Magyarország rendet tett, Brüsszel még hezitál: a kormány megvédi a kutatóintézetek uniós pályázati jogait

„Az Európai Bizottság ezzel kapcsolatos végső döntése még várat magára. A HUN-REN vezetése az elmúlt hetekben több egyeztetést is folytatott a mihamarabbi döntés elősegítése érdekében az Európai Bizottság Central Validation Service (CVS) egységével, illetve a kutatási intézmények is kapcsolatban voltak, vannak Brüsszellel. A folyamatban magyar részről azt emeltük ki egyöntetűen, hogy a kutatási intézmények működése, tevékenysége jogfolytonos, a törvény szerint jogi személyiségük és általános jogutódlásuk annak minden jellemzőjével egyértelmű és vitathatatlan, valamint működésük is ennek megfelelően folyatódott, a jogi formában való átállás semmiképpen nem hatott tevékenységükre, kutatási feladataikra” – írták, hozzátéve, hogy a CVS mihamarabbi döntést és iránymutatást ígért, hogy a kutatási intézmények uniós pályázatokban való részvételének folyamatosságát biztosítsák.

„A HUN-REN értetlenül áll az előtt, hogy az elmúlt időszakban a többszöri személyes és írásos egyeztetést követően, az egyértelmű jogi helyzet ellenére a CVS továbbra sem hozott még döntést az ügyben, jelentős bizonytalanságot okozva ezzel a teljes kutatási hálózatnak az európai pályázatokban való részvétel tekintetében.

A HUN-REN továbbra is sürgeti a mielőbbi, a magyar jogi helyzetnek megfelelő döntést”

– írták, hozzátéve, hogy a HUN-REN vezetése és minden kutatási intézmény számára kiemelt prioritás az európai pályázati validációs folyamat és a technikai módosítás mielőbbi lezárása annak érdekében, hogy a hazai kutatóintézetek zavartalanul folytathassák részvételüket a Horizont Európa Kutatási Keretprogramban és más uniós finanszírozású tudományos és kutatási pályázatokban.

(MTI)