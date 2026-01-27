Ft
Ft
4°C
1°C
Ft
Ft
4°C
1°C
01. 27.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 27.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
európai bíróság hun - ren hun ren kutatási intézmények európai bizottság

Magyarország rendet tett, Brüsszel még hezitál: a kormány megvédi a kutatóintézetek uniós pályázati jogait

2026. január 27. 20:17

A HUN-REN átalakítása jogilag lezárult, a magyar szabályozás egyértelműen garantálja a kutatóintézetek jogfolytonosságát és uniós pályázati részvételét. A kormány és a kutatóhálózat most Brüsszelt sürgeti.

2026. január 27. 20:17
null

Folyamatban vannak az egyeztetések a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat és az Európai Bizottság illetékes szervei között annak érdekében, hogy a hazai kutatóintézetek uniós pályázati részvétele a jogfolytonosság ténye alapján biztosított legyen az intézményrendszer jogi megújulását követően is – közölte a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat kedden.

„A jogállásváltozással összefüggő technikai adatváltozások átvezetését mind a HUN-REN, mind az összes 15 kutatási intézménye a 2025. október 27-i bírósági bejegyzést követően haladéktalanul, még november elején kérte az Európai Bizottságtól minden szükséges dokumentum megküldésével. Az Európai Bizottsággal ezt követően több körben folyt egyeztetés a pályázati azonosítókhoz (Participant Identification Code – PIC) kapcsolódó validációs eljárás és technikai adatmódosítás mielőbbi lefolytatása érdekében. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke
Tovább a cikkhezchevron

A HUN-REN sürgeti a Bizottság mielőbbi – a kutatási intézmények önálló jogi személyiségére és egyetemleges jogutódlására vonatkozó – egyértelmű magyar jogszabályok szerinti döntését”

 – írták a közleményben. 

Hangsúlyozták, hogy a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat megújulása a 2024 decemberében elfogadott HUN-REN törvény alapján valósult meg, amely külön jogszabályban rögzített, új jogi státuszt hozott létre a szervezet számára. Ennek eredményeként a HUN-REN 2025. október 27-étől új jogi keretek között működik, immár nem költségvetési szerv, hanem sajátos jogállású jogi személy, kutatási intézményei pedig szintén önálló jogi személyek, azok minden tulajdonságával. 

Ezt is ajánljuk a témában

Mint írták, a HUN-REN törvény azt is egyértelműen kimondja, hogy az átalakulást követően a kutatási intézmények jogutódjai a jogelőd kutatási intézményeknek, és a Fővárosi Törvényszék ennek alapján vette nyilvántartásba a HUN-REN-t és annak kutatási intézményeit. „Az átalakulás általános jogutódlással történt, így a kutatóintézetek változatlan feladatkörrel, működéssel, valamint jogokkal és kötelezettségekkel folytatták tevékenységüket. A kutatási munka és a nemzetközi együttműködések – beleértve az uniós programokban való részvételt – teljes jogfolytonossággal fennmaradtak” – írták. 

Hangsúlyozták, hogy a jogállásváltozással összefüggésben az uniós pályázatokhoz kapcsolódó adatváltozások bejelentése egy technikai, adminisztratív lépés, amellyel kapcsolatban az Európai Bizottság illetékes szerveinek biztosítaniuk kell az adatváltozások megfelelő kezelését. 

A közlemény szerint mind a HUN-REN, mind az összes kutatási intézménye az új szervezeti forma bírósági nyilvántartásba vételét követően haladéktalanul kezdeményezték jogi adataik módosítását a szokásos eljárásrendben az Európai Bíróság illetékes szervénél (Central Validation Service – CVS). 

„Az Európai Bizottság ezzel kapcsolatos végső döntése még várat magára. A HUN-REN vezetése az elmúlt hetekben több egyeztetést is folytatott a mihamarabbi döntés elősegítése érdekében az Európai Bizottság Central Validation Service (CVS) egységével, illetve a kutatási intézmények is kapcsolatban voltak, vannak Brüsszellel. A folyamatban magyar részről azt emeltük ki egyöntetűen, hogy a kutatási intézmények működése, tevékenysége jogfolytonos, a törvény szerint jogi személyiségük és általános jogutódlásuk annak minden jellemzőjével egyértelmű és vitathatatlan, valamint működésük is ennek megfelelően folyatódott, a jogi formában való átállás semmiképpen nem hatott tevékenységükre, kutatási feladataikra” – írták, hozzátéve, hogy a CVS mihamarabbi döntést és iránymutatást ígért, hogy a kutatási intézmények uniós pályázatokban való részvételének folyamatosságát biztosítsák. 

„A HUN-REN értetlenül áll az előtt, hogy az elmúlt időszakban a többszöri személyes és írásos egyeztetést követően, az egyértelmű jogi helyzet ellenére a CVS továbbra sem hozott még döntést az ügyben, jelentős bizonytalanságot okozva ezzel a teljes kutatási hálózatnak az európai pályázatokban való részvétel tekintetében. 

A HUN-REN továbbra is sürgeti a mielőbbi, a magyar jogi helyzetnek megfelelő döntést” 

– írták, hozzátéve, hogy a HUN-REN vezetése és minden kutatási intézmény számára kiemelt prioritás az európai pályázati validációs folyamat és a technikai módosítás mielőbbi lezárása annak érdekében, hogy a hazai kutatóintézetek zavartalanul folytathassák részvételüket a Horizont Európa Kutatási Keretprogramban és más uniós finanszírozású tudományos és kutatási pályázatokban.

(MTI)

Nyitókép: Hun-Ren

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pollip
2026. január 27. 21:11
Aljasok! Időt húznak, ameddig csak tudnak!
Válasz erre
0
0
Arisztokrata
2026. január 27. 20:42
A brüsszeli neobolsifasiszták Magyarország felszámolásán dolgoznak. Ennek egyik jele ez, s még van vagy 100 további is.
Válasz erre
0
0
Leó testvér
2026. január 27. 20:40
Az EU ahol csak tud, szemétkedik, a jogra magasan tesz. Ezen a téren sem várható elmozdulás a választásokig.
Válasz erre
3
0
massivement5
2026. január 27. 20:37
A narancskomcsik elvették az MTA és a kutatási hálózat teljes autonómiáját, jól megvédték őket :DDD Ezt a muszka bolsevik faszságot legkevésbé a magyar kutatók veszik be, a narancsbolsevik m1-néző nyuggereknek szól a "megvédés". Amihez a narancsbolsevik geci tolvajok hozzányólnak, az vagy eltúnik, vagy szétrohad. Így feleim 0 - azaz nulla - jövöje van a vicsorgó toporgó Kipcsakisztánnak. Bármi, ami poziítv eredmény mégis van tudományos területen, az a gerontoplebejus Fidesz és a dagadt narancsbolsevik komisszárok erőfeszítéseinek ELLENÉRE történik.
Válasz erre
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!