg miatti jelentős januári többlet gázfogyasztás költségeit átvállalja a kormány, így az ehavi rezsiszámlák nem lesznek magasabbak a decemberieknél. Ugyanígy járnak el a a távhő esetében is, és továbbra is biztosítják a szociális tűzifát a rászorulók számára.
Biztonság a nemzetközi politikában, biztonság Magyarországon, biztonság a munkahelyen és biztonság otthon. Biztonság nélkül nincs fejlődés és nem érhetjük el céljainkat. Se a személyes, se az ország nagy, közös céljait” – fogalmazott a kormányfő.
Nyitókép: Fischer Zoltán/MTI